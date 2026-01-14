Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Trịnh Thị Trung Thu - nữ sinh kinh tế quê Ninh Bình lọt top 50 Miss World Vietnam 2025, không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần vì cộng đồng.
Trung Thu là sinh viên lớp Kế toán 66A – Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh vai trò Bí thư Chi đoàn Kế toán 66A, Trung Thu còn tích cực tham gia tổ chức, dẫn dắt nhiều chương trình lớn của nhà trường với vai trò BTC/MC.
Chia sẻ về lần tham dự Miss World Vietnam 2025, Trung Thu bày tỏ: "Có người từng hỏi tôi: Một người bình thường có thể làm điều phi thường không? Và tôi nhận ra câu trả lời nằm ở những người phụ nữ quanh mình — những người tưởng như mong manh nhưng lại kiên cường, bền bỉ và luôn giữ ánh sáng riêng. Họ giúp tôi hiểu rằng điều phi thường đến từ lựa chọn mỗi ngày: đứng dậy, tốt hơn và tin vào chính mình...".
Nhan sắc đời thường của người đẹp Trung Thu.
Vào tháng 3/2026 tới, top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…
