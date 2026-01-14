Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Chia sẻ về lần tham dự Miss World Vietnam 2025, Trung Thu bày tỏ: "Có người từng hỏi tôi: Một người bình thường có thể làm điều phi thường không? Và tôi nhận ra câu trả lời nằm ở những người phụ nữ quanh mình — những người tưởng như mong manh nhưng lại kiên cường, bền bỉ và luôn giữ ánh sáng riêng. Họ giúp tôi hiểu rằng điều phi thường đến từ lựa chọn mỗi ngày: đứng dậy, tốt hơn và tin vào chính mình...".