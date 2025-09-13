Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

NSND Trung Anh gây sốc, thoát vai 'bố Sơn' hiền lành để làm nhân vật độc ác GĐXH - NSND Trung Anh không còn là bố Sơn hiền lành, tâm lý trong "Về nhà đi con". Trong lần trở lại này, ông thể hiện một vai diễn độc ác, cay nghiệt...

Gặp NSND Trung Anh trong sự kiện ra mắt phim mà ông tham gia, nam nghệ sĩ gạo cội đã có những trải lòng với Gia đình & Xã hội về chuyện nghề và chuyện đời tư.

'Tôi khuyên sinh viên của tôi nếu không yêu nghề thì bỏ đi'

Ngoài vai trò là diễn viên, NSND Trung Anh còn đứng lớp giảng dạy, vậy để gần hơn với sinh viên thế hệ mới, ông có phương pháp nào để gần gũi họ?

- Khi tôi đi học thì tôi cũng trẻ như các bạn bây giờ nên tôi cũng hiểu phần nào tâm lý của các bạn. Bây giờ, các bạn trẻ hơn chúng tôi ngày xưa rất nhiều ở vấn đề tiếp cận thông tin. Các bạn muốn biết cái gì thì sẽ tra được trên Google. Nhưng theo tôi vẫn có mặt trái, đó là những kiến thức tra trên mạng không sâu và dễ quên. Vì các bạn sẽ bị động vào những kiến thức trên mạng mà thiếu đi sự rèn luyện. Tôi trong lúc giảng dạy luôn khuyến khích các sinh viên nên tìm đọc các tác phẩm văn học có giá trị, chứ không phải cái gì cũng đọc. Để từ đó, các bạn ngấm được các nhân vật trong đó, hiểu được tâm lý các nhân vật thì tốt hơn là những thứ "ăn sẵn", gõ một cái là ra.

NSND Trung Anh trăn trở với nghệ thuật và muốn truyền nghề cho người có đam mê thực sự.

Thật ra, các bạn trẻ hiện tại thông minh hơn lứa diễn viên chúng tôi ngày xưa bởi vì họ được tiếp thu một lượng thông tin vô cùng lớn. Nhờ khoa học kỹ thuật phát triển, các bạn muốn biết cái gì là được cái đó chứ không phải ra thư viện tìm sách như chúng tôi. Tuy nhiên, việc này cũng khiến các bạn trẻ "ỉ lại" vào nguồn thông tin từ mạng xã hội. Chính vì thế nên khi giảng dạy, tôi phải nắm bắt tâm tư của các bạn để điều chỉnh cho phù hợp.

Điều quan trọng nhất tôi giúp cho sinh viên là giúp các bạn yêu nghề. Theo tôi dạy về cái đó còn khó hơn dạy về chuyên môn bởi vì khi các bạn yêu nghề thì các bạn sẽ tự học. Cái tự học mới là quan trọng, không tự giác học thì ép mãi cũng thế thôi. Nhiều khi trong cả lớp có mấy chục sinh viên nhưng tôi chỉ tập trung cho một vài người vì tôi cảm thấy bạn đó có khả năng tốt hơn. Ở họ có nhiệt với nghề hơn thì mình âm thầm giúp đỡ.

Vừa đi đóng phim vừa lên giảng đường dạy học, thời gian của NSND Trung Anh có bị mất cân đối hay ảnh hưởng gì không?

- Tôi thấy lịch đi dạy ảnh hưởng nhiều đến đóng phim chứ không phải ngược lại. Bởi vì, tôi phải bỏ phim nhiều. Khi vào trường dạy thì tôi xác định đây là công việc chính dù thu nhập rất thấp. Tôi yêu công việc nên tôi thoải mái chấp nhận điều này. Chính vì điều đó nên việc đóng phim sẽ phụ thuộc phải vào việc đi dạy của tôi.

Là một diễn viên gạo cội đã ở tuổi hưu và được nhiều lời mời đóng phim, vì sao NSND Trung Anh lại thích đi dạy?

- Thực ra, tôi cảm thấy có chút kinh nghiệm để truyền lại cho sinh viên. Và khi bạn nào học tốt thì tôi cảm thấy vui. Đó chỉ là những niềm vui nho nhỏ nhưng với tôi là có ý nghĩa.

Với NSND Trung Anh, ông thích đi dạy học vì cảm thấy vui.

Theo quan sát khi đứng lớp của NSND Trung Anh, các bạn trẻ có yêu nghề thực sự hay họ mong muốn điều gì khác?

- Đây là câu hỏi muôn thuở rồi, thật ra, phần lớn các em được tuyển vào trường phần lớn đều chưa hiểu về nghề. Lý do ban đầu các bạn lựa chọn phần đa đều chỉ là yêu thích bề nổi như: thích xem phim, thích diễn viên hoặc thích nổi tiếng. Với chúng tôi những giảng viên trong trường, muốn thay đổi tình yêu đó bằng tình yêu đích thực trong họ. Đó là đam mê nghề diễn xuất chứ không phải đam mê nổi tiếng hay đam mê giàu lên nhờ nổi tiếng. Chính vì vậy nên từ buổi đầu tiên nhận lớp tôi nói luôn với sinh viên, ai không yêu nghề thì bỏ đi, đừng mất 4 năm ngồi phí trên giảng đường làm gì. Tôi khuyên họ nên đi chọn nghề khác để làm việc thì sẽ tốt hơn. Kể cả thời tôi ở Nhà hát Kịch Việt Nam, tôi cũng khuyên các bạn ấy như vậy. Vì sao? Vì muốn theo nghề này không đơn giản, đó là vấn đề về kinh tế. Diễn viên trẻ về nhà hát làm gì có tiền, làm cộng tác viên không biên chế, diễn được vở nào thì nhận cát-sê có vài chục, cao lắm vài trăm nghìn. Vì thế nếu không đủ đam mê, không đủ kinh tế thì nên dừng lại chọn nghề khác, không đến lúc "dở chừng" lại phí công sức.

Theo NSND Trung Anh, nghề diễn là phải có tài mới nổi tiếng hay còn những yếu tố khác?

- Nghề gì cũng vậy, ngoài tài năng vẫn phải có một chút may mắn. Trong làng sân khấu, nhiều diễn viên giỏi lắm nhưng họ không gặp may nên không thể nổi tiếng và vụt sáng được. Có những người không thực sự giỏi lắm nhưng gặp một vai phù hợp thế là "lên như diều gặp gió". Còn có những người rất giỏi, diễn tốt nhưng lại không ai biết đến.

2 con thờ ơ với công việc của bố

Là một nghệ sĩ yêu nghề cháy bỏng như vậy nhưng 2 con của NSND Trung Anh lại không nối nghiệp. Phải chăng vì vậy nên ông muốn đi giảng dạy để truyền nghề cho người phù hợp?

- Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ vì con mình học ngành khác mà tôi muốn tìm người truyền lửa nghề. Thật ra, 2 con tôi rất thờ ơ với nghề diễn của bố. Hồi bé, các đạo diễn mời đi đóng phim cùng bố nhưng phản ứng của 2 đứa là "không bao giờ". Các con tôi nói thẳng như vậy (cười). Chúng không có đam mê, không đứa nào thích hết. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, con nhà tôi kiểu như vậy. Có những bạn không sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghệ sĩ nhưng lại có năng khiếu và rất đam mê, đóng rất tốt. Riêng 2 đứa nhà tôi thì ngược lại, không bao giờ có ý nghĩ đi đóng phim như bố.

NSND Trung Anh có tiếc nuối khi không có con theo nghề?

- Không, tôi không có gì để tiếc nuối cả. Tôi mừng là đằng khác. Vấn đề không phải do kinh tế hay sợ vất vả mà các con được theo đuổi đam mê là tôi vui rồi. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ sợ các con không thích thì mới buồn thôi.

Nhưng 2 con của NSND Trung Anh lại rất xuất sắc ở lĩnh vực khác, đấy có phải là điều ông tự hào nhất?

- Tất nhiên, con cái trưởng thành thì bố mẹ nào cũng tự hào cả. Tôi cũng vui và tôn trọng mọi quyết định của con. Tôi chỉ gợi ý cho các con và không định hướng theo cách bắt buộc. Nhà tôi thì em ảnh hưởng theo anh. Anh học chuyên về môn khoa học tự nhiên thì em cũng theo vậy.

Trong quá trình phát triển của các con, NSND Trung Anh có kèm cặp không?

- Vợ tôi là người sát sao và chủ yếu nuôi dạy các con. Tôi thì đi làm phim quanh năm ngày tháng nên đâu có nhiều thời gian bên con. Khi còn ở Nhà hát Kịch Việt Nam diễn sân khấu nên tôi đi tỉnh nhiều. Một năm phải 4-5 tháng xa nhà nên mọi việc đều do vợ tôi quán xuyến, chăm sóc, lo cho các con. Vợ tôi học cũng giỏi nên kèm được các con trong việc học.

Với NSND Trung Anh, bà xã luôn là hậu phương vững vàng, quán xuyến tất cả mọi việc trong gia đình. Ảnh: FBNV

Các con đều trưởng thành rồi, NSND Trung Anh còn gì lo lắng không?

- Con trai tôi học ở nước ngoài và hiện tại đã về nước làm việc. Còn con gái thì mới tốt nghiệp đại học ở Mỹ thì lại giành được học bổng chương trình Tiến sĩ và học thêm 5 năm. Trong thời gian học thì bạn ấy đi làm trợ giảng cũng có lương. Vậy nên vợ chồng tôi không phải lo lắng quá nhiều về tài chính cho con. Nói thì nói vậy chứ, khi con gái ở xa nhà phải tự lập mọi thứ, bố mẹ nào cũng thương và lo lắng cả. Lúc con ốm đau ở bên đấy thì bên này chúng tôi cũng cuống cuồng không yên tâm.

Có một lần, con gái tôi mua vé máy bay về nhưng ngủ quên, vợ tôi gọi điện mấy trăm cuộc không được cũng sốt ruột đến mức mất bình tĩnh. Nhờ bạn bè bên đó liên lạc cũng không được, gia đình càng hoang mang. Sau con bé dậy gọi điện cho mẹ thông báo mà vợ tôi òa khóc. Đó là những nỗi lo thường nhất của bất cứ cha mẹ nào cũng trải qua nhưng nhiều khi con cái chưa chắc đã hiểu.

Vậy để đi làm nghề được như hiện tại, có phải vợ chính là hậu phương vững chắc?

Đúng là vợ tôi quán xuyến được hết tất cả mọi việc từ việc học của các con, lo cho gia đình và nhiều việc khác. Còn bản thân tôi, làm ở nhà hát không có thu nhập cao đâu nhưng vì đam mê sân khấu trong tôi rất mãnh liệt. Tuy nhiên, sau này, tôi tham gia phim truyền hình nên kinh tế cũng cải thiện hơn và hỗ trợ được cho gia đình.

Cảm ơn NSND Trung Anh về cuộc trò chuyện này!