Phản ứng của diễn viên Lan Phương khi vai tiểu tam trơ trẽn bị chỉ trích dữ dội
Lan Phương cho biết cô không ngạc nhiên khi nhân vật Linh mình đảm nhiệm bị ghét nhất phim "Gió ngang khoảng trời xanh".
Gió ngang khoảng trời xanh vẫn đang phát sóng và đang đi đến đoạn kết. Từ tập 26 cùng với sự xuất hiện của nhân vật Linh do Lan Phương thủ vai, bộ phim tiếp tục là chủ đề nóng trên các diễn đàn phim.
Linh (Lan Phương) là người phụ nữ sắc sảo, sống bản năng và phóng khoáng khiến Đăng (Doãn Quốc Đam) say nắng ngay lần đầu gặp mặt và hai người nhanh chóng đi quá giới hạn. Tuy nhiên, ngay sau đó Đăng bừng tỉnh, ân hận vì đã phản bội người vợ quá hoàn hảo của mình.
Anh chọn cách coi Linh như chưa hề quen biết, cắt đứt mọi liên lạc và chính điều này khiến Linh nổi điên muốn phá bằng được hạnh phúc gia đình anh. Linh thậm chí còn kết thân với Mỹ Anh - vợ Đăng để tiếp cận với người tình. Tuy nhiên khi chứng kiến vợ chồng Đăng tình cảm, cơn ghen đã khiến Linh gần như mất kiểm soát.
Linh là nhân vật khó, tâm lý phức tạp và Lan Phương, như thường lệ vẫn diễn xuất nhập tâm. Càng diễn Lan Phương càng cho thấy không ai hợp vai Linh hơn cô dẫn đến nữ diễn viên bị khán giả ghét lây, phần lớn dành cho Lan Phương những bình luận thiếu thiện cảm vì vai kẻ thứ 3 trơ trẽn.
Tuy nhiên, bất chấp việc bị khán giả "ném đá" rào rào, nữ diễn viên hiện không đọc các bình luận bởi phần lớn thời gian còn dành con cái, công việc và nhà cửa.
Lan Phương chia sẻ với VietNamNet: "Tôi cũng biết nhiều người ghét Linh - đó là điều dễ hiểu. Trong phim, thường khán giả không thích người thứ 3 nên ai đóng vai này luôn bị nhiều bình luận không tốt. Diễn viên là người tạo ra nhân vật dựa trên kịch bản, khán giả chê chỉ là chê nhân vật. Chỉ một số ít đánh đồng tôi và Linh thì buồn cười thôi. Còn lại tôi tự tách biệt được mình và nhân vật nên không bị ảnh hưởng nhiều. Và cách dễ nhất để không bị ảnh hưởng là không đọc bình luận nữa".
Lan Phương cho biết vai Linh vẫn còn một chặng đường nữa nên hy vọng khán giả sẽ vẫn theo dõi để thấy thêm cá tính và nội tâm của nhân vật này. "Linh sẽ xuất hiện cho đến khi nào xong việc. Việc bị ghét thêm hay quay xe khó nói lắm", cô nói.
Gió ngang khoảng trời xanh mới đóng máy cách đây vài ngày và hiện VFC vẫn chưa chốt số tập phát sóng cuối cùng.
Phim đánh dấu sự trở lại của Lan Phương sau 2 năm cô nghỉ đóng phim để sinh con thứ 2 và tập trung giải quyết các vấn đề cá nhân. Nữ diễn viên đâm đơn ly hôn đơn phương chồng Tây hồi tháng 5 vừa qua và được toà trao quyền nuôi cả 2 con trong phiên sơ thẩm hồi tháng 9/2025.
Độ giàu có của 2 nữ danh hài đóng phim điện ảnh đang gây sốt ngoài rạpCâu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
"Cục vàng của ngoại" là phim điện ảnh đang nhận được nhiều chú ý của khán giả với sự tham gia của cặp danh hài đình đám Việt Hương và Hồng Đào.
Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong 'Cách em một milimet'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Ngọc Trâm lần đầu đóng phim truyền hình, nhưng vai Nga trong “Cách em một milimet” lại đang gây tranh cãi trong phân cảnh bị cưỡng bức.
Cuộc sống hiện tại của nam thần màn ảnh Việt từng góp mặt phim 'Đồng tiền xương máu'Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Chi Bảo trong phim "Đồng tiền xương máu" vào vai Toàn, anh trai Lan Anh (Trương Ngọc Ánh) - một người tài giỏi nhưng tự phụ. Sau nhiều năm đóng phim này, cuộc sống của anh thay đổi ra sao?
Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong tiệc sinh nhật 5 tuổiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 5 tuổi ấm áp bên bạn bè. Nữ ca sĩ còn tiết lộ hành động ý nghĩa của 2 con nhân dịp tuổi mới.
Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêuGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Bé Be - con trai Thu Quỳnh đã tròn 10 tuổi và có vóc dáng cao lớn vượt trội so với bạn bè. Ở đời thực, cậu bé được mẹ khen ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Vượt qua "Gió ngang khoảng trời xanh", phim "Cách em 1 milimet" giữ Top 1 bảng xếp hạng với hơn 5,8 triệu khán giả theo dõi bộ phim trong 7 ngày qua trên sóng và các nền tảng số của VTV.
Chân dung nam BTV vừa rời VTV sau 14 năm gắn bóGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - BTV Quang Việt - cựu sinh viên Học viện kỹ thuật Mật mã vừa thông báo rời VTV sau 14 năm làm việc.
'Tiểu tam' Linh khiến Đăng 'sốc' khi nhắc tới kỷ niệm riêng trước mặt Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cố tình động chạm vào người và nhắc lại kỷ niệm đi câu mực với Đăng ngay trước mặt Mỹ Anh.
9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng TâyGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh đã có 9 năm hôn nhân bên chồng Tây, hiện tại tổ ấm của họ có hai thiên thần đáng yêu và xinh xắn.
Tin vui dành cho khán giả: 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành nàyGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành nhân dịp Chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV.
Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mấtGiải trí
GĐXH - Gần đây, Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung thường xuyên đăng ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân, cô muốn nhìn lại những kỷ niệm đẹp cùng mẹ năm xưa.