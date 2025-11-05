Phản ứng của diễn viên Lan Phương khi vai tiểu tam trơ trẽn bị chỉ trích dữ dội

Gió ngang khoảng trời xanh vẫn đang phát sóng và đang đi đến đoạn kết. Từ tập 26 cùng với sự xuất hiện của nhân vật Linh do Lan Phương thủ vai, bộ phim tiếp tục là chủ đề nóng trên các diễn đàn phim.

Tạo hình vai tiểu tam Linh của Lan Phương trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Linh (Lan Phương) là người phụ nữ sắc sảo, sống bản năng và phóng khoáng khiến Đăng (Doãn Quốc Đam) say nắng ngay lần đầu gặp mặt và hai người nhanh chóng đi quá giới hạn. Tuy nhiên, ngay sau đó Đăng bừng tỉnh, ân hận vì đã phản bội người vợ quá hoàn hảo của mình.

Anh chọn cách coi Linh như chưa hề quen biết, cắt đứt mọi liên lạc và chính điều này khiến Linh nổi điên muốn phá bằng được hạnh phúc gia đình anh. Linh thậm chí còn kết thân với Mỹ Anh - vợ Đăng để tiếp cận với người tình. Tuy nhiên khi chứng kiến vợ chồng Đăng tình cảm, cơn ghen đã khiến Linh gần như mất kiểm soát.

Lan Phương và Phương Oanh trong một cảnh phim.

Linh là nhân vật khó, tâm lý phức tạp và Lan Phương, như thường lệ vẫn diễn xuất nhập tâm. Càng diễn Lan Phương càng cho thấy không ai hợp vai Linh hơn cô dẫn đến nữ diễn viên bị khán giả ghét lây, phần lớn dành cho Lan Phương những bình luận thiếu thiện cảm vì vai kẻ thứ 3 trơ trẽn.

Tuy nhiên, bất chấp việc bị khán giả "ném đá" rào rào, nữ diễn viên hiện không đọc các bình luận bởi phần lớn thời gian còn dành con cái, công việc và nhà cửa.

Lan Phương chia sẻ với VietNamNet: "Tôi cũng biết nhiều người ghét Linh - đó là điều dễ hiểu. Trong phim, thường khán giả không thích người thứ 3 nên ai đóng vai này luôn bị nhiều bình luận không tốt. Diễn viên là người tạo ra nhân vật dựa trên kịch bản, khán giả chê chỉ là chê nhân vật. Chỉ một số ít đánh đồng tôi và Linh thì buồn cười thôi. Còn lại tôi tự tách biệt được mình và nhân vật nên không bị ảnh hưởng nhiều. Và cách dễ nhất để không bị ảnh hưởng là không đọc bình luận nữa".

Vai Linh đánh dấu sự trở lại của Lan Phương sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Lan Phương cho biết vai Linh vẫn còn một chặng đường nữa nên hy vọng khán giả sẽ vẫn theo dõi để thấy thêm cá tính và nội tâm của nhân vật này. "Linh sẽ xuất hiện cho đến khi nào xong việc. Việc bị ghét thêm hay quay xe khó nói lắm", cô nói.

Gió ngang khoảng trời xanh mới đóng máy cách đây vài ngày và hiện VFC vẫn chưa chốt số tập phát sóng cuối cùng.

Phim đánh dấu sự trở lại của Lan Phương sau 2 năm cô nghỉ đóng phim để sinh con thứ 2 và tập trung giải quyết các vấn đề cá nhân. Nữ diễn viên đâm đơn ly hôn đơn phương chồng Tây hồi tháng 5 vừa qua và được toà trao quyền nuôi cả 2 con trong phiên sơ thẩm hồi tháng 9/2025.