Phát hiện bom ‘khủng’ thời chiến còn nguyên kíp nổ tại trường tiểu học
GĐXH - Một quả bom MK82 nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ được phát hiện khi thi công Trường tiểu học Lưu Sơn ở xã Đô Lương (Nghệ An). Lực lượng chức năng đã hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Sáng 24/6, tại khu vực hậu cứ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5, Anh Sơn (xóm Nam Sơn, xã Đô Lương), Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương phối hợp Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh.
Trước đó, khoảng 12h30 ngày 22/6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương nhận được tin báo của người dân về việc công nhân đang thi công công trình Trường tiểu học Lưu Sơn phát hiện một vật thể nghi là bom dưới khu vực đào móng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng quân sự địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom phá loại MK82, dài khoảng 1,55m, đường kính gần 28cm, nặng khoảng 250kg và còn nguyên kíp nổ. Quả bom nằm sâu khoảng 2,5m dưới lòng đất.
Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương, đây là quả bom có kích thước lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn. Nhận định quả bom có mức độ nguy hiểm cao, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.
Khu vực phát hiện bom được phong tỏa, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ. Người dân và gia súc trong vùng nguy hiểm được sơ tán khỏi khu vực.
Sau khi vô hiệu hóa ngòi nổ, lực lượng công binh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ tập trung để xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật.
Đến sáng 24/6, quả bom đã được hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài sản.
Nghệ An là một trong những địa phương còn lưu giữ nhiều vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Những năm qua, lực lượng quân sự và công binh đã xử lý hàng nghìn quả bom, mìn, đầu đạn các loại được người dân phát hiện trong quá trình sản xuất, xây dựng công trình và cải tạo đất.
Việc phát hiện và xử lý kịp thời quả bom MK82 lần này góp phần bảo đảm an toàn cho công trình trường học đang thi công cũng như người dân sinh sống trong khu vực.
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