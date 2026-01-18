Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách trong phim 'Lằn ranh' ở đời thực đã lên chức bà ngoại

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai? GĐXH - Bích Ngọc sinh năm 2001 và có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thủy trong phim "Lằn ranh". Cô đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai "tình trẻ" của Mạnh Trường.

NSƯT Nguyệt Hằng và những vai diễn ấn tượng trên phim giờ vàng

NSƯT Nguyệt Hằng thường xuất hiện trong phim giờ vàng của VTV với hình ảnh nữ cường, cứng cỏi và có phần quyết đoán thì mới đây trong "Lằn ranh", chị lại vào một vai diễn có tính cách trái ngược. Nhân vật của NSƯT Nguyệt Hằng trong phim là bà Tứ - một người vợ hết lòng vì gia đình, luôn đứng sau quán xuyến việc nhà cửa để chồng yên tâm công tác. Cuối cùng, nhân vật này lại bị chồng mình phản bội. Ở "Lằn ranh" dù chỉ đóng một vai nhỏ nhưng NSƯT Nguyệt Hằng vẫn đủ sức gây được thiện cảm trong lòng khán giả bởi lối diễn xuất chuyên nghiệp, tinh tế.

NSƯT Nguyệt Hằng đóng vai vợ NSND Trung Anh trong "Lằn ranh".

Trước dự án phim "Lằn ranh", trong những năm qua, NSƯT Nguyệt Hằng có những vai diễn để lại ấn tượng sắc nét trong lòng khán giả. Đó là những nhân vật có chiều sâu, có tính cách độc đáo. Ví dụ trong "Hãy nói lời yêu", NSƯT Nguyệt Hằng vào vai bà mẹ có tính cách áp đặt đã khiến khán giả cực bức xúc. Sau đó, chị vào vai bà Bằng của phim "Đấu trí". Đây là một nhân vật giữ vai trò khá quan trọng trong việc đảm bảo cho mạch truyện của bộ phim.

Đó là những vai diễn của những năm gần đây, còn với khán giả của những năm 2000, quay ngược lại quá khứ, khán giả nhớ về Nguyệt Hằng qua các vai diễn như: Lâm Oanh (Những người sống quanh tôi), Bảo Trinh (Bí mật Eva), Tuệ Lâm (Vệt nắng cuối trời), Chi (Bánh đúc có xương)… Mỗi vai diễn của NSƯT Nguyệt Hằng đều toát lên vẻ nữ tính, sự đa đoan trong tính cách của nhân vật. Đặc biệt là chất giọng ấm trầm và dịu dàng có chất riêng của chị khiến khán giả yêu phim thêm ấn tượng.

NSƯT Nguyệt Hằng là gương mặt gạo cội của làng sân khấu lẫn phim truyền hình miền Bắc.

Để được có được một NSƯT Nguyệt Hằng như bây giờ là cả một quá trình chị phấn đấu nỗ lực. Theo Nguyệt Hằng, chị tiếp xúc với nghệ thuật từ lúc nhỏ khi theo chị gái đi biểu diễn "rong" ở các rạp, các sân khấu văn công những năm 80.

Bản thân có niềm đam mê, yêu thích việc đứng trước khán giả nên NSƯT Nguyệt Hằng tham gia rất nhiều bộ môn sân khấu như: đàn, múa, kịch nói. Và chị chính thức bước chân vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp khi tham gia vào đoàn nghệ thuật Phòng không không quân. Cũng chính tại nơi đây, chị có cơ hội gặp NSND Lê Hùng khi ông đến đoàn dựng kịch.

Vì là gương mặt nổi bật nên chị được các thầy giới thiệu và sau đó bén duyên đến Nhà hát Tuổi trẻ. NSND Lê Hùng chính là người hỏi chị "có muốn thử sức ở nhà hát hay không". Và NSƯT Nguyệt Hằng đã quyết định thử sức ở nơi mới. Trong một lần chia sẻ với Gia đình&Xã hội cách đây ít tháng, chị hãnh diện cho biết mình là lứa học viên khóa thứ 2 sau khóa NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội"... của nhà hát. Đây chính là trường học lớn giúp chị yêu nghề và theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp lâu dài.

Đến hiện tại, dù không còn công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Nguyệt Hằng vẫn trở về "nhà cũ" vào những dịp quan trọng. Ngoài ra, chị vẫn tham gia diễn ở sân khấu cùng các nghệ sĩ về hưu như: NSND Lê Khanh, NSND Ngọc Huyền, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Tú Oanh... Bên cạnh diễn xuất, chị còn tham gia công tác đào tạo tác các khoa diễn xuất ở các trường đào tạo nghệ thuật chính quy. Nhờ tiếp xúc với các bạn trẻ nên nguồn năng lượng dành cho nghề của NSƯT Nguyệt Hằng ngày càng dồi dào hơn.

NSƯT Nguyệt Hằng có hôn nhân bình yên cùng chồng là đồng nghiệp

NSƯT Nguyệt Hằng không chỉ có một sự nghiệp bền vững chị còn có một hôn nhân bình dị ở hiện tại. Chồng chị là diễn viên Anh Tuấn, anh cũng là một nghệ sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng trong làng sân khấu kịch lẫn phim truyền hình miền Bắc. Để có được tổ ấm an yên như hiện tại thì họ cũng phải đi qua những sóng gió.

Chính kinh tế là một phần nguyên nhân khiến hôn nhân của chị và diễn viên Anh Tuấn gặp những vấp váp. Nói về việc này, NSƯT Nguyệt Hằng tâm sự: "Có lần khi mới chỉ sinh bé thứ nhất, những mâu thuẫn, mệt mỏi và cá tính khác nhau của mỗi người đã khiến chúng tôi "đồng lòng" kí vào đơn ly hôn. Cả hai đã đèo nhau ra phường nộp đơn, nhưng hôm đó phường lại đóng cửa. Sau đó cả hai đều quên chuyện và giờ vẫn chung trên một chiếc tàu".

NSƯT Nguyệt Hằng và diễn viên Anh Tuấn có hôn nhân hạnh phúc sau những va vấp lúc trẻ.

Nhờ duyên phận nên cuộc hôn nhân của họ mới kéo dài được đến ngày hôm nay. Sau bao sóng gió, kinh tế của gia đình chị cũng ổn định hơn nhờ làm phim và kinh doanh nhà hàng ăn uống.

Khi kinh tế ổn định, con cái khôn lớn trưởng thành, NSƯT Nguyệt Hằng và diễn viên Anh Tuấn đã "chữa lành" được những "xô lệch" đã qua. Hiện tại, cặp đôi lên chức ông bà ngoại với nhiều niềm vui nhưng cũng không kém phần bỡ ngỡ. Nói về điều này, NSƯT Nguyệt Hằng đã tâm sự: "Là nghệ sĩ, chúng tôi có thể hóa thân vào nhân vật nhưng với vai diễn ngoài đời lại lúng túng. May mắn các con hiểu lòng cha mẹ nên chẳng cần nói nhiều".

Hiện tại, cặp đôi có cuộc sống bình yên ở tuổi trung niên.

Ai theo dõi cuộc sống của cặp nghệ sĩ trên các nền tảng mạng xã hội sẽ thấy hôn nhân của họ ở tuổi trung niên đã ổn định hơn xưa rất nhiều. Những việc làm giản dị họ dành cho nhau đủ chứng minh, sau sóng gió, Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đã chọn cách thấu hiểu và yêu thương để hàn gắn mọi vết xước.