Cách phối đồ với quần ống loe thu hút giới trẻ siêu hack dáng
GĐXH - Quần ống loe hiện là item thịnh hành trong thời trang giới trẻ. Với đủ màu sắc và kiểu dáng từ quần ống loe, nàng có thể biến tấu gu thời trang của mình theo nhiều phong cách khác nhau để thể hiện cá tính riêng của bản thân.
Quần ống loe phối cùng áo croptop
Chẳng còn xa lạ, những chiếc áo croptop là item không thể thiếu trong tủ đồ của chị em vào ngày hè, thiết kế trẻ trung, cá tính. Không những có thể giúp khoe được đường cong cơ thể cũng như vòng eo thon thả mà mix quần caro ống rộng với áo croptop là xu hướng thời trang được nhiều cô nàng yêu thích. Các bạn có thể chọn những chiếc quần ống loe caro màu tươi tắn một chút.
Nếu muốn khoe lợi thế về vóc dáng thì áo croptop là item bạn không nên bỏ lỡ. Và nếu bạn muốn mang nét cá tính thì hãy phối thiết kế này ngay bây giờ nhằm tạo nét thu hút cho cả bộ trang phục của mình nhé. Nhìn vào cách kết hợp này bạn có thể thấy chúng gần như sinh ra dành cho nhau.
Quần ống loe kết hợp với áo ống
Nếu bạn là cô nàng sexy, phong cách quyến rũ thì một chiếc áo ống chắc chắn sẽ là chiếc áo bạn không nên bỏ qua, thiết kế táo bạo cùng những đường cắt gợi cảm. Mix cùng quần ống loe không hề cảm giác lố lăng mà rất năng động.
Đây cũng là phong cách thời trang được các nàng ca sĩ của xứ sở kim chi ưa chuộng. Nàng cũng có thể khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác croptop hoặc một chiếc áo da jacket…
Quần ống loe kết hợp cùng với áo phông
Bên cạnh áo croptop, áo ống thì áo phông cũng là thiết kế khiến nhiều nàng điên đảo, dù không quá lịch sự cho những nơi công sở nhưng chiếc áo này mặc đi chơi lại cực kỳ tuyệt vời.
Thật dễ dàng để tạo ra vẻ ngoài giản dị với quần ống loe, ví dụ bạn có thể lấy một chiếc áo phông trắng và kết hợp nó với một chiếc túi xách, đôi giày cao gót. Một chiếc áo phông đơn giản, thoải mái, mặc cùng chiếc quần ống loe sẽ khiến nàng thật nổi bật.
Với cách phối đơn giản không kén chọn người mặc dù bạn nấm lùn hay có thân hình cân đối thì đây chính là cách mix nhanh, gọn, lẹ và tạo nét cực điệu đà và phù hợp. Không cần phải lo lắng rằng thiết kế này cổ điển sẽ già thì nhanh tay mix ngay áo thun kiểu dáng dài rộng sẽ giúp bạn trẻ trung và năng động hơn.
Quần ống loe kết hợp với áo sơ mi
Một set đồ chuẩn fashionista và vô cùng thời thượng, đó quần quần ống loe kết hợp cùng áo sơ mi. Một chiếc áo sơ mi đơn giản hay cách điệu đều có thể phối siêu hợp với chiếc quần này.
Bạn có thể chọn set đồ này để mặc đi làm, thời trang nhưng vẫn không mất đi sự thanh lịch và duyên dáng. Ngoài ra, set đồ cũng có thể giúp nàng ăn gian được tuổi tác rất tốt đó.
Cách kết hợp này cũng không quá mới mẻ, tuy nhiên cách phối đồ kết hợp màu sẽ giúp thổi luồng gió mới vào trang phục công sở. Một chiếc áo sơ mi đơn giản phối cùng quần ống loe sẽ tăng phần trẻ trung và năng động với trang phục công sở này.
Quần ống loe kết hợp cùng áo trễ vai
Một chiếc áo trễ vai ôm sát sẽ đem đến cho bạn một set đồ khá chất. Pong cách này phù hợp với những cô nàng cá tính mà vẫn ngọt ngào. Chiếc áo trễ vai kết hợp cùng quần ống loe giúp bạn tôn dáng hơn nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp áo với nhiều chất liệu khác nhau như voan, cotton, thun…
Áo trễ vai trơn hay họa tiết được pha chút bèo nhún cho sự kết hợp không quá cầu kỳ, cũng không còn điều gì tuyệt vời hơn khi lên đồ với chiếc áo trễ vai khoe vai gợi cảm và thời thượng hơn nếu phối cùng quần ống loe.
Đặc tính không quá kén người mặc và chỉ cần cách này là nàng đa có thể thoải mái diện đẹp và hiện đại hơn rồi đấy.
