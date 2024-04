'Phu nhân hào môn' Diễm My 9x tận hưởng cuộc sống tân hôn

Diễm My 9x kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn tháng 12/2023. Từ đó đến nay, diễn viên thoải mái hé lộ cuộc sống vợ chồng son bên ông xã kém một tuổi.

Mỹ nhân 34 tuổi nói ngày bé, cô thường nghe các dì, chị nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu. Điều này khiến diễn viên nảy sinh tâm lý sợ kết hôn. Sau này, cô thấy suy nghĩ đó lạc hậu và muốn thay đổi. Người đẹp cho biết cô cố gắng tập thiền, đọc nhiều sách và được lan tỏa năng lượng hạnh phúc từ những người xung quanh nên không khí gia đình lúc nào cũng ấm áp, vui vẻ sau khi cưới.

Biệt thự mới của diễn viên đang dần hoàn thiện. Diễm My 9x nói nhà của vợ chồng cô và bố mẹ chồng sát nhau nên tiện qua lại. Dịp Tết Giáp Thìn, cô cùng mẹ Vinh Nguyễn vào bếp chuẩn bị mâm cơm tất niên. Diễn viên thấy may mắn khi có mẹ chồng tâm lý, sẵn sàng chỉ dạy cho cô từng chút.

Tết đầu làm dâu, Diễm My nói cô không ngại chuyện bếp núc, dọn dẹp vì mẹ chồng tâm lý. Bà hay đứng bếp nấu ăn, chỉ cô phụ những chuyện vặt. Vì chưa có kinh nghiệm thờ cúng nên diễn viên cũng hay nhờ mẹ chồng trợ giúp. 'Cả năm làm việc vất vả, tôi trân trọng khoảnh khắc sum vầy, vui vẻ bên người thân', cô nói.

Diễm My cho biết chưa từng nghĩ đến việc sẽ nên duyên với một người kém tuổi. Lúc cô mới yêu, một số bạn bè tỏ ý không ủng hộ. Họ cho rằng người phải một mình lo toan mọi việc, còn chăm lo cho mẹ như Diễm My nên yêu người đàn ông hơn tuổi để được che chở và dẫn dắt. Dù vậy, cô chọn ở bên Vinh Nguyễn bởi anh mang lại cảm giác chín chắn và trưởng thành. Bảy năm yêu nhau, hai người từng xảy ra sóng gió, có lúc chia xa nhưng Vinh Nguyễn luôn ở lại chờ đợi Diễm My.

Đầu tháng Hai, Diễm My tận hưởng những ngày mật ngọt cùng chồng ở Australia. Đôi uyên ương trao nhau nụ hôn ngọt ngào ở nơi họ lần đầu gặp gỡ. Diễn viên nói cô được chồng chăm sóc chu đáo. Anh luôn cho cô nguồn năng lượng tích cực.

Tháng trước, họ cùng nhóm bạn sang Hong Kong du lịch. Trong chuyến đi, họ thường chọn trang phục ton-sur-ton. Hình ảnh ngọt ngào giúp Diễm My và Vinh Nguyễn được nhiều khán giả khen đẹp đôi.

Diễm My dùng bữa tối cùng chồng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Cô hạnh phúc, biết ơn vì được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả dành nhiều tình cảm, khen vợ chồng đẹp đôi, có tướng phu thê.

Cặp vợ chồng thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những buổi đi chơi, hẹn hò. Người đẹp cho biết bốn tháng sau đám cưới, cô và chồng đã sẵn sàng làm cha mẹ. 'Tôi đang 'thả'. Nếu may mắn, tôi mong có con năm Giáp Thìn nhưng không kịp thì cũng chẳng sao. Tôi nghĩ để mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn. Tôi hiện 34 tuổi, sẽ 'thả' tới 35 tuổi. Nếu tự nhiên không cho phép, tôi mới can thiệp y khoa', cô nói.

Những tháng qua, cặp vợ chồng son thường xuyên đồng hành ở các sự kiện do đồng nghiệp, bạn bè tổ chức. Diễm My cho biết cô không nhận dự án phim thời điểm này, sẽ chọn trở lại khi phù hợp. Một năm qua, cô học thêm về kinh doanh cùng chồng, đã mở một số nhà hàng và đang khá thích thú với vai trò mới.

Đôi vợ chồng yêu thích các hoạt động rèn luyện thể chất. Họ tham gia giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight cùng hàng nghìn runner hồi tháng Ba.

Sớm đi làm lại sau khi lấy chồng đại gia, Diễm My nói cô quan niệm phụ nữ không nên trông đợi một người mang lại hạnh phúc cho mình. Cô muốn mình và ông xã cùng mang lại hạnh phúc, là chỗ dựa của nhau. 'Hôn nhân sẽ là bi kịch nếu một người phụ thuộc vào người còn lại', cô nói.

Diễm My được khen sắc vóc trẻ trung, biết cập nhật xu hướng khi bước sang tuổi 34.

Diễn viên tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, quê TP HCM. Nghệ danh '9x' được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh: Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990.