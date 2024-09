Phương Oanh - Shark Bình, Hà Anh Tuấn có hành động ý nghĩa chia sẻ cùng đồng bào rốn lũ miền Bắc

Tùng Dương, Thanh Hằng cùng nhiều sao Việt chung tay hướng về bà con vùng bão lũ GĐXH - Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và nhiều sao Việt đã cùng người hâm mộ chung tay góp sức chia sẻ những khó khăn với bà con vùng bão lũ.

Tối 10/9, Shark Bình đăng tải hình ảnh giao dịch chuyển khoản có giá trị lên tới 500 triệu đồng tới quỹ Mặt Trận Tổ quốc. Bên cạnh đó, nam doanh nhân chia sẻ thêm: "Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, xin chung tay cùng đồng bào bị thiệt hại vì bão lũ, mong chúng ta sớm vượt qua thảm họa này". Phương Oanh để lại bình luận dưới bài viết của chồng: "Mong mọi người được bình an! Yêu thương".

Vợ chồng Phương Oanh Shark Bình ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Trong nội dung chuyển khoản, nam doanh nhân có ghi nội dung như sau "Gia đình Hòa Bình - Phương Oanh ủng hộ đồng bào thiệt hại cơn bão số 3". Trước tấm lòng của vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh, một khán giả để lại lời cảm ơn tràn đầy tình cảm: "Cảm ơn tấm lòng vàng của vợ chồng em". Khi đón nhận bình luận này, Phương Oanh chỉ âm thầm thả "thương thương" được cho là giống một sự đồng tình, thấu hiểu. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều nghệ sĩ cũng chuyển tiền về quỹ Mặt Trận Tổ quốc nhằm tiếp sức, hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn ở những khu vực bị ảnh hưởng do bão, lũ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã ủng hộ trực tiếp 1 tỷ đồng để T.Ư Đoàn hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Trước đó, khi bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam, Hà Anh Tuấn đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Nam ca sĩ viết: "Sự an toàn của tất cả người dân Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nơi tâm bão đi qua và ảnh hưởng, là điều mong muốn lớn nhất của cả nước, trong đó có Tuấn. Xin hãy dõi theo tuân thủ mọi chỉ dẫn của các cơ quan nhà nước, ở trong nhà nếu không có gì bất khả kháng".

Chương trình tại Hà Nội có sự tham gia của Hà Anh Tuấn cũng bị hủy do ảnh hưởng của bão. "Lời mời về biểu diễn ở Sơn Tây, Hà Nội là một vinh dự lớn với Tuấn. Lời hứa vẫn ở đó, vẹn nguyên. Không phải đêm nay thì sẽ là một đêm rất rất gần. Khi tất cả người dân, ban tổ chức đón nắng lên sau bão tan, Tuấn sẽ về với Sơn Tây nhé. Chúc bình an. Hãy bình an", anh chia sẻ.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng góp 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Trước tình cảnh mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh thành phía Bắc, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã ủng hộ tiền mặt cùng lương thực, nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ phía Bắc. Ở miền Nam xa xôi, gia đình Lý Hải - Minh Hà gửi 3.000 kg gạo, 400 thùng mì và 200 triệu tiền mặt chuyển đến mọi người vùng lũ phía Bắc. Siêu mẫu Thanh Hằng quyên góp 100 triệu đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: "Tôi rất đau xót trước những khó khăn người dân đang phải đối mặt". Hoa hậu Phương Lê ủng hộ 500 triệu đồng, ca sĩ Uyên Linh và Quốc Thiên đóng góp 150 triệu đồng, Team châu Phi của Quang Linh Vlogs chuyển 300 triệu đồng.