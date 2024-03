Phương thức tuyển sinh cán bộ CAND 2024 dự kiến sẽ có nhiều đổi mới

Thông tin mới nhất về phương thức tuyển sinh CAND 2024 cho thí sinh THPT và sau đại học GĐXH - Hiện nay đã có thông tin mới trong phương thức tuyển sinh CAND 2024 đối với thí sinh THPT và xem xét điều kiện tuyển thẳng với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Xem chi tiết trong bài viết dưới đây.

Phương thức tuyển sinh CAND 2024 có nhiều đổi mới

Tham dự hội thảo về phương thức mới trong tuyển sinh CAND có đại diện Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các học viện, trường đại học CAND, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Phương thức tuyển sinh CAND 2024 có nhiều điểm mới (Ảnh:TL)

Phương thức tuyển sinh CAND năm trước đây

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, phương thức tuyển sinh do cơ sở đào tạo quyết định bao gồm:

+ Phương thức 1: Thi tuyển, xét tuyển

+ Phương thức 2: Kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển

Thời gian qua, các học viện, trường CAND tổ chức phương thức thi tuyển, xét tuyển, cụ thể như sau:

+ Phương xét tuyển: Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ

+ Phương thức thi tuyển: Sử dụng kết quả thi của thí sinh để xét tuyển đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ đại học.

Phương thức mới trong tuyển sinh CAND 2024 được chuyển đổi sang cử chọn cán bộ đi đào tạo

Tháng 6/2023, theo công văn thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân, trong đó có bao gồm cả nội dung về phương thức mới trong tuyển sinh cán bộ công CAND.

Nội dung phương thức mới trong tuyển sinh cán bộ CAND được chuyển đổi từ thi tuyển sang cử chọn cán bộ đi đào tạo tại các học viện, các trường CAND (Ảnh: TL)

Nội dung phương thức mới trong tuyển sinh cán bộ CAND được chuyển đổi từ thi tuyển sang cử chọn cán bộ đi đào tạo tại các học viện, các trường CAND sẽ được áp dụng từ năm 2024 - 2025. Trong đó, các loại hình đào tạo cán bộ sẽ bao gồm: đào tạo lại, đào tạo nâng cao trong CAND.

Theo Cục trưởng Cục Đào tạo, phương thức mới trong tuyển sinh cán bộ CAND bao gồm:

+ Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ: Sẽ tổ chức xét tuyển theo hồ sơ dự tuyển;

+ Đối với trình độ thạc sĩ: Tổ chức bài kiểm tra kết hợp với kết quả học tập ở trình độ đại học;

+ Đối với trình độ đại học: Tổ chức bài kiểm tra kết hợp với kết quả học tập ở trình độ trước đó"

Nguyên tắc trong tuyển sinh CAND 2024

Việc điều chỉnh phương thức mới trong tuyển sinh CAND được áp dụng thống nhất toàn lực lượng trên nguyên tắc:

Bám sát ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; bám sát quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trình tự, thủ tục theo đúng quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, không để xảy ra sai sót về quy định, thẩm quyền trong hoạt động tổ chức tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; việc đổi mới phải bảo đảm vừa đơn giản, hiệu quả và đúng pháp luật, đảm bảo công bằng, khách quan.

Từ đó, góp phần đạt mục tiêu tại Nghị quyết số 12-NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ CAND vững mạnh toàn diện, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, đến năm 2030 có trên 70% cán bộ có trình độ đại học công an trở lên.

