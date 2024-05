Quang Lê: Nam ca sĩ trong làng nhạc bolero ở tuổi U50 giàu có nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ

Ngoài tài sản tích cóp khá khá, Quang Lê mới đây còn quan tâm đến sức khỏe của mình. Cách đây 1 năm, nam ca sĩ gốc Huế khiến cộng đồng mạng dậy sóng chia sẻ loạt ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn. Diện mạo khỏe khoắn, phong độ hơn của nam ca sĩ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Song bên cạnh những lời chúc mừng, nam ca sĩ bị nghi ngờ đã can thiệp photoshop để có sự "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình. Chia sẻ về chuyện này, Quang Lâm cho biết anh đang trong quá trình giảm cân, và đã giảm được 10kg trong 3 tháng qua. Những bức hình mà anh đăng tải là được một người bạn gửi tặng. Tuy có can thiệp chỉnh sửa, nhưng ảnh không hề ghép mặt Quang Lê vào thân hình người khác.Quang Lê thừa nhận thân hình ngoài đời chưa xuất sắc như thế, song anh vẫn muốn chia sẻ ảnh lên mạng xã hội để lấy động lực. Không những thế, nam ca sĩ còn dự tính in vài tấm hình treo trong phòng để có động lực đạt được body như vậy.