Quảng Ninh triệt phá đường dây ma túy lớn

Đây là đường dây ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, do Đinh Thị Hà (47 tuổi, trú tại P.Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) cầm đầu.

Nghi phạm Đinh Thị Hà tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, từ năm 2023, Hà sống chung như vợ chồng với Trịnh Minh Sản (52 tuổi, trú tại H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Cả hai đã thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Kon Tum ra Quảng Ninh.



Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng trong đường dây trên đang chuẩn bị giao dịch 2 kg ma túy dạng đá tại TP.Hạ Long. Trong đó đối tượng Thao Minh Xá (48 tuổi, dân tộc Ca Dong, trú tại xã Sa Loong, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) được giao vận chuyển số ma túy trên bằng xe khách giường nằm, cất giấu trong ba lô màu đen với tiền công 20 triệu đồng.

Số ma túy được lực lượng công an thu giữ

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Công an TP.Hạ Long bắt quả tang Đinh Thị Hà, Trịnh Minh Sản và Thao Minh Xá đang giao dịch ma túy tại tổ 70, khu 7, P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long. Tang vật thu giữ gồm 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, Thao Minh Xá còn khai thêm đang cất giấu 1 kg ma túy đá tại nơi ở ở xã Sa Loong. Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức phối hợp tổ chức khám xét khẩn cấp, thu giữ thêm số ma túy này.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là đường dây ma túy hoạt động tinh vi, có sự liên kết giữa các đối tượng có tiền án, tiền sự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.