Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Theo trang tin điện tử Công an TP Quảng Ninh, TAND TP Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Hạ (SN 1983, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 02/2023, mặc dù không có khả năng thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Vũ Văn Hạ đã đưa ra thông tin gian dối, tự nhận là nhà báo, có nhiều mối quan hệ xã hội và có thể tác động để giải quyết các thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CATP Quảng Ninh

Tin tưởng những thông tin do Hạ đưa ra, 03 bị hại đã giao tiền cho Hạ để nhờ thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Sau khi nhận tiền, Hạ không thực hiện được như cam kết mà sử dụng phần lớn số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, Vũ Văn Hạ đã chiếm đoạt tổng số tiền 653 triệu đồng của 03 bị hại, gồm: Anh B.S.Th (420 triệu đồng), chị B.Th.H.Y (183 triệu đồng) và anh Đ.Ng.Th (50 triệu đồng).

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Văn Hạ thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân; đồng thời lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân trong việc thực hiện các thủ tục về đất đai để đưa ra thông tin gian dối, tạo lòng tin nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Hạ 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời buộc bị cáo tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả lại cho anh B.S.Th 420 triệu đồng và chị B.Th.H.Y 103 triệu đồng.