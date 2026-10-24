Quốc Anh căng thẳng khi đóng cảnh 18+ với Ninh Dương Lan Ngọc

Ngày 23/10, phim điện ảnh "Chị chị em em 3" ra mắt tại TPHCM gây chú ý với dàn cats: Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Những phân đoạn thân mật giữa Quốc Anh và Ninh Dương Lan Ngọc là một trong các chi tiết đáng chú ý của tác phẩm.

Theo nhà sản xuất, vai Văn Tài đánh dấu lần đầu Quốc Anh thực hiện những cảnh quay táo bạo đến vậy. Với nam diễn viên, thử thách không chỉ nằm ở màn "khoe thân" mà còn ở việc thể hiện cảm xúc khao khát, giằng xé của nhân vật khi diễn cùng đàn chị.

"Trước khi quay những cảnh thân mật, tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy. Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng", Quốc Anh chia sẻ.

Dàn diễn viên chính phim "Chi chị em em 3": Kỳ Duyên, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn và Quốc Anh.

Quốc Anh có phân cảnh 18+ trong phim.

Nam diễn viên cho biết sự hỗ trợ của Ninh Dương Lan Ngọc giúp anh dần cởi bỏ tâm lý ngại ngùng. Khi hoàn thành các phân đoạn này, anh cảm thấy mình đã vượt qua trở ngại ban đầu để thể hiện trọn vẹn vai Văn Tài.

"Rất cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi chúng tôi đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của 2 nhân vật", anh nói.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, "Chị chị em em 3" đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau một thời gian vắng bóng. Nữ diễn viên cho biết mỗi lần đến với một dự án điện ảnh, cô đều mang tâm thế khác nhau. Những trải nghiệm tích lũy trong cuộc sống cũng khiến cách tiếp cận nhân vật của cô thay đổi.

"Ngọc hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một màu sắc khác của mình trong 'Chị chị em em 3', nhất là ở những khía cạnh mà trước đây Ngọc chưa có nhiều cơ hội thể hiện", nữ diễn viên bày tỏ.

Bên cạnh cặp diễn viên, Hoa hậu Kỳ Duyên góp mặt với vai Thị Mầu - người phụ nữ khao khát tình yêu nhưng chất chứa nhiều uất hận và mâu thuẫn nội tâm. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của cô, sau "Bộ tứ báo thủ" do Trấn Thành đạo diễn.

Ninh Dương Lan Ngọc tại buổi công chiếu phim.

Theo Kỳ Duyên, vẻ ngoài tự tin của Thị Mầu chỉ là một phần tính cách. Khi tìm hiểu sâu hơn, cô nhận thấy có những mong muốn của nhân vật chưa chắc xuất phát từ chính bản thân người phụ nữ này.

"Với tôi, thử thách là làm sao để thể hiện được những mâu thuẫn đó, để khán giả vừa có thể tò mò về Thị Mầu, vừa có thể hiểu vì sao cô ấy lại hành động như vậy", Kỳ Duyên chia sẻ.

Trong phim, Chi Pu đảm nhận vai Thị Nương - nhân vật có tình cảm với người anh nuôi. Điều khiến nữ diễn viên quan tâm là những cảm xúc khó bày tỏ, cùng sự giằng co giữa mong muốn cá nhân và vai trò mà người khác kỳ vọng ở Thị Nương.

Steven Nguyễn vào vai Văn Cường. Anh cho biết sức hấp dẫn của nhân vật nằm ở những suy nghĩ, cảm xúc ẩn sau biểu hiện bên ngoài. Nam diễn viên xem đây là cơ hội khám phá một vai diễn mới, đồng thời thừa nhận đó không phải thử thách dễ dàng.

"Chị chị em em 3" sẽ chính thức mở các suất chiếu sớm sau 18h00 ngày 29/10 và công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 30/10.

Hình ảnh dàn cats trong buổi ra mắt phim tối 23/10: