Quy định mới nhất về hình thức đào tạo lái xe, hàng triệu lái xe cần lưu ý

Quy định mới nhất về hình thức đào tạo lái xe

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Trong đó Thông tư quy định chi tiết về hình thức đào tạo lái xe.

Thông tư 14/2025/TT-BXD chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2025.

Tại Điều 4, Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe như sau:

Người có nhu cầu được đào tạo để cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1, A và B1

- Đối với nội dung học lý thuyết phải học đủ chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư này và được lựa chọn một trong các hình thức học sau: tự học các môn lý thuyết theo quy định của Chính phủ về hoạt động đào tạo lái xe hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe;

- Đối với nội dung học thực hành lái xe: theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Người có nhu cầu được đào tạo để cấp giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE

- Đối với nội dung học lý thuyết phải học đủ chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư này và được lựa chọn một trong các hình thức học sau: tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn theo quy định của Chính phủ về hoạt động đào tạo lái xe;

- Đối với nội dung học thực hành lái xe: theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Hình thức đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A, B1

Tại Điều 5, Thông tư này, đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A, B1 được quy định như sau:

Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu:

STT Chỉ tiêu tính toán các môn học Đơn vị tính Hạng giấy phép lái xe Hạng A1 Hạng A Hạng B1 I Đào tạo lý thuyết 10 20 36 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 8 16 28 2 Cấu tạo và sửa chữa thông thường giờ - - 4 3 Kỹ thuật lái xe giờ 2 4 4 II Đào tạo thực hành 2 12 8 4 Thời gian học thực hành lái xe của 01 học viên giờ 2 12 8 5 Quãng đường học thực hành lái xe của 01 học viên km - - 60 Tổng thời gian đào tạo giờ 12 32 44

Tổ chức khóa đào tạo

Cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung gồm: khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, Tết để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe không quá 10 ngày.

Báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe:

- Đối với đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A: Cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của người học lái xe đủ điều kiện và thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư này; lập báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe theo quy định tại Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Xây dựng bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử; đồng thời truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe;

- Đối với đào tạo lái xe hạng B1: Cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của người học lái xe đủ điều kiện và thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư này; lập báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe kèm theo danh sách học viên và kế hoạch đào tạo theo quy định tại Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục II và Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Xây dựng bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử; đồng thời truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe;

- Báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe, danh sách học viên, kế hoạch đào tạo quy định tại điểm a, điểm b khoản này phải có dấu giáp lai của cơ sở đào tạo lái xe và gửi đến Sở Xây dựng ngay trong ngày khai giảng; Thủ trưởng đơn vị được Sở Xây dựng giao nhiệm vụ quản lý đào tạo lái xe kiểm tra, ký tên vào từng trang (trừ hình thức tiếp nhận báo cáo trên môi trường điện tử).

Kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo:

- Đối với đào tạo lái xe hạng B1: Phải kiểm tra nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành tại cơ sở đào tạo lái xe để được xét hoàn thành khóa đào tạo, gồm: nội dung đào tạo lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết do Bộ Công an ban hành; nội dung đào tạo thực hành lái xe với bài tiến lùi hình chữ chi;

Điểm đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên: Đối với nội dung kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết được đánh giá theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; đối với bài kiểm tra tiến lùi chữ chi theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10) do cơ sở đào tạo xây dựng, có tính đến hàng thập phân 1 con số;

Xét hoàn thành khóa đào tạo: người học lái xe có điểm kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết đạt yêu cầu với hạng tương ứng theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; bài kiểm tra tiến lùi chữ chi đạt từ 5,0 trở lên;

- Đối với đào tại lái xe hạng A1, A: người học lái xe tham dự đầy đủ thời gian học trong chương trình đào tạo được xét hoàn thành khóa đào tạo.

Từ ngày 1/9/2025, hình thức đào tạo lái xe có sự thay đổi theo Thông tư 14/2025/TT-BXD.



Hình thức đào tạo lái xe các hạng B, C1

Điều 6, Thông tư 14/2025/TT-BXD, đào tạo lái xe các hạng B, C1 được quy định như sau:

Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu

STT Nội dung Đơn vị tính Hạng giấy phép lái xe Hạng B Hạng C1 Học xe chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện) Học xe chuyển số cơ khí (số sàn) I. Đào tạo lý thuyết giờ 136 152 152 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 90 90 90 2 Cấu tạo và sửa chữa thông thường giờ 8 18 18 3 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông giờ 10 16 16 Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giờ 4 4 4 4 Kỹ thuật lái xe giờ 20 20 20 5 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 4 4 4 II. Đào tạo thực hành giờ 67 83 93 1 Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên giờ 41 41 43 2 Thời gian học thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên giờ 24 40 48 3 Thời gian học thực hành trên cabin học lái xe ô tô của 01 học viên giờ 2 2 2 4 Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên km 1.000 1.100 1.100 Trong đó Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên km 290 290 275 Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên km 710 810 825 III. Tổng thời gian đào tạo giờ 203 235 245

Tổ chức khóa đào tạo

- Cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung gồm: khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, Tết để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe không quá 90 ngày;

- Số học viên trong nhóm học thực hành lái xe được bố trí trên một xe tập lái hạng B không quá 05 học viên, hạng C1 không quá 08 học viên; trong đó, quãng đường tập lái xe được tính cho từng học viên và thời gian tập lái xe trên sân tập lái được tính cho nhóm học viên trên xe tập lái.

Báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe

- Cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của người học lái xe bảo đảm đủ điều kiện và thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư này; lập báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe kèm theo danh sách học viên và kế hoạch đào tạo theo quy định tại Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Xây dựng bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử; đồng thời truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe;

- Báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe, danh sách học viên, kế hoạch đào tạo phải có dấu giáp lai của cơ sở đào tạo lái xe và gửi đến Sở Xây dựng không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng; Thủ trưởng đơn vị được Sở Xây dựng giao nhiệm vụ quản lý đào tạo lái xe kiểm tra, ký tên vào từng trang (trừ hình thức tiếp nhận báo cáo trên môi trường điện tử).

Kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo

Kiểm tra nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành tại cơ sở đào tạo lái xe, để được xét hoàn thành khóa đào tạo, gồm:

- Kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết và mô phỏng các tình huống giao thông do Bộ Công an ban hành;

- Kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo thực hành lái xe g ồ m các bài liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường;

- Người học lái xe được kiểm tra kết thúc nội dung đào tạo khi tham dự tối thiểu 70% thời gian học nội dung đào tạo lý thuyết; học đủ thời gian và tối thiểu 50% quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái; học đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian học thực hành lái xe trên đường;

- Điểm đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên: đối với nội dung kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài liên hoàn và lái xe trên đường được đánh giá theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; đối với bài kiểm tra tiến lùi chữ chi theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10) do cơ sở đào tạo xây dựng, có tính đến hàng thập phân 1 con số;

- Xét hoàn thành khóa đào tạo: người học lái xe có điểm kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài liên hoàn và lái xe trên đường đạt yêu cầu với hạng tương ứng theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; bài kiểm tra tiến lùi chữ chi đạt từ 5,0 trở lên.

- Quá thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày cơ sở đào tạo lái xe tổ chức xét hoàn thành khóa đào tạo lần đầu mà học viên không đủ điều kiện để được xét hoàn thành khóa đào tạo thì học viên phải tham gia đào tạo lại theo khóa đào tạo mới.

Hình thức đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe

Tại Điều 7, Thông tư này quy định hình thức đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe như sau:

Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu

Bảng số 1:

STT Nội dung Đơn vị tính Hạng giấy phép lái xe B lên C1 B lên C B lên D1 B lên D2 B lên BE I. Đào tạo lý thuyết giờ 20 40 48 48 40 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 8 16 20 20 16 2 Kiến thức mới về xe nâng hạng giờ 4 8 8 8 8 3 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông giờ 3 10 14 14 10 Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giờ 4 4 4 4 4 4 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 1 2 2 2 2 II. Đào tạo thực hành giờ 9 17 27 27 17 1 Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên giờ 4 7 12 12 7 2 Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên giờ 5 10 15 15 10 3 Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên km 120 240 380 380 240 Trong đó Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên km 15 30 52 52 30 Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên km 105 210 328 328 210 III. Tổng thời gian đào tạo giờ 29 57 75 75 57

Bảng số 2:

STT Nội dung Đơn vị tính Hạng giấy phép lái xe C1 lên C C1 lên D1 C1 lên D2 C1 lên C1E I. Đào tạo lý thuyết giờ 20 24 40 40 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 8 10 16 16 2 Kiến thức mới về xe nâng hạng giờ 4 4 8 8 3 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông giờ 3 5 10 10 Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giờ 4 4 4 4 4 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 1 1 2 2 II. Đào tạo thực hành giờ 9 14 17 27 1 Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên giờ 4 6 7 10 2 Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên giờ 5 8 10 17 3 Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên km 120 190 240 380 Trong đó Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên km 15 26 30 40 Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên km 105 164 210 340 III. Tổng thời gian đào tạo giờ 29 38 57 67

Bảng số 3:

STT Nội dung Đơn vị tính Hạng giấy phép lái xe C lên D1 C lên D2 C lên D C lên CE I. Đào tạo lý thuyết giờ 20 24 48 40 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 8 10 20 16 2 Kiến thức mới về xe nâng hạng giờ 4 4 8 8 3 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông giờ 3 5 14 10 kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giờ 4 4 4 4 4 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 1 1 2 2 II. Đào tạo thực hành giờ 9 14 27 17 1 Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên giờ 4 6 12 7 2 Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên giờ 5 8 15 10 3 Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên km 120 190 380 240 Trong đó Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên km 15 26 52 30 Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên km 105 164 328 210 III. Tổng thời gian đào tạo giờ 29 38 75 57

Bảng số 4:

STT Nội dung Đơn vị tính Hạng giấy phép lái xe D1 lên D2 D1 lên D D1 lên D1E D2 lên D D2 lên D2E D lên DE I. Đào tạo lý thuyết giờ 20 40 40 24 40 40 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 8 16 16 10 16 16 2 Kiến thức mới về xe nâng hạng giờ 4 8 8 4 8 8 3 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông giờ 3 10 10 5 10 10 Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giờ 4 4 4 4 4 4 4 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 1 2 2 1 2 2 II. Đào tạo thực hành giờ 9 27 27 14 27 27 1 Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên giờ 4 10 10 6 10 10 2 Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên giờ 5 17 17 8 17 17 3 Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên km 120 380 380 190 380 380 Trong đó Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên km 15 40 40 26 40 40 Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên km 105 340 340 164 340 340 III. Tổng thời gian đào tạo giờ 29 67 67 38 67 67

Tổ chức khóa đào tạo

- Cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung, gồm: khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, Tết để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe đối với học nâng hạng không quá 60 ngày;

- Số học viên trong nhóm học thực hành lái xe được bố trí trên trên 01 xe tập lái để học nâng hạng: B lên BE không quá 05 học viên; B lên C1, B lên C, C1 lên C, C1 lên C1E, C lên CE không quá 08 học viên; B lên D1, B lên D2, C1 lên D1, C1 lên D2, C lên D1, C lên D2, C lên D, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE không quá 10 học viên. Trong đó, quãng đường tập lái xe được tính cho từng học viên và thời gian tập lái xe trên sân tập lái được tính cho nhóm học viên trên xe tập lái.

Báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe

- Cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của người học lái xe bảo đảm đủ điều kiện và thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư này; lập báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe kèm theo danh sách học viên và kế hoạch đào tạo theo quy định tại Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Xây dựng bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử; đồng thời truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe;

- Báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe, danh sách học viên, kế hoạch đào tạo phải có dấu giáp lai của cơ sở đào tạo lái xe và gửi đến Sở Xây dựng không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng; Thủ trưởng đơn vị được Sở Xây dựng giao nhiệm vụ quản lý đào tạo lái xe kiểm tra, ký tên vào từng trang (trừ hình thức tiếp nhận báo cáo trên môi trường điện tử).

Kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo

Kiểm tra nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành tại cơ sở đào tạo lái xe để được xét hoàn thành khóa đào tạo, gồm:

- Kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông do Bộ Công an ban hành;

- Kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo thực hành lái xe: đối với hạng C, D1, D2, D gồm các bài liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường; đối với hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE gồm các bài liên hoàn và lái xe trên đường;

- Người học lái xe được kiểm tra kết thúc nội dung đào tạo khi tham dự ít nhất 70% thời gian học nội dung đào tạo lý thuyết; học đủ thời gian và tối thiểu 50% quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái; học đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian học thực hành lái xe trên đường;

- Điểm đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên: đối với nội dung kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài liên hoàn và lái xe trên đường được đánh giá theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; đối với bài kiểm tra tiến lùi chữ chi theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10) do cơ sở đào tạo xây dựng, có tính đến hàng thập phân 1 con số;

- Xét hoàn thành khóa đào tạo: người học lái xe có điểm kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài liên hoàn và lái xe trên đường đạt yêu cầu với hạng tương ứng theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; bài kiểm tra tiến lùi chữ chi đạt từ 5,0 trở lên.

Quá thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ sở đào tạo lái xe tổ chức xét hoàn thành khóa đào tạo lần đầu mà học viên không đủ điều kiện để được xét hoàn thành khóa đào tạo thì học viên phải được đào tạo lại theo khóa đào tạo mới.

