Quy tắc ăn giúp chuyên gia dinh dưỡng giảm... 35 kg

Quả bơ chứa hàm lượng chất xơ hòa tan và axit béo cao, giúp tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn lên đến 40%. Chất béo lành mạnh trong bơ vừa giúp no lâu vừa tăng tốc độ đốt cháy mỡ thừa. Ngoài ra, bơ còn chứa đường mannoheptulose, thành phần giúp tăng độ nhạy insulin, tăng khả năng hấp thu canxi, hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích dùng quả bơ trong bữa sáng hoặc bữa trưa để tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn, nhờ đó, tăng hiệu quả giảm cân, đốt mỡ.