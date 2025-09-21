Mới nhất
Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Chủ nhật, 19:03 21/09/2025 | Đẹp
GĐXH - MC Đan Lê không chỉ tài sắc nổi bật trong làng giải trí mà cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng vẻ ngoài của nữ MC vẫn 'hack tuổi'.

Chân dung con dâu tài sắc của NSND Khải HưngChân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng

GĐXH - MC Đan Lê là vợ đạo diễn Khải Anh và là con dâu của NSND Khải Hưng, cô không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn tài năng ở vai trò MC, diễn viên và ca sĩ.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng - Ảnh 2.

Đan Lê là vợ đạo diễn Khải Anh và là con dâu NSND Khải Hưng. Cô khiến khán giả ấn tượng bởi làn da lẫn sắc vóc xinh đẹp "hack tuổi".

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng - Ảnh 3.

Đầu tiên phải nói về làn da của Đan Lê, ai gặp ở ngoài đời đều không tin cô đã 40 tuổi. Để có một làn da mềm mại, trắng hồng hào, MC Đan Lê đã chăm sóc da rất khoa học.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng - Ảnh 4.

Theo Đan Lê, ở độ tuổi 40, làn da bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, nám da, chảy xệ ... nên việc chăm sóc da cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Cô đưa ra những bước quan trọng để khắc phục và bảo vệ làn da bảo gồm 6 bước.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng - Ảnh 5.

1. Làm sạch da và tẩy da chết: Khi tuổi tác tăng lên, quá trình tái tạo tế bào da trở nên chậm chạp, dẫn đến việc da chết tích tụ nhiều hơn và lớp da mới ít được tạo ra. Điều này tạo ra một lớp da chết dày, khiến cho làn da trở nên khô ráp, xỉn màu và thiếu sức sống. Để khắc phục tình trạng này, cần tăng cường việc tẩy da chết bằng các sản phẩm có chứa các thành phần như AHA, BHA hoặc retinol. 2. Dưỡng ẩm: Sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da để giúp da mềm mại và mịn màng. 3. Chống nắng: Dù trời râm mát thì vẫn có tia cực tím và việc sử dụng kem chống nắng với chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn sẽ giúp ngăn chặn các tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời đến làn da. Khi ra đường vào những ngày nắng gắt, phải cẩn thận che chắn da bằng nhiều hình thức khác nhau. Đó là lý do vì sao việc chống nắng là một phần không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da sau tuổi 40.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng - Ảnh 6.

Bước thứ 4 theo Đan Lê là s ử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp: Những sản phẩm chứa các thành phần chống lão hóa như retinol, vitamin C, và axit hyaluronic rất cần thiết. - Retinol là một dạng của vitamin A, giúp tăng cường quá trình tái tạo tế bào, làm mờ nếp nhăn và cải thiện độ sáng của da. - Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và cải thiện sự đàn hồi của da. 5. Chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh: Ăn nhiều rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu protein. Hạn chế ăn thức ăn nhanh, đồ chiên rán và đồ ngọt. Ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên. Cuối cùng là để tinh thần thả lỏng, vui vẻ.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng - Ảnh 7.

Ngoài chăm sóc da, MC Đan Lê còn chịu khó tập luyện thể dục, thể thao mỗi ngày.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng - Ảnh 8.

Cô chọn chạy bộ ngoài trời khi có thời gian...

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng - Ảnh 9.

Hay tập yoga trong nhà để tăng sức bền.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng - Ảnh 10.

Việc tập luyện kỷ luật giúp MC Đan Lê cân bằng được cân nặng.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng - Ảnh 11.

Nhờ vậy nữ MC luôn giữ được vóc dáng tươi trẻ và xinh đẹp như hiện tại.

Ảnh: FBNV

Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

GĐXH - Ít ai biết, đạo diễn Khải Anh và vợ là MC Đan Lê đã có tới 25 quen biết, gắn bó trước khi trở thành vợ chồng cách đây 14 năm.

Đỗ Quyên
