Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng
GĐXH - MC Đan Lê không chỉ tài sắc nổi bật trong làng giải trí mà cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng vẻ ngoài của nữ MC vẫn 'hack tuổi'.
Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệuĐẹp - 18 giờ trước
GĐXH - Để bé trai của bạn trở nên sành điệu và hợp mốt, việc chọn cách phối đồ theo style Hàn Quốc cho bé trai là một lựa chọn thông minh. Dưới đây là gợi ý phối đồ theo phong cách Hàn Quốc mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.
Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phomĐẹp - 20 giờ trước
GĐXH - Để có một bộ outfit hoàn hảo bạn không chỉ cần biết cách mix match đồ mà còn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo thun và áo sơ mi nam phù hợp với vóc dáng. Điều này sẽ giúp bạn có thể tôn lên được vóc dáng và thoải mái hơn khi mặc.
Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua aiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Kaity Nguyễn mới đây vào vai Trinh phim "Tử chiến trên không" với những phân cảnh lột tả được diễn xuất. Ngoài tài năng trong nghề, nữ diễn viên cao mét rưỡi lại có nhan sắc rực rỡ không thua kém ai.
Tôn vinh áo dài trên bờ biển Vĩnh HyThời trang - 2 ngày trước
Miss Ocean 2025 đưa áo dài ra bờ biển Vĩnh Hy (Khánh Hòa), tạo nên màn trình diễn vừa truyền thống vừa hiện đại. Các bộ trang phục cũng lấy cảm hứng từ biển, gió, san hô, ngọc trai, câu chuyện băng tan để truyền tải tinh thần đại dương.
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexyĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - NSND Thu Hà đăng tải bộ ảnh rực rỡ, được diễn viên Đinh Thúy Hà không tiếc lời khen ngợi đàn chị.
Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung AnhĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Lâm Thanh Mỹ mới đây đã vào vai Nhài - con dâu thứ của NSND Trung Anh trong "Khế ước bán dâu". Không chỉ thể hiện tốt vai diễn, Lâm Thanh Mỹ còn khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài trẻ trung, đậm nét "nàng thơ" mới của làng điện ảnh Việt.
Tập yoga hay pilates giúp giảm cân hiệu quả hơn?Giảm cân - 4 ngày trước
Nếu bạn tìm kiếm một hình thức luyện tập nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trong việc giảm cân và cải thiện vóc dáng, yoga và pilates là hai lựa chọn nổi bật. Cả hai đều thân thiện với khớp, đồng thời mang lại lợi ích toàn diện cho cả thể chất lẫn tinh thần...
Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay toĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.
Vẻ ngoài mộc mạc của nghệ sĩ Tú Oanh 'Gió ngang khoảng trời xanh'Đẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Chỉ vào một vai nhỏ trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhưng nghệ sĩ Tú Oanh cũng gây ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực, tinh tế. Nếu trên phim, chị đóng những vai già nua cứng tuổi thì ngoài đời, nữ nghệ sĩ lại rất biến hóa về phong cách thời trang.
Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách này để khoe được vóc dáng thon thảĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Làm thế nào để sáng tạo chiếc áo thun của bạn thành nhiều kiểu mới? Hãy khám phá cách cột áo thun form rộng trong bài sau để hô biến diện mạo gọn gàng hơn.
