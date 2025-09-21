Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

1. Làm sạch da và tẩy da chết: Khi tuổi tác tăng lên, quá trình tái tạo tế bào da trở nên chậm chạp, dẫn đến việc da chết tích tụ nhiều hơn và lớp da mới ít được tạo ra. Điều này tạo ra một lớp da chết dày, khiến cho làn da trở nên khô ráp, xỉn màu và thiếu sức sống. Để khắc phục tình trạng này, cần tăng cường việc tẩy da chết bằng các sản phẩm có chứa các thành phần như AHA, BHA hoặc retinol. 2. Dưỡng ẩm: Sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da để giúp da mềm mại và mịn màng. 3. Chống nắng: Dù trời râm mát thì vẫn có tia cực tím và việc sử dụng kem chống nắng với chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn sẽ giúp ngăn chặn các tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời đến làn da. Khi ra đường vào những ngày nắng gắt, phải cẩn thận che chắn da bằng nhiều hình thức khác nhau. Đó là lý do vì sao việc chống nắng là một phần không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da sau tuổi 40.