Sai lầm phong thủy nguy hiểm khi sắp xếp bàn thờ gia tiên cần phải chú ý

Bàn thờ gia tiên ở vị trí có khí xấu

Phong thủy cho hay, nơi xấu nhất là tuyệt đối gia chủ không nên đặt bàn thờ ở phía trên bể phốt (hầm chứa phân), hay đặt bàn thờ trên bể nước, bể cá.

Ngoài ra, nhà vệ sinh đối diện bàn thờ, bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh hoặc trên nhà vệ sinh cũng là điều tối kỵ, mặc dù trường hợp này khó xảy ra nhưng có một số nhà vẫn phạm phải.

Khi sắp đặt bàn thờ gia tiên cần chú ý 6 hướng đó là trước, sau, trái, phải, trên, dưới so với bàn thờ.

Kể cả trên tầng vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi uế khí. Nên để hóa giải thì bạn cần đổi vị trí đặt bàn thờ sang nơi khác, tránh những vị trí trên. Hoặc cùng vị trí đó nhưng cách 1 tầng thì sẽ ổn hơn.

Vị trí chịu áp lực và xung lực

Theo phong thủy, bàn thờ đặt dưới dầm xà ngang cũng xấu không kém, vì xà ngang là nơi chịu phần lớn lực từ mái nhà, nếu đặt ở vị trí này người trong gia đình dễ hao tốn tiền của. Để hóa giải, bạn có thể làm trần giả để che bớt xung lực từ trên xà ngang xuống.

Những nơi phát ra xung lực như hộp kỹ thuật (hộp điều khiển điện trong nhà), không nên để gần bàn thờ gia tiên. Trường hợp trong chung cư cũng không nên tựa lưng bàn thờ vào hộp kỹ thuật của thang máy hay thang máy chung cư.

Vì bàn thờ tổ tiên là nơi cần khí tĩnh, không được động, những thứ hay động hoặc có xung khí động đều không nên đặt gần. Nếu không có thể dẫn đến gia đình có bất hòa.

Vị trí bàn thờ ngược ngũ hành với nhà

Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý về vị trí nhà và vị trí đặt bàn thờ, cần trùng ngũ hành hoặc tương sinh nhau.

Nhà hướng Bắc (mệnh Thủy) thì không đặt bàn thờ hướng Đông Bắc (mệnh Thổ), Tây Nam (Thổ).

Nhà hướng Đông Bắc (mệnh Thổ) hoặc Tây Nam (mệnh Thổ) không nên đặt bàn thờ hướng Đông (mệnh Mộc), hướng Đông Nam (mệnh Mộc).

Nhà hướng Đông (mệnh Mộc) và hướng Đông Nam (mệnh Mộc) không nên đặt bàn thờ hướng Tây (mệnh Kim) và hướng Tây Bắc (mệnh Kim).

Nhà hướng Nam (mệnh Hỏa) không nên đặt bàn thờ hướng Bắc.

Nhà hướng Tây (mệnh Kim), Tây Bắc (mệnh Kim) bàn thờ không nên đặt hướng Nam.

Những hướng còn lại là hướng không bị ảnh hưởng và là hướng tốt cho gia chủ, mang đến nhiều việc tốt lành, may mắn, tài lộc.

Bàn thờ tổ tiên bị xung khí đâm vào

Phong thủy cho biết, những vị trí phải lưu ý khi đặt bàn thờ đó là không được cửa đối cửa chính ra vào, cửa phòng thờ đối diện cửa sổ hoặc cửa chính hàng xóm, đối diện lối đi cầu thang.

Những góc, cạnh của tòa nhà, khe gió chiếu thẳng đến bàn thờ sẽ làm cho người trong nhà dễ bực dọc, không theo lý trí thường ngày, tâm lý dễ bị xáo trộn.

Bạn cần lưu ý, bàn thờ gia tiên thì cần tĩnh khí nhưng bàn thờ Thần tài và Thổ địa thì vẫn có thể đặt vào những nơi có động khí như lối ra vào. Vì theo quan niệm phong thủy là đáo khí thì sinh tài.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính phong thủy.