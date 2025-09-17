Sau đăng quang hoa hậu, Yến Nhi đã làm ngay điều này với bố mẹ
GĐXH - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi ngay sau khi đăng quang đã nghĩ ngay đến việc chăm lo để bù đắp cho bố mẹ.
Chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk. Bên cạnh sắc vóc nổi trội, điều khiến nàng hậu nhận được quan tâm chính là gia cảnh đặc biệt khó khăn. Tân Hoa hậu Yến Nhi sinh năm 2004, cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92 (cm). Cô đang học thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Trường đại học Văn Hiến).
Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Grand Vietnam 2025, Nguyễn Thị Yến Nhi từng lọt vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024 và các giải phụ: Top 5 Miss Fashion Miss Grand, top 5 Grand Voice Miss Grand Vietnam 2024.
Không chỉ với thành tích nhan sắc, tân Hoa hậu Yến Nhi còn gây chú ý với xuất thân đặc biệt. Nàng hậu sinh năm 2004 trong gia đình có 3 anh chị em, bố làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm. Từ khi Yến Nhi vào đại học, mẹ cô theo chồng làm phụ hồ để kiếm thêm tiền lo học phí cho con. Khi học đại học, Yến Nhi cũng chịu khó đi làm thêm để tự mình lo tiền trọ và sinh hoạt phí.
Tân Miss Grand Vietnam 2025 cho biết ngay từ nhỏ, bố mẹ lo cho con cái đầy đủ nhưng lại tự mình gánh vác những công việc nặng nhọc. Cô là con gái duy nhất trong nhà, có một anh trai và một em trai, được cha mẹ thương nhiều hơn nên không phải làm việc nặng. Dù vậy, cô lấy đó làm động lực để nỗ lực học tập.
Ngoài ra, gia đình Yến Nhi còn chịu nhiều biến cố về sức khỏe. Mẹ cô từng phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái do biến chứng từ vòng tránh thai. Bố của nàng hậu cũng mang bệnh lâu năm. Ông bị dị ứng da nghiêm trọng, tháng nào cũng phải đi tiêm thuốc chống dị ứng, bác sĩ cảnh báo tiêm nhiều có thể bị mục xương. Gần đây, ông còn xuất hiện thêm bệnh.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews về mong muốn ở thời điểm hiện tại, tân Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tiết lộ: "Tôi muốn thay đổi công việc hiện tại của ba mẹ. Tôi mong ba mẹ có công việc nhẹ nhàng hơn bây giờ. Ba mẹ tôi đang làm luân phiên, nhiều công việc khác nhau, bên cạnh việc cố định là bán vé số và phụ hồ. Nhưng tùy vào tình hình thời tiết mà xoay chuyển công việc. Có khoảng thời gian, ba mẹ tôi còn đi gặt lúa thuê hay thu mua cá.
Bây giờ, trở thành hoa hậu rồi, tôi sẽ cho ba mẹ ở nhà. Mục tiêu lớn nhất của tôi là lo lắng cho ba mẹ. Tôi muốn mở cho ba mẹ một tiệm tạp hóa nho nhỏ, dừng công việc nặng nhọc như phụ hồ, bán vé số để tập trung chăm sóc sức khỏe. Khi ba mẹ ổn rồi, tôi mới yên tâm để tiếp tục phát triển công việc của mình".
Được biết, sau khi đăng quang, Hoa hậu Yến Nhi sẽ có 2 tuần chuẩn bị để đại diện Việt Nam tranh tài Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tại Thái Lan.
(Ảnh: BTC, Internet, FBNV)
