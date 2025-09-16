Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'
GĐXH - Ban tổ chức vừa công bố những nghệ sĩ xác nhận tham gia biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today".
Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Đây là sự kiện âm nhạc lớn, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của con người, văn hóa và đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chương trình âm nhạc này là sự tiếp nối thành công hai chương trình trước đó "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" và "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" do VTV tổ chức, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ và đầy cảm xúc.
Theo Ban tổ chức, sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ tiếp nối hành trình lan tỏa năng lượng tích cực và những giá trị văn hóa, tinh thần mà chuỗi concert của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã và đang xây dựng. Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" hứa hẹn sẽ mang đến một không gian âm nhạc bùng nổ, tràn đầy cảm xúc. Một đêm nhạc được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp sẽ chào đón hơn 20.000 khán giả.
Ban tổ chức đã có thông báo thông tin vui sẽ tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả. Thông tin về cách thức nhận vé, dàn line up... sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam cập nhật trên Báo điện tử VTV và các nền tảng mạng xã hội của VTV.
Ban Tổ chức chương trình "V Fest - Vietnam Today" cũng đã tiết lộ những nghệ sĩ đầu tiên sẽ góp mặt, hứa hẹn một đêm nhạc bùng nổ và đầy cảm xúc. Những tên tuổi được yêu mến trong làng nhạc Việt như: Bùi Công Nam, Han Sara, Vinh Khuất, Phan Mạnh Quỳnh, Phương Ly và Vũ Cát Tường đều đã xác nhận tham gia. Đây đều là những nghệ sĩ có phong cách âm nhạc đa dạng và cá tính.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, hai cái tên nghệ sĩ mới nhất xác nhận tham gia chương trình là Noo Phước Thịnh và Rhyder. Cả hai nam ca sĩ đều có màn trình diễn bùng nổ và thành công tại "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" vào ngày 9/8. Vì thế, sự trở lại sân khấu đại nhạc hội của VTV lần này càng khiến fan háo hức chờ đợi.
Tại "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", ca sĩ Noo Phước Thịnh đã thể hiện phong thái chuyên nghiệp và bản lĩnh sân khấu qua loạt bài hit gắn liền với tên tuổi anh đến những ca khúc khiến cả khán đài đồng loạt hòa giọng. Còn với ca sĩ Rhyder, khiến khán giả trẻ hào hứng với cách anh tương tác sân khấu, kết hợp rap/hát mượt mà và khả năng giữ nhịp tốt, tạo nên vài khoảnh khắc "cháy" thực sự.
