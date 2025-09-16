'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 28): Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức
GĐXH - Trong tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng đưa ra tư vấn cho Phó chủ tịch xã Xuân lựa chọn hoặc là bỏ để "lên chức", hai là giữ lại thì tự phải lo liệu.
Trong tập 27 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, chính quyền xã cùng cán bộ ngân hàng đã trực tiếp xuống gặp những hộ nuôi cá bè để hỗ trợ vay thêm vốn bổ sung và gia hạn khoản vay cũ nhưng người dân đồng lòng từ chối thiện chí này của ngân hàng. Tất cả đều mong muốn chính quyền phải xử lý dứt điểm việc xả thải từ trại lợn thay vì các biện pháp hỗ trợ.
Về phía Chủ tịch xã Thứ, ông bày tỏ sự thông cảm với nỗi bức xúc của bà con, đồng thời tuyên bố chính quyền sẽ tăng cường giám sát. Với mô hình hoạt động kinh tế cũ, nếu không phù hợp thì sẽ chuyển đổi. Tuy vậy, người dân vẫn không tin tưởng vào những điều Chủ tịch xã nói.
Ở một diễn biến khác, bà Mừng phát hiện Na - cháu Hồng Phát đã thuê con trai Cường đi thám thính và canh người xung quanh khu trại lợn, chứng tỏ chắc chắn bên trong trại lợn đang có rất nhiều điều mờ ám.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng thông báo tin quan trọng từ "trên" cho Phó chủ tịch xã Xuân biết để lựa chọn. Theo Bằng, một là ông Xuân mất trại lợn để "lên" hoặc giữ trại lợn thì tự lo liệu, đây được coi là lựa chọn sống còn của ông Xuân.
Trong khi đó, Chí và Hồng Phát có ân oán từ xưa, nghe đồn Hồng Phát "xù" tiền của Chí, nay Chí mới ra tù trở về đòi lại thì Hồng Phát cứ lặng thinh. Hai bên đang xô xát đúng lúc ông Vui cùng những người nuôi cá bè đang "mai phục" bên ngoài trại lợn.
Ông Vui muốn vào cứu cháu nhưng bị đồng đội ngăn cản vì sẽ ảnh hưởng việc lớn. Trước đó, nhiều người dân bàn nhau theo dõi động tĩnh của trang trại lợn để bắt quả tang nơi này xả thải gây ô nhiễm môi trường, là nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt tại các bè cá nuôi.
Tập 28 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 16/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
