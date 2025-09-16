Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 28): Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức

Thứ ba, 15:11 16/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng đưa ra tư vấn cho Phó chủ tịch xã Xuân lựa chọn hoặc là bỏ để "lên chức", hai là giữ lại thì tự phải lo liệu.

Trong tập 27 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, chính quyền xã cùng cán bộ ngân hàng đã trực tiếp xuống gặp những hộ nuôi cá bè để hỗ trợ vay thêm vốn bổ sung và gia hạn khoản vay cũ nhưng người dân đồng lòng từ chối thiện chí này của ngân hàng. Tất cả đều mong muốn chính quyền phải xử lý dứt điểm việc xả thải từ trại lợn thay vì các biện pháp hỗ trợ.

Về phía Chủ tịch xã Thứ, ông bày tỏ sự thông cảm với nỗi bức xúc của bà con, đồng thời tuyên bố chính quyền sẽ tăng cường giám sát. Với mô hình hoạt động kinh tế cũ, nếu không phù hợp thì sẽ chuyển đổi. Tuy vậy, người dân vẫn không tin tưởng vào những điều Chủ tịch xã nói.

Ở một diễn biến khác, bà Mừng phát hiện Na - cháu Hồng Phát đã thuê con trai Cường đi thám thính và canh người xung quanh khu trại lợn, chứng tỏ chắc chắn bên trong trại lợn đang có rất nhiều điều mờ ám.

Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức - Ảnh 1.

Người dân từ chối hỗ trợ từ ngân hàng và mong làm rõ kết quả xác minh xả thải của trang trại lợn Hồng Phát. Ảnh VTV

Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng thông báo tin quan trọng từ "trên" cho Phó chủ tịch xã Xuân biết để lựa chọn. Theo Bằng, một là ông Xuân mất trại lợn để "lên" hoặc giữ trại lợn thì tự lo liệu, đây được coi là lựa chọn sống còn của ông Xuân. 

Trong khi đó, Chí và Hồng Phát có ân oán từ xưa, nghe đồn Hồng Phát "xù" tiền của Chí, nay Chí mới ra tù trở về đòi lại thì Hồng Phát cứ lặng thinh. Hai bên đang xô xát đúng lúc ông Vui cùng những người nuôi cá bè đang "mai phục" bên ngoài trại lợn. 

Ông Vui muốn vào cứu cháu nhưng bị đồng đội ngăn cản vì sẽ ảnh hưởng việc lớn. Trước đó, nhiều người dân bàn nhau theo dõi động tĩnh của trang trại lợn để bắt quả tang nơi này xả thải gây ô nhiễm môi trường, là nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt tại các bè cá nuôi.

Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức - Ảnh 2.

Chí ra tù đã mâu thuẫn với Cường và Hồng Phát vì những khoản tiền trước đây. Ảnh VTV

Tập 28 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 16/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức - Ảnh 3.Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

GĐXH - Ban tổ chức vừa công bố những nghệ sĩ xác nhận tham gia biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today".

Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức - Ảnh 4.Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt

GĐXH - Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau cuộc cãi vã Trúc Lam nhận ra chồng vẫn luôn yêu thương mình, trong khi đó Đăng áy náy với Mỹ Anh khi chưa thể giúp công ty vượt qua khó khăn.

Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức - Ảnh 5.Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

GĐXH - Tập 25 "Có anh, nơi ấy bình yên", mỏ đá của cháu trai ông Thứ bị phát hiện sai phạm, trong khi đó trại lợn Hồng Phát cũng bị người dân phản đối dữ dội.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt

Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt

Trúc Lam (Quỳnh Kool) từ chối thăng chức, Mỹ Anh (Phương Oanh) không nhận số tiền lớn

Trúc Lam (Quỳnh Kool) từ chối thăng chức, Mỹ Anh (Phương Oanh) không nhận số tiền lớn

Đăng ký vé miễn phí đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' duy nhất hôm nay 15/9, khung giờ nào và bằng cách nào?

Đăng ký vé miễn phí đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' duy nhất hôm nay 15/9, khung giờ nào và bằng cách nào?

Cùng chuyên mục

Minh Chuyên hát tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Minh Chuyên hát tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu tới người yêu nhạc 2 tác phẩm mới được anh sáng tác trong sự hoài cảm của mùa Thu: "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình" và "Xa bạn". Đặc biệt, hai ca khúc mang 2 phong cách khác nhau, được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 17 "Gió ngang khoảng trời xanh", tai họa ập đến khi Trúc Lam nhận thông báo điều mà cô không bao giờ mong muốn.

Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức vừa công bố những nghệ sĩ xác nhận tham gia biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today".

Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt

Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau cuộc cãi vã Trúc Lam nhận ra chồng vẫn luôn yêu thương mình, trong khi đó Đăng áy náy với Mỹ Anh khi chưa thể giúp công ty vượt qua khó khăn.

Tác phẩm 'Sự hối hận muộn màng' của VOV xuất sắc giành Giải ABU 2025

Tác phẩm 'Sự hối hận muộn màng' của VOV xuất sắc giành Giải ABU 2025

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Sự hối hận muộn màng" của nhóm tác giả Ban Thời sự (VOV1) giành giải xuất sắc thể loại Thông điệp Xã hội, hạng mục phát thanh Giải ABU 2025 của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương (ABU).

Trúc Lam (Quỳnh Kool) từ chối thăng chức, Mỹ Anh (Phương Oanh) không nhận số tiền lớn

Trúc Lam (Quỳnh Kool) từ chối thăng chức, Mỹ Anh (Phương Oanh) không nhận số tiền lớn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam từ chối lên chức bị Toàn nổi giận, Mỹ Anh từ chối nhận số tiền lớn từ bố đẻ.

Đăng ký vé miễn phí đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' duy nhất hôm nay 15/9, khung giờ nào và bằng cách nào?

Đăng ký vé miễn phí đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' duy nhất hôm nay 15/9, khung giờ nào và bằng cách nào?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Ban tổ chức "V Fest - Vietnam Today" dành tặng 5.000 vé miễn phí cho các khán giả may mắn nhưng bạn phải canh giờ và biết cách đăng ký thì mới có cơ hội sở hữu.

Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trong 'Chuyến xe âm nhạc'

Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trong 'Chuyến xe âm nhạc'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tập 8 "Chuyến xe âm nhạc" là bữa tiệc âm nhạc với những tiết mục sôi động, đặc biệt là màn trình diễn cuốn hút của ca sĩ Phương Thanh.

Lê Dương Bảo Lâm bị thương ở đầu, rapper Binz kiệt sức suýt ngất xỉu

Lê Dương Bảo Lâm bị thương ở đầu, rapper Binz kiệt sức suýt ngất xỉu

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ tiếp tục đối diện với những thử thách khắc nghiệt của "lò luyện thép" ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố.

Trao giải cuộc thi Review sách 'Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025': Thắp sáng ngọn lửa yêu văn chương

Trao giải cuộc thi Review sách 'Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025': Thắp sáng ngọn lửa yêu văn chương

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Cuộc thi đã trở thành một sân chơi sáng tạo, trí tuệ, nơi độc giả có cơ hội chia sẻ cảm nhận sâu sắc về những cuốn sách yêu thích, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, tri thức tới cộng đồng.

Xem nhiều

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Xem - nghe - đọc
Đăng ký vé miễn phí đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' duy nhất hôm nay 15/9, khung giờ nào và bằng cách nào?

Đăng ký vé miễn phí đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' duy nhất hôm nay 15/9, khung giờ nào và bằng cách nào?

Xem - nghe - đọc
'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

Xem - nghe - đọc
Lê Dương Bảo Lâm bị thương ở đầu, rapper Binz kiệt sức suýt ngất xỉu

Lê Dương Bảo Lâm bị thương ở đầu, rapper Binz kiệt sức suýt ngất xỉu

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top