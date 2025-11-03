Sau khi nghỉ hưu, người trên 65 tuổi nên bổ sung thực phẩm này để về già sống an vui, kéo dài tuổi thọ
GĐXH - Ở tuổi 60 yêu cầu về chế độ ăn uống thay đổi khi cơ thể già đi, cơ thể hấp thu dinh dưỡng kém hiệm quả, đòi hỏi mức dinh dưỡng bổ sung ở độ tuổi này sẽ cao hơn.
Người cao tuổi có cần bổ sung vitamin?
Một số nghiên cứu của các nhà khoa học cũng cho thấy ở những người trung niên, khi tuổi cao thì sự hấp thu vitamin qua màng ruột bị giảm sút, quá trình hấp thu và chuyển hóa vitamin bị thay đổi nhiều.
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau phụ thuộc vào cân nặng, chiều cao, khối cơ, mức độ hoạt động... Đối với người cao tuổi thường có xu hướng ít hoạt động hơn so với người trẻ tuổi. Việc luyện tập ít đi, khối cơ cũng giảm đi. Vì vậy, người cao tuổi cần ít năng lượng hơn cho các hoạt động và duy trì cân nặng.
Mặc dù năng lượng cần ở người cao tuổi là ít hơn nhưng tình trạng kém hấp thu do sự lão hóa của các cơ quan tiêu hóa đòi hỏi mức dinh dưỡng bổ sung ở độ tuổi này là cao hơn. Vì vậy bên cạnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ các loại thức ăn như rau củ quả, thịt và hải sản luân phiên thay đổi thì việc bổ sung vitamin cho người cao tuổi là cần thiết trong một số trường hợp.
Tham khảo nhóm vitamin cần bổ sung sau tuổi nghỉ hưu
Canxi và vitamin D
Khoảng từ 50-70 tuổi, đặc biệt là ở phụ nữ nguy cơ thoái hóa xương có chiều hướng tăng tốc. Vì estrogen giúp duy trì khối lượng xương, phụ nữ trở nên dễ bị tổn thương xương hơn sau khi mãn kinh.
Nguồn vitamin D lý tưởng là từ ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, khả năng tổng hợp vitamin D của cơ thể từ ánh sáng mặt trời suy giảm khi bạn già đi. Vitamin D đặc biệt rất cần thiết trong suốt những năm tuổi 70, để bảo vệ chống lại bệnh tật và nhiễm trùng.
Nguồn thực phẩm tốt để bổ sung vitamin và canxi là cá ngừ, cá thu, gan bò, phô mai, lòng đỏ trứng.
Vitamin K
Vitamin K đóng vai trò bổ sung cho vitamin D trong quá trình hấp thụ và vận chuyển canxi. Thiếu vitamin K sẽ làm tăng nguy cơ gãy xương do loãng xương, đồng thời ảnh hưởng đến chức năng đông máu của cơ thể và tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu.
Nguyên nhân của tình trạng thiếu vitamin K ở người cao tuổi cũng có nhiều mặt. Một phần lớn vitamin K trong cơ thể con người đến từ quá trình tổng hợp hệ vi khuẩn đường ruột, là nguồn cung cấp vitamin K nội sinh chính, và số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột giảm theo tuổi của người cao tuổi, khả năng tổng hợp vitamin K cũng sẽ giảm đáng kể trong tình trạng mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, đặc biệt là người cao tuổi có vấn đề táo bón và tiêu chảy kéo dài, và cần chú ý hơn đến nguy cơ thiếu vitamin K.
Nguồn vitamin K tốt từ các loại rau họ cải như cải bó xôi, bông cải xanh, đầu nành lên men, phô mai, lòng đỏ trứng...
Omega-3
Omega-3 giúp ngăn ngừa nhịp tim không đều, giảm sự tích tụ mảng bám trong động mạch, ức chế viêm và kiểm soát lượng đường trong máu. Christine Gerbstedt, tác giả của cuốn Doctor's Detox Diet, cho biết. Omega-3 rất quan trọng để giảm viêm bất cứ khi nào xuất hiện, cho dù là bệnh tim, ung thư hay Alzheimer. Liều khuyến cáo cho mỗi ngày là dùng 1.000 mg EPA và DHA omega-3 mỗi ngày.
Nguồn thực phẩm tốt cho omega -3 là dầu hạt lanh, cá hồi, quả óc chó, edamame.
Vitamin B12
Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ, ngay cả khi thiếu vitamin B12 nhẹ cũng có thể khiến người lớn tuổi có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Axit dạ dày cần thiết cho cơ thể để hấp thụ vitamin B12 từ thực phẩm bắt đầu suy giảm trong những năm 50 -70 tuổi.
Vì vậy, người lớn tuổi nên kiểm tra và bổ sung mức B12 nếu cần thiết. Nguồn thực phẩm tốt để cung cấp B12 bao gồm Ngao, gan bò, cá hồi, phô mai, thịt thăn.
Protein
Khi đạt đến độ tuổi 70, khả năng xây dựng khối lượng cơ bắp sẽ suy giảm. Thêm vào đó, nhu cầu protein cũng tăng lên ngay cả khi lượng và sự thèm ăn có thể suy yếu dần. Tin tốt là có thể bổ sung bột protein hoặc thuốc để làm tăng khối lượng cơ bắp. Liều khuyến cáo là 20 đến 30 gram bột protein mỗi ngày. Nguồn thực phẩm protein tốt là thịt bò, thịt gà, đậu, hạnh nhân.
Nguyên tắc bổ sung vitamin cho độ tuổi sau khi nghỉ hưu
Sử dụng thuốc bổ cho người già hay các loại thực phẩm chức năng bổ sung các loại vitamin tốt cho người cao tuổi cần được thực hiện theo nguyên tắc sau:
Chỉ bổ sung khi chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, khả năng ăn uống và hấp thu dinh dưỡng không đầy đủ với các triệu chứng như chán ăn, gầy yếu...
Vitamin bổ sung phù hợp với độ tuổi và trọng lượng cơ thể với thời gian sử dụng hợp lý.
Không tự ý sử dụng bất kỳ loại thuốc bổ hay thực phẩm chức năng nào khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bởi việc bổ sung vitamin không hợp lý và tùy tiện có thể gây tương tác với các loại thức ăn hoặc thuốc đang sử dụng.
Người cao niên nên lưu ý rằng những viên thuốc này chỉ là chất bổ sung và không phải là một phương thuốc thần kỳ. Bổ sung vitamin nói chung không phải là cách duy nhất, để cải thiện sức khỏe.
