Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sở hữu ca khúc tỷ view vẫn trăn trở một điều GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sở hữu ca khúc tỷ view, giữ kỷ lục sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất nhưng về đời tư lại có những trăn trở sau thời gian đổ vỡ hôn nhân.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung những ngày qua liên tục nhận được những đơn đặt hàng viết nhạc từ ca sĩ lẫn nhà sản xuất phim. Mới đây, anh viết ca khúc "Vỡ mộng đời" cho phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn". Ca khúc này đã khiến nhiều khán giả ấn tượng, suy ngẫm. Nhận được sự yêu mến của người xem, phim đã tung MV chính thức với nhiều hình ảnh, ca từ và giai điệu cảm xúc.

"Vỡ mộng đời" là bản ballad mang giai điệu da diết, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Ca từ được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của các nhân vật ông Nháy (Hoài Linh) - Gọn (Tuấn Trần), cặp đôi Đáng (La Thành) - Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát).

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tục có hits và được khán giả yêu mến.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ: "Ngay sau khi coi bản phim đầu tiên của "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" tôi đã có cảm hứng để viết một ca khúc thể hiện rõ những mâu thuẫn đời thường từ các nhân vật, cũng là những xung đột hiện diện trong cuộc sống của mỗi người ngoài kia. Hi vọng mọi người sẽ yêu thích bài hát".

Và thể hiện ca khúc này là ca sĩ J.ADE, cô thu âm nhiều lần với hai phiên bản khác nhau - một bản ballad và một bản acoustic mộc mạc để tìm ra được bản tốt nhất, giúp đẩy cảm xúc của khán giả khi ra rạp xem phim. Nữ ca sĩ cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và đạo diễn Trung Lùn tin tưởng, giao cho phần thể hiện OST.

MV "Vỡ mộng đời" do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác.

Bản OST được khán giả đón nhận cũng là một cột mốc đặc biệt với các nghệ sĩ bởi nếu J.ADE đã có một năm thành công với bản hit đầu tiên "Câu trả lời" thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại gây ấn tượng mạnh với loạt ca khúc gắn bó với Tổ quốc cực viral. Cùng với ê-kíp phim, các nghệ sĩ mong bản OST được khán giả đón nhận, góp sức lan tỏa đến những khán giả ra rạp xem phim.