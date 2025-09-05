Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây lại ra mắt khán giả một ca khúc mới. Ca khúc này được viết cùng lúc với hai bản hits lớn dịp Quốc khánh 2/9. Ca khúc mang tên "Vỡ mộng đời".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung những ngày qua liên tục nhận được những đơn đặt hàng viết nhạc từ ca sĩ lẫn nhà sản xuất phim. Mới đây, anh viết ca khúc "Vỡ mộng đời" cho phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn". Ca khúc này đã khiến nhiều khán giả ấn tượng, suy ngẫm. Nhận được sự yêu mến của người xem, phim đã tung MV chính thức với nhiều hình ảnh, ca từ và giai điệu cảm xúc.
"Vỡ mộng đời" là bản ballad mang giai điệu da diết, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Ca từ được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của các nhân vật ông Nháy (Hoài Linh) - Gọn (Tuấn Trần), cặp đôi Đáng (La Thành) - Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát).
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ: "Ngay sau khi coi bản phim đầu tiên của "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" tôi đã có cảm hứng để viết một ca khúc thể hiện rõ những mâu thuẫn đời thường từ các nhân vật, cũng là những xung đột hiện diện trong cuộc sống của mỗi người ngoài kia. Hi vọng mọi người sẽ yêu thích bài hát".
Và thể hiện ca khúc này là ca sĩ J.ADE, cô thu âm nhiều lần với hai phiên bản khác nhau - một bản ballad và một bản acoustic mộc mạc để tìm ra được bản tốt nhất, giúp đẩy cảm xúc của khán giả khi ra rạp xem phim. Nữ ca sĩ cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và đạo diễn Trung Lùn tin tưởng, giao cho phần thể hiện OST.
MV "Vỡ mộng đời" do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác.
Bản OST được khán giả đón nhận cũng là một cột mốc đặc biệt với các nghệ sĩ bởi nếu J.ADE đã có một năm thành công với bản hit đầu tiên "Câu trả lời" thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại gây ấn tượng mạnh với loạt ca khúc gắn bó với Tổ quốc cực viral. Cùng với ê-kíp phim, các nghệ sĩ mong bản OST được khán giả đón nhận, góp sức lan tỏa đến những khán giả ra rạp xem phim.
Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê KhánhXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.
Thiếu tá Huy quyết kiểm tra trang trại lợn Hồng PhátXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 22 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân và Thiếu tá Huy muốn kiểm tra trại lợn của công ty Hồng Phát nhưng bị từ chối.
Bộ phim 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào tối nay (4/9)Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Bộ phim truyền hình dài tập "Cách em 1 milimet" sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần, bắt đầu từ 4/9.
Cận cảnh body khi 'cởi áo' của dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh AnhXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 5 của Sao nhập ngũ, ở cảnh vượt sông, dàn trai đẹp Bình An, Anh Tú, Huỳnh Anh tự tin khoe body.
Phó chủ tịch xã tìm cách đổ lỗi nguyên nhân cá chết là do thiếu oxyXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân cho cấp dưới dùng tiền để xoa dịu người dân, đồng thời công bố kết quả nguyên nhân cá chết là do thời tiết và thiếu oxy.
Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh đến sinh nhật bạn rồi bị nhốt ở trong phòng, Mỹ Anh tới đón con và đáp trả mạnh mẽ vị phụ huynh hống hách.
'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn ThànhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim "Mưa đỏ" tiếp tục cán mốc mới lịch sử khi đạt 450 tỷ và chuẩn bị soán ngôi "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành.
Sao mai Huyền Trang cùng nhóm Oplus thể hiện MV 'Tôi yêu Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sao mai Huyền Trang lần đầu tiên hợp tác nhóm Oplus thể hiện ca khúc “Tôi yêu Việt Nam” do nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác. MV là món quà âm nhạc ý nghĩa Huyền Trang cùng ê-kíp gửi tặng khán giả dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt nhà bạnXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 12, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con trai bị nhốt trong phòng giặt khoá trái cửa trong tiệc sinh nhật tại nhà bạn.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn TiềnXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.
Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệtXem - nghe - đọc
GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.