Selena Gomez lãng mạn và cổ điển trong ngày cưới
Minh tinh, ca sĩ Selena Gomez lên xe hoa cùng nhạc sĩ Benny Blanco trong đám cưới diễn ra tại đồn điền tư nhân ở California - Mỹ, ngày 27-9.
Selena Gomez đã đăng tải video clip, hình ảnh lãng mạn trong lễ phục cưới lên trang cá nhân Instagram để chung vui cùng người hâm mộ.
Trong đó, cô dâu Selena Gomez phong cách cổ điển, diện đầm trắng khoe lưng trần quyến rũ còn chú rể mặc tuxedo đen, thắt nơ. Cả hai đều mặc trang phục thương hiệu Ralph Lauren.
Cô lập tức nhận được hàng loạt lời chúc mừng của người hâm mộ. Đám cưới của Selana Gomez quy tụ nhiều ngôi sao là bạn bè thân thiết như diễn viên hài Eric Andre, Taylor Swift, diễn viên Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd, Paris Hilton… Những thông tin chi tiết về đám cưới chưa được tiết lộ.
Selena Gomez và Benny Blanco đã hẹn hò từ tháng 6-2023, công khai tình cảm từ tháng 12-2023.
Đầu tháng 12-2024, Selena Gomez công bố đính hôn cùng Benny Blanco bằng cách khoe nhẫn kim cương trên trang cá nhân.
Selena Gomez, 33 tuổi, là ngôi sao danh tiếng ở cả lĩnh vực phim, âm nhạc còn Benny Blanco, 37 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc từng hợp tác nhiều ngôi sao lớn: Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry, Britney Spears, Rihanna....
Trước khi đến với nhau, cả hai đều trải qua các mối tình nhưng Selena Gomez được cho năng động, nhiều kịch tính còn chồng cô lại kín tiếng.
Phương Oanh đời thực có gu thời trang sang chảnh ra sao?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh mới đây vào vai diễn Mỹ Anh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh', trên phim cô có gu thời trang thanh lịch, sành điệu. Còn ngoài đời thực, Phương Oanh lựa chọn trang phục ra sao?
Tùng Dương và nhóm bạn ủng hộ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị bão BualoiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Trước sự mất mát quá lớn của bà con 5 tỉnh bị bão Bualoi gây ra, ca sĩ Tùng Dương cùng bạn bè đã có hành động thiết thực, ủng hộ đồng bào 1 tỷ đồng.
Hòa Minzy, Tuấn Hưng, Đan Trường có động thái gây chú ý khi bão số 10 đổ bộ miền TrungGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Trong khi Hoa hậu Hương Giang, Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ ủng hộ tiền mặt thì Bằng Kiều, Đan Trường dành doanh thu phát hành MV mới để hướng về đồng bào bão lũ.
Cuộc sống tuổi trung niên của quý ông showbiz Việt vừa 'lội ngược dòng' nhờ phim 'Mưa đỏ'Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Hứa Vĩ Văn ở tuổi trung niên đã có cú "lội ngược dòng" khi phim "Mưa đỏ" thành công vang dội. Anh nhận được tình yêu từ khán giả gen Z và "làm mới" cảm xúc của mình trong cuộc sống lẫn công việc.
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hônXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.
Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' xuất hiện trong dự án âm nhạc của Bằng KiềuGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Hoàng Long - Sen của "Mưa đỏ" cùng dàn "anh trai" NSND Tự Long, Phan Đinh Tùng, Minh Quân, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Rhymastic sẽ có mặt trong MV 'Let's Vietnam' của ca sĩ Bằng Kiều.
Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Trong tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khước từ "Tổng tài" dù trước đó hai người đã rất lãng mạn bên nhau.
Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gáiCâu chuyện văn hóa - 17 giờ trước
Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, ít ai biết rằng nam nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian nhiều thăng trầm với nghề.
Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàngGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Việt Trinh "Người đẹp Tây Đô" nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn và rời xa hào quang trong quá khứ.
Vẻ ngoài đáng yêu của con gái út doanh nhân Đỗ Quang VinhGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Doanh nhân Đỗ Quang Vinh mới đây đã khoe con gái bé bỏng mới hơn 4 tháng tuổi.
Đường tình lận đận của nhạc sĩ Nguyễn Văn ChungGiải trí
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ nổi tiếng với những ca khúc hay về quê hương đất nước như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai mà anh còn nổi tiếng với những bản tình ca da diết. Đằng sau những ca khúc ấy là duyên phận nhiều trắc trở của anh.