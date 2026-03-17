Siu Black trở lại rực rỡ sau thời gian nhập viện chạy thận
GĐXH - Siu Black mới đây đã có màn trình diễn cực sung bên bạn bè đồng nghiệp sau thời gian nhập viện vì chạy thận.
Siu Black thể hiện sự lạc quan và tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Trong đêm diễn "Save The World", chị cùng diễn viên Hiếu Hiền nhảy cực sung và đầy sức sống dù trước đó nữ nghệ sĩ đã phải nhập viện cấp cứu vì suy thận. Sau màn trình diễn, nữ ca sĩ nghẹn lời kể lại quãng thời gian gặp khó khăn vì vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên chính tình yêu âm nhạc đã giúp chị được "tái sinh".
Siu Black biểu diễn hết mình trên sân khấu.
Cũng trong đêm diễn, Siu Black cho biết thể trạng của chị đã ổn định, chỉ cần duy trì chạy thận và tuân thủ hướng dẫn điều trị là có thể sinh hoạt, ca hát như bình thường. Nữ ca sĩ hát loạt ca khúc gắn liền tên tuổi mình, như 'Ngọn lửa cao nguyên', 'Thiên đường vỡ nát', 'Lửa thiêng Việt Nam' và 'Gato', một sáng tác của A Tuân.
Trước đó, Siu Black đã phải lên tiếng trên trang cá nhân vì lý do sức khỏe nên phải hủy show. Theo đó, ngày 29/01/2026, chị sẽ có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ giao lưu và hát cùng khán giả nhưng vì vấn đề sức khỏe nên nữ ca sĩ buộc phải dừng lại. Được biết, từ 27/1, Siu Black đã phải nhập viện chạy thận theo chỉ định của bác sĩ. Thời gian qua, sức khỏe giọng ca của núi rừng Tây Nguyên không ổn định và thường xuyên mệt. Chính vì vậy nên chị không thể chạy show đi hát được như trước đây.
Ngoài công việc, sức khỏe, chuyện hôn nhân của Siu Black cũng có nhiều điều tốt đẹp. Sau những năm tháng sóng gió, nữ ca sĩ sinh năm 1967 đã trở lại bên chồng vì người đàn ông này đã thay đổi. Anh đã bù đắp cho vợ con sau những sai lầm của tuổi trẻ. Về tình cảm vợ chồng sau khi tái hợp, Siu Black cho biết vì cả hai đều đã ở tuổi xế chiều, lại trải qua nhiều sóng gió nên giờ bên nhau vì nghĩa nhiều hơn vì tình. Không chỉ về tình nghĩa, chồng của Siu Black còn giúp vợ cả về vật chất.
Hình ảnh đời thường của Siu Black.
Hiện tại, cuộc sống của Siu Black trôi qua bình dị và lặng lẽ hơn so với ánh hào quang rực rỡ trước đây. Chị chọn gắn bó với quê nhà Tây Nguyên, nơi có núi rừng và những con người thân quen, để tìm lại sự cân bằng sau nhiều biến cố.
Hằng ngày, chị dành thời gian chăm sóc gia đình, làm những công việc giản dị và thỉnh thoảng tham gia biểu diễn ở các sân khấu nhỏ hoặc sự kiện địa phương.
Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, giọng hát nội lực đầy cảm xúc của chị vẫn luôn được khán giả yêu mến và nhớ đến. Cuộc sống hiện tại của Siu Black mang màu sắc trầm lắng, nhưng cũng ấm áp và chân thành, như chính con người và âm nhạc của chị.
Ảnh: FBNV
Mẹ diễn viên Trúc Anh gây chú ýGiải trí - 42 phút trước
GĐXH - Trúc Anh thông báo tốt nghiệp đại học ở tuổi 28. Cô xúc động hé lộ "tấm bằng đại học bắt đầu từ dĩa cơm tấm của mẹ".
Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)Xem - nghe - đọc - 45 phút trước
GĐXH - Trước sự ngăn cấm của bà Dung, Quân đã thổ lộ muốn cưới Thương.
Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lê Phương Khánh Như - nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa, là người đẹp đầu tiên giành tấm vé vào thẳng Top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2025.
'Anh trai say hi' thiếu vắng Trấn Thành, Vũ Cát Tường và nhiều 'điểm trừ'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Đêm nhạc thứ 2 của "Anh trai say hi 2025" - A White Valentine Concert diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 30 ca sĩ đã diễn ra đầy sôi động.
Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giảXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Phim "Tài" mới đây cán mốc 90 tỷ đồng với sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay lập tức, Mỹ Tâm đã làm một việc đặc biệt gửi tặng fan.
Xuất hiện 2 người em gái của Thương Tín mới từ Mỹ vềGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Lễ cúng 100 ngày của Thương Tín đầy xúc động khi xuất hiện đầy đủ các em ruột của nam nghệ sĩ, đặc biệt là hai em gái mới từ Mỹ về.
Trước khi công khai chồng quân nhân, Hòa Minzy làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con trai bằng tình yêu và sự tử tếGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy trước khi công khai chồng quân nhân, cô từng có hành trình làm mẹ đơn thân đầy bản lĩnh.
Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh KiênXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong lúc chuyện tình cảm với Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp, Lam Anh bất ngờ nhận được lời khuyên chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp.
Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh đánh bại Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio là ai?Thế giới showbiz - 10 giờ trước
Chiến thắng của Michael B. Jordan tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên.
'Phi công trẻ' - luật sư Khang phim 'Đồng hồ đếm ngược' ngoài đời có cuộc sống ra sao?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Hồng Đăng mới đây quay trở lại màn ảnh sau hơn 3 năm vắng bóng trong "Đồng hồ đếm ngược". Ngoài thành công với nghề, anh còn có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con.
Xuất hiện 2 người em gái của Thương Tín mới từ Mỹ vềGiải trí
GĐXH - Lễ cúng 100 ngày của Thương Tín đầy xúc động khi xuất hiện đầy đủ các em ruột của nam nghệ sĩ, đặc biệt là hai em gái mới từ Mỹ về.