Siu Black trở lại rực rỡ sau thời gian nhập viện chạy thận

Trước khi nhập viện vì chạy thận, cuộc sống của Siu Black ra sao?

Siu Black thể hiện sự lạc quan và tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Trong đêm diễn "Save The World", chị cùng diễn viên Hiếu Hiền nhảy cực sung và đầy sức sống dù trước đó nữ nghệ sĩ đã phải nhập viện cấp cứu vì suy thận. Sau màn trình diễn, nữ ca sĩ nghẹn lời kể lại quãng thời gian gặp khó khăn vì vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên chính tình yêu âm nhạc đã giúp chị được "tái sinh".

Siu Black biểu diễn hết mình trên sân khấu.

Cũng trong đêm diễn, Siu Black cho biết thể trạng của chị đã ổn định, chỉ cần duy trì chạy thận và tuân thủ hướng dẫn điều trị là có thể sinh hoạt, ca hát như bình thường. Nữ ca sĩ hát loạt ca khúc gắn liền tên tuổi mình, như 'Ngọn lửa cao nguyên', 'Thiên đường vỡ nát', 'Lửa thiêng Việt Nam' và 'Gato', một sáng tác của A Tuân.

Trước đó, Siu Black đã phải lên tiếng trên trang cá nhân vì lý do sức khỏe nên phải hủy show. Theo đó, ngày 29/01/2026, chị sẽ có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ giao lưu và hát cùng khán giả nhưng vì vấn đề sức khỏe nên nữ ca sĩ buộc phải dừng lại. Được biết, từ 27/1, Siu Black đã phải nhập viện chạy thận theo chỉ định của bác sĩ. Thời gian qua, sức khỏe giọng ca của núi rừng Tây Nguyên không ổn định và thường xuyên mệt. Chính vì vậy nên chị không thể chạy show đi hát được như trước đây.

Siu Black rực rỡ ngày quay trở lại sân khấu.

Ngoài công việc, sức khỏe, chuyện hôn nhân của Siu Black cũng có nhiều điều tốt đẹp. Sau những năm tháng sóng gió, nữ ca sĩ sinh năm 1967 đã trở lại bên chồng vì người đàn ông này đã thay đổi. Anh đã bù đắp cho vợ con sau những sai lầm của tuổi trẻ. Về tình cảm vợ chồng sau khi tái hợp, Siu Black cho biết vì cả hai đều đã ở tuổi xế chiều, lại trải qua nhiều sóng gió nên giờ bên nhau vì nghĩa nhiều hơn vì tình. Không chỉ về tình nghĩa, chồng của Siu Black còn giúp vợ cả về vật chất.

Hình ảnh đời thường của Siu Black.

Hiện tại, cuộc sống của Siu Black trôi qua bình dị và lặng lẽ hơn so với ánh hào quang rực rỡ trước đây. Chị chọn gắn bó với quê nhà Tây Nguyên, nơi có núi rừng và những con người thân quen, để tìm lại sự cân bằng sau nhiều biến cố.

Hằng ngày, chị dành thời gian chăm sóc gia đình, làm những công việc giản dị và thỉnh thoảng tham gia biểu diễn ở các sân khấu nhỏ hoặc sự kiện địa phương.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, giọng hát nội lực đầy cảm xúc của chị vẫn luôn được khán giả yêu mến và nhớ đến. Cuộc sống hiện tại của Siu Black mang màu sắc trầm lắng, nhưng cũng ấm áp và chân thành, như chính con người và âm nhạc của chị.

