Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc

Áo thun trắng phối với áo sơ mi denim

Cách mặc áo thun phối sơ mi nam denim thể hiện rõ được nguyên tắc về màu sắc tương phản. Chiếc áo phông trắng đơn giản sẽ trở nên nổi bật và phá cách khi kết hợp cùng chiếc áo denim với màu sắc như đen, xanh…

Đây là cách phối áo thun với áo sơ mi nam phù hợp với những anh em khỏe khoắn, cá tính và trẻ trung.

Áo thun phối sơ mi nam kẻ caro

Với những chiếc áo sơ mi họa tiết caro thì bên trong bạn cần lựa chọn chiếc áo thun vừa vặn, basic và không có họa tiết.

Áo sơ mi caro luôn là những tín đồ yêu thích thời trang bất kể nam hay nữ đều yêu thích bởi đem đến phong cách hiện đại. Những chiếc áo caro kẻ đã tạo đủ sự nổi bật do đó áo thun bên trong chỉ cần đơn giản là đẹp.

Để bộ outfit trở nên hoàn hảo thì bạn đừng quên kết hợp với một số phụ kiện như kính râm, đồng hồ, giày thể thao hay phối cùng một chiếc quần jean để tăng phần cá tính, mạnh mẽ.

Áo thun nam họa tiết với áo sơ mi trắng

Sơ mi trắng là item luôn được các chàng ưa chuộng bởi đem đến sự lịch lãm, bảnh trai và dễ phối đồ. Áo thun họa tiết cùng sơ mi trắng sẽ là gợi ý cho những anh chàng ưa thích nét bụi bặm, đường phố, trẻ trung.

Để set đồ thêm phần năng động thì bạn hãy thử kết hợp cùng chiếc quần jeans hay và đôi giày sneaker trắng nhé.

Phối áo thun trắng với áo sơ mi sáng màu

Một cách áo thun phối sơ mi nam vô cùng đơn giản mà vẫn chuẩn đẹp khiến các nàng say nắng đó chính là phối áo sơ mi trắng màu cùng áo thun trắng trẻ trung.

Thông thường khi nghĩ đến đến áo sơ mi chắc ai cũng nghĩ ngay đến phong cách công sở thanh lịch. Tuy nhiên khi phối áo sơ mi ngoài và áo thun trắng bên trong lại đem đến một phong cách vô cùng trẻ trung năng động và bắt mắt.

Khi bạn kết hợp áo sơ mi sáng màu cùng áo thun trắng chắc chắn sẽ giúp bạn để lại ấn tượng trong mắt người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nếu bạn thích sự đơn điệu, lãng tử thì nên mix match áo thun và áo sơ mi với những gam màu gần nhau.

Phối áo thun bên ngoài áo sơ mi nam

Áo thun phối sơ mi nam bên trong đem đến cho người mặc sự lịch lãm, trẻ trung, giản dị nhưng lại vô cùng ấn tượng.

Với cách phối này bạn nên ưu tiên lựa chọn những chiếc áo sơ mi trắng bên trong và bên ngoài là những chiếc áo thun basic với những màu sắc như be, xanh, đen…

Đặc biệt khi mùa đông đến các chàng còn có thể kết hợp cách phối đồ này cùng với quần nỉ, đôi giày thể thao vừa giúp giữ ấm hàng ngày còn có thể đổi mới phong cách.

Phối áo sơ mi tay ngắn cùng áo thun trắng

Trong những ngày hè nắng nóng cách áo thun phối sơ mi nam tay ngắn kỳ cực phù hợp. Chiếc áo sơ mi tay ngắn không chỉ tiện lợi, nhanh chóng mà còn đem lại sự mát mẻ và vô cùng thời trang.

Bạn có thể kết hợp áo thun phối sơ mi nam tay ngắn cùng chiếc quần kaki hay quần short để tăng thêm sự trẻ trung, năng động cho mùa hè ngày.

Sử dụng nguyên tắc phối màu đối lập và cùng gam màu sẽ giúp bạn tạo ra bộ outfit đơn giản nhưng vô cùng nổi bật và không kém phần sành điệu. Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp cùng đôi giày sneaker năng động, khỏe khoắn.