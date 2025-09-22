Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc
GĐXH - Áo thun phối sơ mi nam không quá khó. Hy vọng qua những gợi ý có trong bài viết sau sẽ bật mí các chàng trai sẽ có thêm cho những cách phối đồ riêng phù hợp để tự tin khẳng định bản thân.
Áo thun trắng phối với áo sơ mi denim
Cách mặc áo thun phối sơ mi nam denim thể hiện rõ được nguyên tắc về màu sắc tương phản. Chiếc áo phông trắng đơn giản sẽ trở nên nổi bật và phá cách khi kết hợp cùng chiếc áo denim với màu sắc như đen, xanh…
Đây là cách phối áo thun với áo sơ mi nam phù hợp với những anh em khỏe khoắn, cá tính và trẻ trung.
Áo thun phối sơ mi nam kẻ caro
Với những chiếc áo sơ mi họa tiết caro thì bên trong bạn cần lựa chọn chiếc áo thun vừa vặn, basic và không có họa tiết.
Áo sơ mi caro luôn là những tín đồ yêu thích thời trang bất kể nam hay nữ đều yêu thích bởi đem đến phong cách hiện đại. Những chiếc áo caro kẻ đã tạo đủ sự nổi bật do đó áo thun bên trong chỉ cần đơn giản là đẹp.
Để bộ outfit trở nên hoàn hảo thì bạn đừng quên kết hợp với một số phụ kiện như kính râm, đồng hồ, giày thể thao hay phối cùng một chiếc quần jean để tăng phần cá tính, mạnh mẽ.
Áo thun nam họa tiết với áo sơ mi trắng
Sơ mi trắng là item luôn được các chàng ưa chuộng bởi đem đến sự lịch lãm, bảnh trai và dễ phối đồ. Áo thun họa tiết cùng sơ mi trắng sẽ là gợi ý cho những anh chàng ưa thích nét bụi bặm, đường phố, trẻ trung.
Để set đồ thêm phần năng động thì bạn hãy thử kết hợp cùng chiếc quần jeans hay và đôi giày sneaker trắng nhé.
Phối áo thun trắng với áo sơ mi sáng màu
Một cách áo thun phối sơ mi nam vô cùng đơn giản mà vẫn chuẩn đẹp khiến các nàng say nắng đó chính là phối áo sơ mi trắng màu cùng áo thun trắng trẻ trung.
Thông thường khi nghĩ đến đến áo sơ mi chắc ai cũng nghĩ ngay đến phong cách công sở thanh lịch. Tuy nhiên khi phối áo sơ mi ngoài và áo thun trắng bên trong lại đem đến một phong cách vô cùng trẻ trung năng động và bắt mắt.
Khi bạn kết hợp áo sơ mi sáng màu cùng áo thun trắng chắc chắn sẽ giúp bạn để lại ấn tượng trong mắt người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nếu bạn thích sự đơn điệu, lãng tử thì nên mix match áo thun và áo sơ mi với những gam màu gần nhau.
Phối áo thun bên ngoài áo sơ mi nam
Áo thun phối sơ mi nam bên trong đem đến cho người mặc sự lịch lãm, trẻ trung, giản dị nhưng lại vô cùng ấn tượng.
Với cách phối này bạn nên ưu tiên lựa chọn những chiếc áo sơ mi trắng bên trong và bên ngoài là những chiếc áo thun basic với những màu sắc như be, xanh, đen…
Đặc biệt khi mùa đông đến các chàng còn có thể kết hợp cách phối đồ này cùng với quần nỉ, đôi giày thể thao vừa giúp giữ ấm hàng ngày còn có thể đổi mới phong cách.
Phối áo sơ mi tay ngắn cùng áo thun trắng
Trong những ngày hè nắng nóng cách áo thun phối sơ mi nam tay ngắn kỳ cực phù hợp. Chiếc áo sơ mi tay ngắn không chỉ tiện lợi, nhanh chóng mà còn đem lại sự mát mẻ và vô cùng thời trang.
Bạn có thể kết hợp áo thun phối sơ mi nam tay ngắn cùng chiếc quần kaki hay quần short để tăng thêm sự trẻ trung, năng động cho mùa hè ngày.
Sử dụng nguyên tắc phối màu đối lập và cùng gam màu sẽ giúp bạn tạo ra bộ outfit đơn giản nhưng vô cùng nổi bật và không kém phần sành điệu. Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp cùng đôi giày sneaker năng động, khỏe khoắn.
'Soi' phong cách đời thường Bùi Quỳnh Hoa giữa ồn àoĐẹp - 6 giờ trước
GĐXH - Bùi Quỳnh Hoa thu hút với phong cách thời trang đa dạng và sắc vóc nổi bật.
Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dịThời trang - 8 giờ trước
GĐXH - Bé Quyên đã bước ra khỏi vùng an toàn của lĩnh vực thời trang, cô quyết định dấn thân trên con đường diễn xuất. Người đẹp đang được hứa hẹn tạo dấu ấn khi hóa thân nàng ma nữ nhiều u sầu trong phim điện ảnh của đạo diễn Lương Đình Dũng.
Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãmĐẹp - 13 giờ trước
GĐXH - Để có cho mình một tổng thể đẹp ngoài việc bạn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo sơ mi, những chiếc quần âu phù hợp ra thì bạn cần phải biết cách phối đồ. Tham khảo ngay cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam đẹp, phong cách dưới đây.
Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải HưngĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - MC Đan Lê không chỉ tài sắc nổi bật trong làng giải trí mà cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng vẻ ngoài của nữ MC vẫn 'hack tuổi'.
Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệuĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Để bé trai của bạn trở nên sành điệu và hợp mốt, việc chọn cách phối đồ theo style Hàn Quốc cho bé trai là một lựa chọn thông minh. Dưới đây là gợi ý phối đồ theo phong cách Hàn Quốc mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.
Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phomĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Để có một bộ outfit hoàn hảo bạn không chỉ cần biết cách mix match đồ mà còn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo thun và áo sơ mi nam phù hợp với vóc dáng. Điều này sẽ giúp bạn có thể tôn lên được vóc dáng và thoải mái hơn khi mặc.
Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua aiĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Kaity Nguyễn mới đây vào vai Trinh phim "Tử chiến trên không" với những phân cảnh lột tả được diễn xuất. Ngoài tài năng trong nghề, nữ diễn viên cao mét rưỡi lại có nhan sắc rực rỡ không thua kém ai.
Tôn vinh áo dài trên bờ biển Vĩnh HyThời trang - 3 ngày trước
Miss Ocean 2025 đưa áo dài ra bờ biển Vĩnh Hy (Khánh Hòa), tạo nên màn trình diễn vừa truyền thống vừa hiện đại. Các bộ trang phục cũng lấy cảm hứng từ biển, gió, san hô, ngọc trai, câu chuyện băng tan để truyền tải tinh thần đại dương.
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexyĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - NSND Thu Hà đăng tải bộ ảnh rực rỡ, được diễn viên Đinh Thúy Hà không tiếc lời khen ngợi đàn chị.
Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung AnhĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Lâm Thanh Mỹ mới đây đã vào vai Nhài - con dâu thứ của NSND Trung Anh trong "Khế ước bán dâu". Không chỉ thể hiện tốt vai diễn, Lâm Thanh Mỹ còn khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài trẻ trung, đậm nét "nàng thơ" mới của làng điện ảnh Việt.
Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay toĐẹp
GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.