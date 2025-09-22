Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc

Thứ hai, 14:00 22/09/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Áo thun phối sơ mi nam không quá khó. Hy vọng qua những gợi ý có trong bài viết sau sẽ bật mí các chàng trai sẽ có thêm cho những cách phối đồ riêng phù hợp để tự tin khẳng định bản thân.

Áo thun trắng phối với áo sơ mi denim

Cách mặc áo thun phối sơ mi nam denim thể hiện rõ được nguyên tắc về màu sắc tương phản. Chiếc áo phông trắng đơn giản sẽ trở nên nổi bật và phá cách khi kết hợp cùng chiếc áo denim với màu sắc như đen, xanh…

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc - Ảnh 1.

Cách mặc áo thun phối sơ mi nam denim thể hiện rõ được nguyên tắc về màu sắc tương phản.

Đây là cách phối áo thun với áo sơ mi nam phù hợp với những anh em khỏe khoắn, cá tính và trẻ trung.

Áo thun phối sơ mi nam kẻ caro

Với những chiếc áo sơ mi họa tiết caro thì bên trong bạn cần lựa chọn chiếc áo thun vừa vặn, basic và không có họa tiết.

Áo sơ mi caro luôn là những tín đồ yêu thích thời trang bất kể nam hay nữ đều yêu thích bởi đem đến phong cách hiện đại. Những chiếc áo caro kẻ đã tạo đủ sự nổi bật do đó áo thun bên trong chỉ cần đơn giản là đẹp.

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc - Ảnh 2.

Với những chiếc áo sơ mi họa tiết caro thì bên trong bạn cần lựa chọn chiếc áo thun vừa vặn, basic và không có họa tiết.

Để bộ outfit trở nên hoàn hảo thì bạn đừng quên kết hợp với một số phụ kiện như kính râm, đồng hồ, giày thể thao hay phối cùng một chiếc quần jean để tăng phần cá tính, mạnh mẽ.

Áo thun nam họa tiết với áo sơ mi trắng

Sơ mi trắng là item luôn được các chàng ưa chuộng bởi đem đến sự lịch lãm, bảnh trai và dễ phối đồ. Áo thun họa tiết cùng sơ mi trắng sẽ là gợi ý cho những anh chàng ưa thích nét bụi bặm, đường phố, trẻ trung.

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc - Ảnh 3.

Sơ mi trắng là item luôn được các chàng ưa chuộng bởi đem đến sự lịch lãm, bảnh trai và dễ phối đồ.

Để set đồ thêm phần năng động thì bạn hãy thử kết hợp cùng chiếc quần jeans hay và đôi giày sneaker trắng nhé.

Phối áo thun trắng với áo sơ mi sáng màu

Một cách áo thun phối sơ mi nam vô cùng đơn giản mà vẫn chuẩn đẹp khiến các nàng say nắng đó chính là phối áo sơ mi trắng màu cùng áo thun trắng trẻ trung.

Thông thường khi nghĩ đến đến áo sơ mi chắc ai cũng nghĩ ngay đến phong cách công sở thanh lịch. Tuy nhiên khi phối áo sơ mi ngoài và áo thun trắng bên trong lại đem đến một phong cách vô cùng trẻ trung năng động và bắt mắt.

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc - Ảnh 4.

Một cách áo thun phối sơ mi nam vô cùng đơn giản mà vẫn chuẩn đẹp khiến các nàng say nắng đó chính là phối áo sơ mi trắng màu cùng áo thun trắng trẻ trung.

Khi bạn kết hợp áo sơ mi sáng màu cùng áo thun trắng chắc chắn sẽ giúp bạn để lại ấn tượng trong mắt người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nếu bạn thích sự đơn điệu, lãng tử thì nên mix match áo thun và áo sơ mi với những gam màu gần nhau.

Phối áo thun bên ngoài áo sơ mi nam

Áo thun phối sơ mi nam bên trong đem đến cho người mặc sự lịch lãm, trẻ trung, giản dị nhưng lại vô cùng ấn tượng.

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc - Ảnh 5.

Áo thun phối sơ mi nam bên trong đem đến cho người mặc sự lịch lãm, trẻ trung, giản dị nhưng lại vô cùng ấn tượng.

Với cách phối này bạn nên ưu tiên lựa chọn những chiếc áo sơ mi trắng bên trong và bên ngoài là những chiếc áo thun basic với những màu sắc như be, xanh, đen…

Đặc biệt khi mùa đông đến các chàng còn có thể kết hợp cách phối đồ này cùng với quần nỉ, đôi giày thể thao vừa giúp giữ ấm hàng ngày còn có thể đổi mới phong cách.

Phối áo sơ mi tay ngắn cùng áo thun trắng

Trong những ngày hè nắng nóng cách áo thun phối sơ mi nam tay ngắn kỳ cực phù hợp. Chiếc áo sơ mi tay ngắn không chỉ tiện lợi, nhanh chóng mà còn đem lại sự mát mẻ và vô cùng thời trang.

Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặc - Ảnh 6.

Trong những ngày hè nắng nóng cách áo thun phối sơ mi nam tay ngắn kỳ cực phù hợp.

Bạn có thể kết hợp áo thun phối sơ mi nam tay ngắn cùng chiếc quần kaki hay quần short để tăng thêm sự trẻ trung, năng động cho mùa hè ngày.

Sử dụng nguyên tắc phối màu đối lập và cùng gam màu sẽ giúp bạn tạo ra bộ outfit đơn giản nhưng vô cùng nổi bật và không kém phần sành điệu. Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp cùng đôi giày sneaker năng động, khỏe khoắn.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệu

Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệu

Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phom

Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phom

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách này để khoe được vóc dáng thon thả

Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách này để khoe được vóc dáng thon thả

Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã

Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhã

Cùng chuyên mục

'Soi' phong cách đời thường Bùi Quỳnh Hoa giữa ồn ào

'Soi' phong cách đời thường Bùi Quỳnh Hoa giữa ồn ào

Đẹp - 6 giờ trước

GĐXH - Bùi Quỳnh Hoa thu hút với phong cách thời trang đa dạng và sắc vóc nổi bật.

Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dị

Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dị

Thời trang - 8 giờ trước

GĐXH - Bé Quyên đã bước ra khỏi vùng an toàn của lĩnh vực thời trang, cô quyết định dấn thân trên con đường diễn xuất. Người đẹp đang được hứa hẹn tạo dấu ấn khi hóa thân nàng ma nữ nhiều u sầu trong phim điện ảnh của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãm

Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãm

Đẹp - 13 giờ trước

GĐXH - Để có cho mình một tổng thể đẹp ngoài việc bạn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo sơ mi, những chiếc quần âu phù hợp ra thì bạn cần phải biết cách phối đồ. Tham khảo ngay cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam đẹp, phong cách dưới đây.

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - MC Đan Lê không chỉ tài sắc nổi bật trong làng giải trí mà cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng vẻ ngoài của nữ MC vẫn 'hack tuổi'.

Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệu

Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệu

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Để bé trai của bạn trở nên sành điệu và hợp mốt, việc chọn cách phối đồ theo style Hàn Quốc cho bé trai là một lựa chọn thông minh. Dưới đây là gợi ý phối đồ theo phong cách Hàn Quốc mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.

Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phom

Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phom

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Để có một bộ outfit hoàn hảo bạn không chỉ cần biết cách mix match đồ mà còn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo thun và áo sơ mi nam phù hợp với vóc dáng. Điều này sẽ giúp bạn có thể tôn lên được vóc dáng và thoải mái hơn khi mặc.

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai

Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' sở hữu chiều cao mét rưỡi nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ không thua ai

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Kaity Nguyễn mới đây vào vai Trinh phim "Tử chiến trên không" với những phân cảnh lột tả được diễn xuất. Ngoài tài năng trong nghề, nữ diễn viên cao mét rưỡi lại có nhan sắc rực rỡ không thua kém ai.

Tôn vinh áo dài trên bờ biển Vĩnh Hy

Tôn vinh áo dài trên bờ biển Vĩnh Hy

Thời trang - 3 ngày trước

Miss Ocean 2025 đưa áo dài ra bờ biển Vĩnh Hy (Khánh Hòa), tạo nên màn trình diễn vừa truyền thống vừa hiện đại. Các bộ trang phục cũng lấy cảm hứng từ biển, gió, san hô, ngọc trai, câu chuyện băng tan để truyền tải tinh thần đại dương.

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexy

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexy

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - NSND Thu Hà đăng tải bộ ảnh rực rỡ, được diễn viên Đinh Thúy Hà không tiếc lời khen ngợi đàn chị.

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Lâm Thanh Mỹ mới đây đã vào vai Nhài - con dâu thứ của NSND Trung Anh trong "Khế ước bán dâu". Không chỉ thể hiện tốt vai diễn, Lâm Thanh Mỹ còn khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài trẻ trung, đậm nét "nàng thơ" mới của làng điện ảnh Việt.

Xem nhiều

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Đẹp

GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đẹp
Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Giảm cân
Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Sắc vóc đời thực của con dâu NSND Khải Hưng

Đẹp
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexy

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexy

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top