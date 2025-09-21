Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phom
GĐXH - Để có một bộ outfit hoàn hảo bạn không chỉ cần biết cách mix match đồ mà còn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo thun và áo sơ mi nam phù hợp với vóc dáng. Điều này sẽ giúp bạn có thể tôn lên được vóc dáng và thoải mái hơn khi mặc.
Cách chọn áo thun
Yếu tố đầu tiên bạn cần lưu ý khi chọn áo thun nam đó chính là sự vừa vặn, đúng size. Một chiếc áo thun dù có đẹp đến đâu cũng sẽ trở nên mất thẩm mỹ nếu bạn mặc quá rộng hay quá chật.
Một chiếc áo thun form rộng sẽ đem đến cho bạn sự thoáng mát và thoải mái khi mặc. Tuy nhiên khi phối cùng sơ mi nam thì bạn nên lựa chọn những chiếc áo thun vừa vặn để set đồ không bị mất đi tính thẩm mỹ.
Chọn áo sơ mi nam
Áo sơ mi thường được kết hợp cùng áo vest và những bộ suit lịch lãm. Khi là món phụ kiện mặc bên trong bạn nên lựa chọn chiếc áo sơ mi với kiểu dáng slim-fit ôm sát cơ thể.
Ngược lại nếu khi bạn kết hợp áo thun và áo sơ mi dùng để khoác ngoài thì bạn nên lựa chọn những chiếc áo sơ mi form rộng nhưng không quá thùng thình.
Chiều dài của áo sơ mi cũng nên dài hơn áo thun nam từ 10 – 15cm là đẹp nhất. Nếu bạn không lựa chọn được áo thun phối sơ mi nam với độ dài chênh lệch lí tưởng thì bạn có thể sơ vin áo thun để trở nên gọn gàng, phong cách hơn.
Lưu ý khi mặc áo thun phối với áo sơ mi
Để có một set đồ thời trang áo thun phối sơ mi nam khiến bạn có thể tự tin, thoải mái diện đến bất kỳ nơi nào thì bạn cần lưu ý 2 yếu tố dưới đây.
Màu sắc
Để có một set đồ năng động, nổi bật bạn nên kết hợp áo thun và áo sơ mi với màu sắc đối lập nhau. Một chiếc áo sơ mi tối màu nên được kết hợp với chiếc áo thun sáng màu bên trong và ngược lại. Nếu bạn diện chiếc áo sơ mi màu sáng thì nên kết hợp với áo thun với những gam màu tối và lạnh.
Sự kết hợp màu sắc đối lập này sẽ giúp làm tổng thể bộ trang phục của bạn trở nên có điểm nhấn và nổi bật hơn nhiều.
Cách mix màu sắc đối lập này không chỉ phù hợp khi áo thun phối sơ mi nam mà còn phù hợp với nhiều cách mix đồ khác.
Ngoài cách phối gam màu đen trắng kinh điển ra thì bạn có thể sáng tạo những cách phối đồ sơ mi với áo thun tùy theo sở thích, cá tính và óc thẩm mỹ của mình.
Họa tiết
Yếu tố tiếp theo bạn cần lưu ý đó chính là về màu sắc. Khi mặc áo thun phối sơ mi nam bạn nên tuân thủ nguyên tắc "một trong hai". Nghĩa là bạn chỉ nên lựa chọn áo sơ mi đơn giản, basic với áo thun họa tiết hoặc áo sơ mi họa tiết với áo thun trơn.
Nếu bạn kết hợp cả hai chiếc áo có nhiều họa tiết với nhau sẽ khiến bạn trở nên rất rối mắt và làm mất đi tính thẩm mỹ của bộ đồ.
Áo thun phối sơ mi nam rất cần đến sự tinh tế và khéo léo. Màu sắc và họa tiết nên được lựa chọn tương phản đối lập nhau. Đây là hai nguyên tắc cơ bản mà bạn cần nhớ khi muốn mặc áo thun phối sơ mi nam.
