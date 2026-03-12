SUV hạng C giá 500 triệu đồng sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0 rẻ ngang xe hạng A Kia Sonet

SUV hạng C sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/1 lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0

BYD Sea Lion 06 EV phiên bản 2026 với giá quy đổi chỉ 500 triệu. Ảnh: Tổng hợp

BYD chính thức giới thiệu mẫu SUV điện BYD Sea Lion 06 EV phiên bản 2026. Mẫu xe thuộc dòng sản phẩm Ocean Network, tiếp tục được phát triển theo định hướng tối ưu hiệu suất năng lượng, mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao trải nghiệm vận hành.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở pin Blade thế hệ thứ hai. Nhờ công nghệ pin mới, phạm vi hoạt động tối đa của Sea Lion 06 EV 2026 tăng từ 605 km lên 710km sau mỗi lần sạc đầy, theo công bố của nhà sản xuất.

Việc cải thiện quãng đường di chuyển được xem là giải pháp trực tiếp nhằm giảm bớt “nỗi lo phạm vi hoạt động” – một trong những rào cản lớn đối với người dùng xe điện.

Khi kết hợp với mạng lưới trạm sạc ngày càng mở rộng, những mẫu SUV điện như Sea Lion 06 EV được kỳ vọng sẽ tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Nội thất hiện đại với màn hình cỡ lớn trung tâm. Ảnh: Tổng hợp

Mẫu SUV này tiếp tục sử dụng nền tảng điện áp cao 800V, cho phép tối ưu hiệu suất truyền tải năng lượng và cải thiện tốc độ sạc. Theo BYD, công suất sạc tối đa của xe có thể đạt 237kW, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng so với nhiều mẫu xe điện thế hệ trước. Mức tiêu thụ điện trung bình được công bố ở khoảng 12,5kWh/100km.

Ghế mát-xa hiện đại trong phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Tổng hợp

Không chỉ nâng cấp hệ thống pin, BYD còn cải thiện khả năng vận hành cho Sea Lion 06 EV 2026 bằng hệ thống treo thông minh DiSus-C, trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Hệ thống này có thể tự động điều chỉnh độ cứng giảm chấn theo điều kiện mặt đường và trạng thái vận hành, giúp thân xe ổn định hơn khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên địa hình gồ ghề.

Trong khoang nội thất, Sea Lion 06 EV 2026 được bổ sung nhiều tiện nghi nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Tính năng nhớ vị trí ghế được trang bị tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp có thêm các lựa chọn như ghế trước tích hợp massage, tựa chân chỉnh điện cho ghế phụ và gói hỗ trợ lái nâng cao.

Mẫu SUV cỡ C này của BYD sở hữu công nghệ pin độc quyền Blade thế hệ thứ 2 cho quãng đường di chuyển lên tới 710km/1 lần sạc. Ảnh: Tổng hợp

Đáng chú ý, hệ thống hỗ trợ lái thế hệ mới mang tên “Mắt thần 5.0” được tích hợp cảm biến LiDAR, giúp xe nhận diện môi trường xung quanh chính xác hơn và hỗ trợ xử lý các tình huống giao thông phức tạp.

Sự xuất hiện của Sea Lion 06 EV 2026 cho thấy xu hướng điện hóa đang lan rộng trong phân khúc SUV cỡ trung, nơi trước đây các mẫu xe động cơ đốt trong như Mazda CX-5 từng chiếm ưu thế tại nhiều thị trường.

Giá SUV hạng C Sea Lion 06 EV 2026

Hiện, BYD vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho phiên bản 2026. Trước đó, bản 2025 của Sea Lion 06 EV được niêm yết tại Trung Quốc với giá khởi điểm khoảng 19.300 USD (giá quy đổi khoảng 500 triệu đồng).

Có thể thấy, với phạm vi hoạt động lên tới 710km cùng loạt nâng cấp về công nghệ và vận hành, Sea Lion 06 EV 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của BYD trong phân khúc SUV điện, đồng thời tạo thêm áp lực cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng C vốn lâu nay do Mazda CX-5 dẫn dắt.

