SUV hạng C giá 500 triệu đồng sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0 rẻ ngang xe hạng A Kia Sonet
GĐXH - SUV hạng C vẫn sôi động với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, sự góp mặt của Sea Lion 06 EV sẽ khiến cuộc cạnh tranh quyết liệt.
SUV hạng C sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/1 lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0
BYD chính thức giới thiệu mẫu SUV điện BYD Sea Lion 06 EV phiên bản 2026. Mẫu xe thuộc dòng sản phẩm Ocean Network, tiếp tục được phát triển theo định hướng tối ưu hiệu suất năng lượng, mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao trải nghiệm vận hành.
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở pin Blade thế hệ thứ hai. Nhờ công nghệ pin mới, phạm vi hoạt động tối đa của Sea Lion 06 EV 2026 tăng từ 605 km lên 710km sau mỗi lần sạc đầy, theo công bố của nhà sản xuất.
Việc cải thiện quãng đường di chuyển được xem là giải pháp trực tiếp nhằm giảm bớt “nỗi lo phạm vi hoạt động” – một trong những rào cản lớn đối với người dùng xe điện.
Khi kết hợp với mạng lưới trạm sạc ngày càng mở rộng, những mẫu SUV điện như Sea Lion 06 EV được kỳ vọng sẽ tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.
Mẫu SUV này tiếp tục sử dụng nền tảng điện áp cao 800V, cho phép tối ưu hiệu suất truyền tải năng lượng và cải thiện tốc độ sạc. Theo BYD, công suất sạc tối đa của xe có thể đạt 237kW, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng so với nhiều mẫu xe điện thế hệ trước. Mức tiêu thụ điện trung bình được công bố ở khoảng 12,5kWh/100km.
Không chỉ nâng cấp hệ thống pin, BYD còn cải thiện khả năng vận hành cho Sea Lion 06 EV 2026 bằng hệ thống treo thông minh DiSus-C, trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Hệ thống này có thể tự động điều chỉnh độ cứng giảm chấn theo điều kiện mặt đường và trạng thái vận hành, giúp thân xe ổn định hơn khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên địa hình gồ ghề.
Trong khoang nội thất, Sea Lion 06 EV 2026 được bổ sung nhiều tiện nghi nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Tính năng nhớ vị trí ghế được trang bị tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp có thêm các lựa chọn như ghế trước tích hợp massage, tựa chân chỉnh điện cho ghế phụ và gói hỗ trợ lái nâng cao.
Đáng chú ý, hệ thống hỗ trợ lái thế hệ mới mang tên “Mắt thần 5.0” được tích hợp cảm biến LiDAR, giúp xe nhận diện môi trường xung quanh chính xác hơn và hỗ trợ xử lý các tình huống giao thông phức tạp.
Sự xuất hiện của Sea Lion 06 EV 2026 cho thấy xu hướng điện hóa đang lan rộng trong phân khúc SUV cỡ trung, nơi trước đây các mẫu xe động cơ đốt trong như Mazda CX-5 từng chiếm ưu thế tại nhiều thị trường.
Giá SUV hạng C Sea Lion 06 EV 2026
Hiện, BYD vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho phiên bản 2026. Trước đó, bản 2025 của Sea Lion 06 EV được niêm yết tại Trung Quốc với giá khởi điểm khoảng 19.300 USD (giá quy đổi khoảng 500 triệu đồng).
Có thể thấy, với phạm vi hoạt động lên tới 710km cùng loạt nâng cấp về công nghệ và vận hành, Sea Lion 06 EV 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của BYD trong phân khúc SUV điện, đồng thời tạo thêm áp lực cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng C vốn lâu nay do Mazda CX-5 dẫn dắt.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
