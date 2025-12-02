Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn Độ

Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam? GĐXH - Hatchback điện vừa được hé lộ trước ngày ra mắt đã nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý khi được xem là đối thủ có thể khiến Kia Morning và Hyundai i10 phải ‘toát mồ hôi’.

Hatchback hạng B thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao

Altroz Smart có thiết kế hiện đại, giá quy đổi chỉ hơn 170 triệu cùng những trang bị an toàn vượt phân khúc hatchback hạng A. Ảnh: Tổng hợp





Tận dụng xu hướng này, Tata Motors vừa tung ra bản nâng cấp (facelift) của mẫu Altroz với loạt cải tiến toàn diện. Các phiên bản cơ sở mang tên Smart đã có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Việc làm mới Altroz được xem là động thái cần thiết sau khi bản Racer từng gây chú ý nhưng không đạt kỳ vọng doanh số.

Kể từ lần ra mắt đầu tiên, mẫu hatchback cỡ B này gần như không có nhiều thay đổi, vì vậy đợt nâng cấp lần này tập trung nâng tầm cả thiết kế ngoại thất lẫn nội thất. Ngay cả phiên bản tiêu chuẩn Smart cũng được bổ sung nhiều trang bị giá trị.

Phần đuôi xe với thiết kế trẻ trung hiện đại và thể thao.





Hai phiên bản có trang bị tương đồng, khác biệt chủ yếu nằm ở loại nhiên liệu. Bản i-CNG dùng hệ thống hai bình CNG khiến giá nhỉnh hơn 1 lakh Rs nhưng dung tích khoang hành lý giảm còn 210L, thay vì 345L trên phiên bản xăng.

Dù là bản tiêu chuẩn, Altroz Smart vẫn sở hữu ngoại hình nổi bật với đèn pha projector halogen, cản trước đồng màu thân xe, tay nắm cửa dạng chìm, gương chiếu hậu sơn đen tích hợp xi-nhan LED, cụm đèn hậu LED và cánh gió sau tách đôi. Xe dùng mâm thép 16 inch kèm lốp bản rộng 185 mm – tương tự các phiên bản cao cấp.

Khoang nội thất vừa đủ, phù hợp với 1 mẫu xe hạng A tầm tiền trung.





Khoang lái Altroz Smart được bố trí hiện đại với 4 cửa sổ chỉnh điện, vô lăng hai chấu có logo phát sáng, điều hòa chỉnh tay và khóa trung tâm kèm chìa khóa điều khiển từ xa. Tuy nhiên, một số trang bị vẫn vắng mặt trên bản Smart như gương chiếu hậu chống chói tự động (IRVM), gạt mưa và vòi rửa kính sau – những tính năng đã xuất hiện trên bản tiêu chuẩn của một số đối thủ.

Altroz facelift tiếp tục ghi điểm với 6 túi khí, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cân bằng điện tử ESC. Đây là mẫu hatchback đầu tiên và duy nhất tại Ấn Độ đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong các thử nghiệm va chạm.

Cả hai biến thể xăng và CNG đều dùng động cơ 1.2L, 3 xi-lanh hút khí tự nhiên. Công suất đạt 87 mã lực và 115 Nm mô-men xoắn ở bản xăng; bản CNG cho mức 72 mã lực và 103 Nm. Hộp số tiêu chuẩn là loại sàn 5 cấp. Ở các phiên bản cao hơn, người dùng có thể chọn hộp số AMT 5 cấp hoặc ly hợp kép DCT 6 cấp.

Các chuyên gia cho rằng ngoài xu hướng chuộng xe gầm cao, chính sách định giá thiếu hợp lý cũng là nguyên nhân khiến hatchback thất thế khi nhiều mẫu có giá cao hơn bản sedan cùng trang bị. Việc thiếu định vị và truyền thông hiệu quả càng khiến phân khúc này mất dần sức hút.

Giá hatchback hạng B Tata Altroz

Hatchback hạng B Tata Altroz Smart có thiết kế hiện đại, bắt mắt. Giá bán khởi điểm từ 6,89 lakh Rs (hơn 170 triệu đồng) cho bản xăng số sàn và 7,89 lakh Rs (khoảng 209 triệu đồng) cho bản i-CNG.

Nếu một mẫu hatchback hiện đại như Tata Altroz được đưa về Việt Nam, với thiết kế trẻ trung, trang bị tốt và giá cạnh tranh, mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn mới, góp phần làm phân khúc hatchback sôi động trở lại – đặc biệt với nhóm khách hàng đô thị cần xe nhỏ gọn, tiết kiệm và an toàn.

Với loạt nâng cấp đáng kể, thiết kế hợp thời và mức giá cạnh tranh, Tata Altroz facelift được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc hatchback tại thị trường Ấn Độ.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.