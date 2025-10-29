Tại sao ban Thần tài thờ dưới đất

Theo nghiên cứu văn hóa Việt, không gian thờ cúng trên cao chỉ để thờ cúng gia tiên, còn Thần tài trong thuyết Thiên - Địa - Nhân lại được "nở ra" từ đất.

Chính vì thế ban thờ Thần tài của mọi nhà đều được đặt dưới đất, cũng với quan niệm đó có thêm một điển tích về Thần tài bị đuổi đánh và phải nấp trong góc nhà. Nên sau này khi lập ban thờ để cúng dường, người ta đặt nơi thờ của vị Thần này ở dưới đất và dần trở thành nét đặc trưng trong văn hóa thờ cúng tại Việt Nam.

Hình ảnh ban thờ Thần tài - ông Địa thường được đặt tại huyền quan của mỗi nhà.

Tuy thờ cúng ban Thần tài dưới đất, nhưng theo phong thủy thì ban thờ đó phải luôn sáng sủa và sạch sẽ. Vì vậy trong quá trình thờ cúng hằng ngày, gia chủ phải lưu tâm quét dọn thường xuyên để không phạm kỵ mà mất lộc.

Vị trí đặt ban thờ Thần tài - Thổ địa

Ngoài việc lau dọn xung quanh ban thờ luôn được sạch sẽ, gia chủ trước tiên nên xác định lại vị trí đặt ban thờ Thần tài trong nhà mình đã chính xác chưa.

Trong phong thủy, ban Thần tài, với mong muốn chiêu tài lộc và hóa giải hung khí gia chủ cần lưu tâm đầu tiên đến "nhất vị, nhì thế, tam hướng".

Đối với vị trí, ban thờ vượng nhất khi có tọa vững chắc, điển hình như được dựa vào tường và tường đó không có lỗ đục hay trổ cửa sổ. Nếu phía sau ban thờ mà có đục lỗ hay trổ cửa thì điều này rất có thể sẽ đem hiệu quả ngược, vì tài lộc tích tụ chưa đủ đã bị tẩu tán ra ngoài.

Trong trường hợp không có tường gạch vững chắc, gia chủ có thể gia cố vách thạch cao hoặc vách gỗ chắc chắn để thay thế.

Địa thế ban thờ Thần tài cũng nên đặt tại nơi bằng phẳng, không gồ ghề. Ngoài ra không gian đặt ban thờ không được quá hẹp hay kín quá khiến trường khí xung quanh không được luân chuyển đồng đều.

Theo phong thủy, sau khi xác định hướng của ban thờ Thần tài, thì bạn nên quay ban thờ ra cửa chính để đón nhân khí. Đồng thời vừa hạn chế sát khí xấu vào trong ngôi nhà bạn.

Lưu ý, để xác định được chính xác phương vị cũng như hướng với mong muốn tăng tài phúc thọ, bổ trợ vượng khí, gia chủ cần phải kết hợp xem tuổi của gia chủ để chọn được vị trí như ý. Ngoài ra, khi xác định được cung vị ban Thần tài, bạn cũng nên lưu ý đến những vấn đề sau:

Tránh đặt ban thờ Thần tài tại các cung xấu như: Không vong, Tuyệt tự. Các cung này không chỉ ảnh hưởng đến tài lộc trong nhà mà các thành viên sống tại đó có thể cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Xác định cung vị đúng nhưng hướng ban thờ sai cũng không mang lại hiệu quả chiêu tài. Tránh để lưng ban thờ tọa vào góc khuyết hoặc góc nhọn trong nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.