Tài xế cùng chủ xe bị bạt vì điều khiển phương tiện quá thời gian quy định

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc phát hiện, xử lý một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện liên tục quá thời gian quy định.

Tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo quá thời gian quy định. Ảnh: CSGTQQT

Trước đó, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Trị tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông về việc ô tô đầu kéo BKS 51D-614**, kéo theo rơ moóc BKS 51R-402**, lưu thông trên Quốc lộ 9 có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian lái xe. Theo dữ liệu hành trình GPS, tài xế đã điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải liên tục từ 3h53 đến 9h6 phút cùng ngày quá thời gian quy định tại khoản 1, Điều 64, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tiếp nhận thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông triển khai lực lượng xác minh. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đón, dừng phương tiện để kiểm tra, làm rõ.

Tài xế điều khiển phương tiện này là L.Đ.P. (SN 1985), phương tiện thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư T.B. Sau khi được lực lượng chức năng thông báo và cho xem dữ liệu hành trình GPS, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi "Điều khiển xe kinh doanh vận tải quá thời gian quy định". Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi "Giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định". Tổng mức tiền phạt đối với 2 hành vi trên được xác định là 14 triệu đồng.

Được biết, tài xế bị xử phạt 4 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe, chủ sở hữu phương tiện là Công ty Cổ phần Đầu tư T.B. bị xử phạt 10 triệu đồng.

Khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ: "Thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 04 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động".

