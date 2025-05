Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Ông Chính được Tuệ Minh chấp nhận tình cảm, Thảo nhờ mẹ Nguyên tác động con trai

'Cha đẻ' ca khúc 'Về đi em' - nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường qua đời GĐXH - PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, người sáng tác ca khúc "Về đi em" đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 6/5 tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, hưởng thọ 84 tuổi.

Tập 35 phim "Cha tôi, người ở lại" đã được phát sóng. Mở đầu tập phim, ông Chính có hẹn trước với kiến trúc sư Tuệ Minh sẽ đến nhà. Ông mua theo khá nhiều đồ ăn. Khi tới nơi thấy cửa mở, gọi không có ai, ông Chính liền bước vào. Tuy nhiên, đúng lúc Tuệ Minh vừa tắm xong, chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh người bước ra trong sự ngỡ ngàng của ông Chính. Cả hai người đều bối rối trước tình huống bất ngờ này.

Sau đó, ông Chính mang đồ ăn, rượu để mời kiến trúc sư. Cả hai ăn tối và uống rượu vui vẻ, hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Ông Chính ra về nhưng lại để quên chiếc áo khoác. Khi quay lại lấy, Minh đã kéo tay ông vào nhà và cả hai đã qua đêm bên nhau.

Sáng dậy, thấy mình nằm trên giường của Minh, ông Chính nở nụ cười hạnh phúc. Minh có việc đi sớm nên để lại thẻ ra vào căn hộ cùng lời nhắn "lúc nào anh muốn cứ qua đây".

Ông Chính qua đêm với Minh Tuệ, mở đầu cho cuộc hẹn hò chính thức. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, nghe tin Việt sắp đưa mẹ Quyên về nhà, cả nhà vui mừng và háo hức. Nguyên được phân công sang ngủ với bố Bình, nhường giường cho mẹ Quyên để hai mẹ con Việt có cơ hội tâm sự sau 16 năm xa cách. Về lại nơi xưa, mẹ Quyên vẫn nhớ vị trí quán cũ của bố Bình - nơi bà từng làm thuê ở đây. Bố Bình cùng An, Nguyên ra đón mẹ con bà Quyên và chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ cho bà. Ông biết Việt chờ đợi ngày này lâu lắm rồi nên muốn Quyên ở lại cho con trai ấm lòng.

Sáng dậy, cô Quyên được bố Bình nấu cho một bát bún mà đã lâu lắm rồi cô không được ăn một bát bún ngon như thế. Cô Quyên bộc bạch rằng có nói ngàn lần cảm ơn cũng không thể đền đáp được công lao bố Bình chăm sóc, dạy dỗ Việt nên người. Bà Quên gửi lại số tiền đã mượn, nhưng ông Bình từ chối và nói rằng muốn cho từ trước.

Bà Quyên cảm ơn ông Bình đã quan tâm, chăm sóc cho Việt. Ảnh VTV

Quyên tâm sự cuộc đời mình toàn cay đắng. Chỉ từ khi Việt nhận lại mẹ, nhìn con sống trong một gia đình hạnh phúc, bố Bình yêu thương con hết lòng thì mẹ Việt đã thấy lại vị ngọt lành. Mẹ Việt khẽ nắm tay bố Bình đầy ấm áp: "Em cảm ơn anh!", khiến bố Bình xúc động nhưng cũng bối rối.

Việt đứng ở ngoài cửa, nghe được những lời bộc bạch của mẹ với bố Bình mà cảm thấy hạnh phúc tới rơi nước mắt.

Cũng trong tập 35, bà Liên (Thu Quỳnh) bị ngã ở sân, đúng lúc Thảo vừa tới nơi. Thảo tới để thăm bà Liên và tặng bà trà thảo mộc. Thảo nói rằng thích Nguyên, bà Liên dò hỏi, Thảo thật thà nói Nguyên mê công việc và chỉ hay nói chuyện với An nhất.

Trong khi đó, An và Nguyên nói chuyện với nhau chuyện mẹ Quyên của Việt và bố Bình. Nhân chuyện này, An úp mở: "Có người ở ngay gần anh thích anh mà anh có biết đâu". Câu nói này khiến Nguyên mừng thầm vì nghĩ An đang nói chính mình. An tiết lộ người đó chính là Thảo. Nguyên khá tức giận, yêu cầu An đừng giúp Thảo chuyện này.

Bà Liên tới bệnh viện để gặp Việt, tình cờ gặp An và Thảo. Ảnh VTV

Minh đến bệnh viện vô tình va phải bà Liên. Tiếp đó, Nguyên lại xuất hiện nhưng chỉ kịp chào hỏi qua loa. Tuy nhiên, khi Minh vừa đi khỏi, bà Liên lập tức đoán ngay Minh là bạn gái của bố Nguyên. Thấy Nguyên bênh vực Minh, bà Liên nổi giận nhắc cho con trai nhớ con chỉ có duy nhất một người mẹ là mẹ.