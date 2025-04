Tập mới nhất phim 'Những chặng đường bụi bặm': Ly sảy thai, Nguyên suy sụp còn ông Thụy không tin vào lý do

Trong tập 19 phim "Những chặng đường bụi bặm", Nguyên lần đầu tiên trực tiếp đưa Ly đi khám thai. Nhìn hình ảnh siêu âm thai nhi trên máy, anh ít nhiều cảm thấy bỡ ngỡ, xúc động, nhiều thứ cảm xúc đột ngột xuất hiện... Khi cả 2 dời bệnh viện, Ly nói với Nguyên: "Bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, em nghĩ ra nước ngoài hoặc đến khu nghỉ dưỡng 5 sao cũng được".

Nguyên nói anh không có tiền, vừa phải đi xin làm quản lý nhỏ tại một quán cà phê. "Nhưng tôi sẽ đảm bảo cuộc sống có mức chi tiêu bình thường" - Nguyên nói thêm, như để chấn an Ly. Nghe đến đây, Ly lập tức nói: "Chú Thuỵ của anh cũng phải lo cho anh chứ, rồi lo cho cả đứa cháu của dòng họ nữa".

Ly thông báo có thai khiến Nguyên vui mừng nhưng đầy suy tư về việc sắp có con. Ảnh VTV

Nguyên dừng lại khi nghe Ly nói câu này. Anh ngay lập tức khẳng định mình đã không còn là con người cũ như trước đây. Giờ anh chẳng còn gì, đến nhà còn phải đi ở nhờ. Ly không muốn làm căng thẳng vấn đề. Ly đã gọi cho chú Thuỵ trước đó thông báo việc mang thai. Dường như cô ta luôn cho rằng Nguyên không thể mất hết, không được thừa kế gì... Ly nói với Nguyên bụng cô ta ngày càng lớn và muốn 2 gia đình xúc tiến chuyện cưới xin.

Ở diễn biến khác, thay vì đi đặt nhà hàng như lời chú Thuỵ gợi ý, Nguyên muốn tự tay mình làm mâm cơm cúng cho bố. Anh đã nhờ ông Nhân hỗ trợ đi mua đồ cùng mình. Khi chú Thuỵ nhìn thấy Nguyên lau dọn ban thờ, bày biện hoa quả, tất tả sắp xếp các thứ, ông tỏ ra rất ngạc nhiên. Chú Thuỵ nói với ông Nhân rằng Nguyên bây giờ khác quá. "Cảm ơn anh dã dẫn dắt cháu tôi. Nhìn thấy nó thay đổi mỗi ngày tôi rất mừng" - chú Thuỵ nói với ông Nhân.

Nguyên được chú Thụy khen ngợi đã trưởng thành hơn trước. Ảnh VTV

Trong lúc làm lễ trước ban thờ của bố mình, Nguyên tâm sự với bố rằng 100 ngày vừa qua anh đã rời xa bố và cũng là 100 ngày anh được đi nhiều nơi và học được nhiều điều. Nhưng Nguyên cũng nói thêm rằng anh hiểu tương lai phía trước chắc sẽ có nhiều khó khăn đang chờ đợi mình.

"Bố hãy dõi theo con và dẫn đường chỉ lối cho con bố nhé!". Những chia sẻ của Nguyên chú Thuỵ đều nghe hết. Dường như ông đã nhận thấy sự trưởng thành của Nguyên. Trong cuộc nói chuyện riêng sau đó, ông Thuỵ đã khen ngợi Nguyên qua câu nói rằng "sắp làm bố có khác, chững chạc hẳn ra".

Nguyên nói rằng anh đã nhận ra một kiểu tình cảm bố con rất lạ khi về nhà ông Nhân ở quê, rằng dù đứa con có làm gì ở ngoài, như tù tội thì khi về nhà, người con đó vẫn là người con dại dột của mình.

Vì đã xác định cưới Ly nên Nguyên đã mời Ly đến nhà vào 100 ngày bố mình. Vì thế, chú Thuỵ cũng chạm mặt Ly tại đây. Chú Thuỵ đã thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy Ly. Ông không tin cô gái này... Mặc dù có sự nghi ngờ, nhưng trong cuộc nói chuyện riêng với Ly, chú Thuỵ không tỏ ra điều gì. Ông nói nhà neo người, gia đình Nguyê giờ chẳng con ai nên chú sẽ cùng Nguyên đến gặp bố mẹ Ly.

Chú Thuỵ nói rằng việc Ly muốn gắn bó, muốn sinh con cho Nguyên khi mà Nguyên đang trắng tay khiến chú rất cảm động. Đáp lại, Ly nói trước đây bản thân có nhận thức và hành động sai nhưng sau mọi chuyện, cô ta nhận ra chỉ có Nguyên là tốt với mình.

Nguyên đã đi mua nhẫn cưới. Tuy nhiên, vào đúng lúc anh đi chọn nhẫn thì Ly bị ngã và phải nhập viện. Theo bác sĩ thông báo với Nguyên, Ly bị ngã và đã hỏng thai. Tình trạng sức khoẻ của cô ta rất tệ và cần nhập viện ngay. Nguyên bàng hoàng khi nghe thông báo. Đứa trẻ anh mong đợi giờ đã không còn nữa. Nguyên cảm thấy nặng nề và một nỗi mất mát lớn dần lên trong anh.

Nguyên thực sự cảm thấy sốc khi biết Ly sảy thai. Ảnh VTV

Nguyên tưởng như một cuộc sống mới, một chương mới sắp đến với mình. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã vụn vỡ hết. Trong cuộc nói chuyện sau đó, Ly nói khi đang nghe điện thoại của Nguyên thì bị người lạ cướp điện thoại và đẩy cô ngã. Ly khóc và xin lỗi đã làm mất con. Đáp lại lời Ly, Nguyên nói có lẽ anh và đứa trẻ không đủ duyên và có thể, đứa trẻ thấy anh và Ly chưa đủ tư cách làm bố mẹ.

Nguyên đã suy sụp khi Ly bị sảy thai. Ảnh VTV

Tuy nhiên, Ly có thật sự sảy thai do bị giật túi và bị xô ngã như cô ta nói với Nguyên hay không? Trong khi đi vào làm thủ tục cho bố, Linh Đan đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 y tá. Họ bình luận khi nhìn Nguyên đẩy xe lăn cho Ly. Theo 2 y tá này thì sản phụ được chồng đẹp trai đẩy xe "có thai nhưng vẫn chơi bời". Chú Thuỵ cũng không tin lý do Ly sảy thai là do bị đẩy ngã như Nguyên nói.

Tập 20 phim "Những chặng đường bụi bặm" sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (ngày 25/4) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Những chặng đường bụi bặm" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.