Tập mới nhất phim 'Những chặng đường bụi bặm': Nguyên nhẹ dạ, chú Thụy ra tay lật tẩy bộ mặt thật của Ly

Tập 20 phim "Những chặng đường bụi bặm" đã kết thúc, ghi dấu ấn với khán giả về một tập phim nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn. Mở đầu tập phim, chú Thụy người từng trải lại làm về kinh tế nên không tin sự hồi tâm chuyển hướng của Ly - sau khi cắm cho cháu ông cặp sừng to đùng trên đầu. Có nhiều lý do để chú Thuỵ không tin Ly.

Khi Nguyên nói với chú Thuỵ việc Ly sảy thai do bị giật điện thoại, ngã trên đường, chú Thuỵ nói với Nguyên rằng chú nghi ngờ lý do này và không tin Ly. Chú Thuỵ không khó để xác định sự nghi ngờ của ông là đúng hay sai. Ông đã cho người tới tận bệnh viện điều tra và có trong tay toàn bộ dữ liệu về việc Ly bị sảy thai là do đâu.

Chú Thụy đã nói rõ lí do vì sao lại quyết tìm ra sự thật về con người Ly. Ảnh VTV

Chú Thụy thông báo, Ly có kết quả dương tính với ma tuý và khi Ly bị sảy thai là cô ta đang bị ảo giác do dùng thuốc. Ly sau đó đã bị bắt về tội sử dụng và tàng trữ ma tuý. Khi Nguyên hỏi chú Thuỵ có phải đã nghi ngờ Ly từ trước.

"Việc nó sau lưng cháu mà lén lút quan hệ với thằng Nhất khiến chú không thể tin nó được... Khi nó có thai với cháu mà lại báo cho chú, buộc lòng chú phải cảnh giác" - chú Thụy quả quyết. Nguyên cay đắng: "Cô ta lại biến cháu thành một thằng ngu một lần nữa!".

Chú Thuỵ sau đó nói cho Nguyên biết rằng Ly đã cùng lúc xét nghiệm ADN thai nhi với mẫu của cả Nguyên và Nhất nhưng tên đứng trong cả 2 xét nghiệm ấy đều chỉ là Nguyên.

Chú Thuỵ cũng nói rõ lý do vì thấy Ly hành xử không ra gì với cháu mình, đã quyết định phải làm cho cô ta cảm thấy tiếc nuối.

Nguyên sau đó đã quyết định quay lại điểm trường - nơi bố anh muốn anh tới. Lần này, Nguyên chắc chắn sẽ mở chiếc ngăn tủ bí mật mà bố anh đã để lại.

Nguyên quay lại điểm trường, tìm ra tung tích của bố Phỏm. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Nguyên, ông Nhân và Phỏm đã có cuộc gặp với người quản lý của trung tâm bảo trợ và tại đây, người quản lý đã nói rõ về việc Phỏm bị bỏ laị như thế nào. Theo đó, Phỏm được mang đến khi mới 3 tháng tuổi và đồ đạc để lại cùng cậu lúc đó có một khối Rubic. Vì thế, thời điểm đó, Phỏm đã được đặt tên là Rubic để phân biệt với những đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, khi Phỏm 5 tuổi, trong một lần đi thăm quan Phỏm đã bị lạc... Cuộc đời Phỏm từ lúc này đã rẽ sang hướng khác. Người quản lý trung tâm cho biết, vài năm sau đó đã có một người đàn ông đến trung tâm tìm Phỏm. Nhưng Phỏm lúc này đã đi lạc rồi. Người đàn ông cũng đã để lại tên, địa chỉ...

Sau nhiều ngày kiếm tìm và liên lạc, cuối cùng, Nguyên cũng tìm ra tung tích của bố Phỏm.

Nguyên và ông Nhân cố gắng để giúp Phỏm đoàn tụ gia đình. Ảnh VTV

Nguyên sau đó đã liên hệ với Linh Đan để gặp cô với mục đích muốn tìm ra bố của Phỏm để cậu bé sớm có thể đoàn tụ với gia đình. Linh Đan đã dẫn bố mình đến cuộc gặp với Nguyên và cũng tại cuộc gặp này, bố Linh Đan đã hoá giải những hiểu lầm giữa Nguyên và con gái ông. Bố Linh Đan cho biết ông và cộng sự mới chính là người đã đăng video cuộc nói chuyện giữa Nguyên và Ly lên mạng xã hội.

Tập 21 của phim "Những chặng đường bụi bặm" sẽ được phát sóng vào 20h ngày 1/5 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

'Những chặng đường bụi bặm' tập 20 tối nay 25/4: Linh Đan khuyên Nguyên tìm hiểu rõ về người yêu GĐXH - Linh Đan nói với Nguyên nên tìm hiểu lại về bạn gái mình, bởi chính tai cô đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai 2 y tá nói về Ly.