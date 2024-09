Thái độ cứng rắn của Thủy Tiên khi bị khán giả khơi lại chuyện cũ, tố 'ăn chặn tiền từ thiện'

Người đàn ông đến tận nhà dạy dỗ Công Vinh - Thủy Tiên suốt 30 phút là ai? Người đàn ông này đã đến tận nhà dành tới 30 phút dạy dỗ Công Vinh - Thủy Tiên trước thông tin cặp đôi ly hôn lan truyền trên mạng.

Thủy Tiên trên trang cá nhân đã khoe bộ hình mới của mình với trạng thái thoải mái vui vẻ, tuy nhiên, phần bình luận lại có nhiều khán giả chỉ trích cô ăn chặn tiền từ thiện từ mùa lũ 4 năm trước. Cô khẳng định kết quả điều tra của Bộ Công an kết luận Thủy Tiên "không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020".

Thủy Tiên khoe hình ảnh mới nhất và bị khán giả tố "ăn chặn tiền từ thiện".

Nữ ca sĩ bức xúc nói: "Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá". Thủy Tiên cho rằng những người tiếp tục nói cô "ăn chặn từ thiện" có thể gửi đơn cho cơ quan chức năng có nghiệp vụ nếu cần thiết.

Trước loạt bình luận tiêu cực, Thủy Tiên cầu xin khán giả buông tha. Cô yêu cầu cộng đồng mạng ngừng chỉ trích chuyện từ 4 năm trước. Thủy Tiên cho biết Bộ Công an đã điều tra nhiều tháng, yêu cầu ngân hàng trong và ngoài nước cung cấp toàn bộ sao kê tài khoản cá nhân của cô từ năm 2003 đến thời điểm điều tra, rà soát toàn bộ thông tin để kiểm tra tài sản bất thường.

Cô cũng đưa kết luận điều tra của cơ quan công an về những lùm xùm từ thiện cách đây 4 năm.

"Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện", Thủy Tiên chia sẻ.

Năm 2021, khi bị cộng đồng mạng chất vấn chuyện "ăn chặn từ thiện", Thủy Tiên và chồng - cầu thủ Công Vinh đã đến ngân hàng để sao kê làm rõ. Tại đây, nữ ca sĩ công bố toàn bộ sao kê tài khoản ngân hàng từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng.

Mục đích của việc làm này, theo nữ ca sĩ, là để xác nhận xem tổng số tiền kêu gọi được có đúng như công bố trước đó không hay là 320 tỉ, 700 tỉ như một số thông tin trên mạng xã hội.

Thủy Tiên có cuộc sống kín tiếng bên gia đình.

Sau khi vụ việc tạm lắng xuống, Thủy Tiên có cuộc sống kín tiếng và không xuất hiện trước công chúng như xưa. Nếu không tính bài đăng gần đây, thì trên các tài khoản mạng xã hội, nữ ca sĩ không cập nhật thông tin trong khoảng 2 tháng qua. Trang Facebook có 9,8 triệu người theo dõi của cô bài đăng gần nhất là vào cuối tháng 7. Tương tự, tài khoản TikTok của Thủy Tiên cập nhật gần nhất là đầu tháng 8.

Kênh YouTube là nơi Thủy Tiên giới thiệu sản phẩm âm nhạc đến khán giả cũng im lìm nhiều tháng qua. Sau ồn ào cách đây 4 năm, sự nghiệp ca hát của cô có phần chững lại. Cách đây 11 tháng, Thủy Tiên ra mắt bài hát cover và hiện có 240K view - con số khá "khiêm tốn" so với nhiều sản phẩm âm nhạc trước đây của nữ ca sĩ.

Một góc nhà của Thủy Tiên.

Hiếm hoi, Thủy Tiên mới xuất hiện ở sự kiện của bạn bè thân thiết. Gần đây nhất là hồi tháng 4, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Đỗ Long. Còn lại, Thủy Tiên gần như vắng bóng khỏi làng giải trí và ít giao du, kết bạn với các đồng nghiệp.

Về cuộc sống cá nhân, hiện Thủy Tiên vẫn duy trì hôn nhân hạnh phúc bên Công Vinh. Cả hai cùng nuôi con gái là bé Bánh Gạo. Gần đây, nữ ca sĩ đã hé lộ một góc trong không gian sống sang trọng của cô. Hồi 2021, vợ chồng Thủy Tiên đã sửa lại biệt thự cũ trị giá khoảng 22 tỷ. Hình ảnh tổ ấm mới của vợ chồng cô được nhận xét là tối giản, rộng rãi và ước tính có giá trị không hề nhỏ.