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Diễn biến giá xăng trong nước

Gần đây nhất, trong kỳ điều hành chiều 26/11, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh giảm 185 đồng/lít, không cao hơn 18.391 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, không vượt quá 19.056 đồng/lít. Đây lần thứ 6 liên tiếp giá xăng giảm từ đầu tháng 11 đến nay.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 19/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính giảm giá xăng E5 RON92 823 đồng/lít, xuống 18.576 đồng/lít, giảm giá xăng E10 RON95-III 745 đồng/lít, xuống 19.100 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành ngày 12/11, giá xăng E5 RON92 cũng đã giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Tại kỳ ngày 5/11, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít.

Trong đợt điều chỉnh bất thường, từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5 RON92 được giảm 1.020 đồng/lít, xuống 23.203 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít, xuống 23.230 đồng/lít.

Từ 0h ngày 1/11, giá xăng E5 RON92 đã giảm 1.804 đồng/lít, về 24.223 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, xuống 24.159 đồng/lít. Việc điều chỉnh này nhằm triển khai Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10 của Chính phủ quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Như vậy, sau 6 lần giảm liên tiếp, giá xăng E5 RON92 đã hạ tổng cộng 7.636 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III hạ tổng cộng 6.678 đồng/lít.

Từ đầu tháng 11/2026, giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm, với mức hạ tổng cộng từ hơn 5.000 đến hơn 7.000 đồng/lít, kg.

Diễn biến giá dầu trong nước

Tương tự, giá dầu cũng liên tiếp trải qua nhiều đợt giảm mạnh. Mới đây nhất, tại kỳ điều hành chiều 26/11, liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh hạ giá dầu diesel 1.382 đồng/lít, không vượt quá 24.965 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.101 đồng/kg, không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Tuần trước, trong kỳ điều hành ngày 19/11, giá dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 12/11, giá dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, còn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, xuống 19.742 đồng/kg.

Ngày 5/11, giá dầu diesel giảm 180 đồng/lít, xuống 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, xuống 22.005 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh ngày 3/11, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít, xuống 28.876 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Còn từ 0h ngày 1/11, giá dầu diesel giữ nguyên 30.240 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 23.590 đồng/kg.

Như vậy, sau 5 kỳ giảm liên tiếp, giá dầu diesel 0.05S đã giảm tổng cộng 5.281 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut giảm tổng cộng 6.404 đồng/kg sau 3 kỳ giảm liên tiếp.

Diễn biến giá xăng dầu trong nước năm 2026.

Giá xăng dầu của Việt Nam so với các nước lân cận đang cao hay thấp?

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 26/11/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 29.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 25.716 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.025 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.056 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.826 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.113 VNĐ/lít; Lào: 37.956 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.970 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.965 VNĐ/lít.