Luật Đất đai sửa đổi 2026 vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ mùng 1/7/2027, quy định các trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai. Cụ thể

1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm đối với phần diện tích đã bị xử phạt.

2. Người sử dụng đất huỷ hoại đất và đã bị xử phạt hành chính mà vẫn tiếp tục vi phạm.

3. Sử dụng đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền.

4. Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho không đúng quy định từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

5. Sử dụng đất do lấn đất, chiếm đất đối với đất được Nhà nước giao quản lý.

6. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

7. Đất nông nghiệp mà không được sử dụng liên tục trong 24 tháng và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của phát luật về đầu tư.

Lưu ý: Trường hợp (1), (3) và (5) không áp dụng với trường hợp được Nhà nước cấp sổ hồng cho cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất theo Điều 66 Luật Đất đai 2026.

Trường hợp (6), (7) không áp dụng với thời gian bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Nhóm đối tượng nào bị thu hồi đất được hưởng ưu tiên mua nhà ở xã hội tại Hà Nội? GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm gỡ khó cho người dân khi bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước. Theo đó, người đủ điều kiện tái định cư hoặc có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở sau thu hồi sẽ được ưu tiên bố trí quỹ căn Nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đáng chú ý, quy trình giới thiệu và "giữ quỹ căn hộ" được rút ngắn tối đa, đảm bảo người dân sớm có nơi an cư lập nghiệp.