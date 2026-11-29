Những trường hợp bị thu hồi đất mới nhất năm 2027
GĐXH - Căn cứ theo Luật Đất đai sửa đổi 2026, có thêm trường hợp đất nông nghiệp không sử dụng liên tục trong vòng 24 tháng và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt sẽ bị Nhà nước thu hồi đất.
Luật Đất đai sửa đổi 2026 vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ mùng 1/7/2027, quy định các trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai. Cụ thể
1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm đối với phần diện tích đã bị xử phạt.
2. Người sử dụng đất huỷ hoại đất và đã bị xử phạt hành chính mà vẫn tiếp tục vi phạm.
3. Sử dụng đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền.
4. Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho không đúng quy định từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
5. Sử dụng đất do lấn đất, chiếm đất đối với đất được Nhà nước giao quản lý.
6. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
7. Đất nông nghiệp mà không được sử dụng liên tục trong 24 tháng và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của phát luật về đầu tư.
Lưu ý: Trường hợp (1), (3) và (5) không áp dụng với trường hợp được Nhà nước cấp sổ hồng cho cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất theo Điều 66 Luật Đất đai 2026.
Trường hợp (6), (7) không áp dụng với thời gian bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.
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