Giá vàng miếng SJC hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 131 triệu đồng/lượng và bán ra 136 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng được SJC duy trì ở mức 5 triệu đồng nên người mua vẫn lỗ 2,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 129,8-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 6,2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 131 triệu đồng/lượng và bán ra 136 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Ảnh minh họa

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng nhẫn tại SJC cũng tăng 3,5 triệu đồng ở chiều mua vào, lên 130,8 triệu đồng và tăng 2,5 triệu đồng ở chiều bán ra, lên 135,8 triệu đồng. Điều này đưa chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC giảm xuống còn 5 triệu đồng/lượng thay vì mức kỷ lục 6 triệu đồng/lượng như cuối tuần trước. Dù vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC cũng lỗ 2,5 triệu đồng sau một tuần.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,8-133,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt tăng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trên thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng hồi phục trở lại sau khi có tuần lao dốc mạnh trước đó. Hiện kim loại quý đạt 3.653 USD/ounce, tăng 116 USD so với cuối tuần trước.

Kim loại quý phục hồi vào cuối tuần nhờ đồng USD suy yếu, nhu cầu mua vàng vật chất tại Trung Quốc gia tăng và thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc. Giá vàng có thời điểm vượt 3.680 USD/ounce trước khi thu hẹp đà tăng do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Dù vậy, đà phục hồi vẫn gặp trở ngại từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng. Đồng bạc xanh vẫn ở gần mức cao nhất trong 22 tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong ngắn hạn. Thị trường cần thêm thời gian để xác lập đáy và phục hồi bền vững.

Theo ông, đà tăng đầu tuần chủ yếu đến từ hoạt động đóng các vị thế bán khống. Dù vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn, chuyên gia này cho rằng vàng có thể cần thêm một đợt điều chỉnh để loại bỏ các nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn.

Ông cũng nhận định việc chấm dứt xung đột quân sự, đồng USD suy yếu, áp lực lạm phát giảm hoặc những tín hiệu từ cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, nói với Kitco News rằng giá vàng đang biến động gần như cùng chiều với thị trường chứng khoán, với hệ số tương quan trong tuần đã lên mức 1. Khi khẩu vị rủi ro cải thiện và nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi, kim loại quý cũng có thêm lực đẩy.

Bên cạnh đó, thị trường đang bước vào giai đoạn cao điểm về nhu cầu vàng vật chất. Mùa cưới và mùa lễ hội tại Ấn Độ, dịp mua sắm Giáng sinh, Tết Nguyên đán tại Trung Quốc và ngày Lễ Tình nhân thường tạo bệ đỡ cho giá vàng trong nhiều năm qua. Theo ông Button, nếu cả vàng lẫn chứng khoán cùng hưởng lợi từ yếu tố mùa vụ, kim loại quý sẽ có "lực đẩy kép".

Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu áp lực từ các lệnh bán lớn. Ông Button đề cập đến tin đồn một số quỹ tài sản quốc gia tại Trung Đông đang bán bớt lượng vàng nắm giữ. Ngoài ra, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, cảnh báo rằng chừng nào cổ phiếu công nghệ và AI còn giảm, nhà đầu tư vẫn sẽ phải bán vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.