Thanh Hoá dừng dự án đầu tư công chưa thật sự cần thiết, cấp bách

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, dừng thực hiện các dự án đầu tư công chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng chưa triển khai thực hiện.

Theo đó, đối với các dự án do tỉnh quản lý (bao gồm cả dự án do cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư bàn giao về cấp tỉnh quản lý), giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực và các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng các dự án được giao quản lý.

Trên cơ sở đó, đề xuất dừng thực hiện các dự án (kể cả các dự án đã lựa chọn xong nhà thầu) chưa thực sự cấp thiết, cấp bách, các dự án đã có chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện, không có khả năng cân đối vốn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính trước ngày 28/10/2025.

Dừng thực hiện các dự án đầu tư công chưa thật sự cần thiết, cấp bách hoặc không có khả năng cân đối vốn, nhằm tránh lãng phí nguồn lực nhà nước. (Ảnh: minh họa).

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu đề xuất dừng thực hiện các dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/11/2025.

Còn đối với các dự án do cấp xã quản lý (bao gồm cả dự án do cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư bàn giao về cấp xã quản lý), giao UBND các xã, phường căn cứ quy định của pháp luật có liên quan và khả năng cân đối vốn, khẩn trương rà soát, đánh giá và thực hiện trình tự, thủ tục dừng thực hiện các dự án chưa thực sự cấp thiết, cấp bách, các dự án đã có chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện do cấp xã quản lý, không có khả năng cân đối vốn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và gửi Sở Tài chính trước ngày 30/10/2025.

UBND các xã, phường không quyết định chủ trương đầu tư các dự án mới trừ những dự án thực sự cấp bách, để dành nguồn vốn bố trí cho các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp do cấp mình quản lý.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp danh mục các dự án dừng thực hiện do cấp xã quản lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/11/2025.