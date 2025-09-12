Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng
GĐXH - Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các ngân hàng và đơn vị liên quan cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.
Cục Công nghệ thông tin ( Ngân hàng Nhà nước – NHNN) vừa gửi báo cáo đến các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi, Napas và CIC, yêu cầu khẩn trương đánh giá mức độ an toàn hệ thống, xử lý triệt để các lỗ hổng bảo mật còn tồn tại.
Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng và thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố ngành ngân hàng, tội phạm mạng đang gia tăng các cuộc tấn công có chủ đích, khai thác điểm yếu hạ tầng công nghệ thông tin.
Vì vậy, NHNN yêu cầu các đơn vị tăng cường biện pháp bảo mật, ngăn chặn rủi ro mất an toàn hệ thống và dữ liệu.
Lãnh đạo các ngân hàng, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thống đốc NHNN nếu để xảy ra sự cố lộ lọt dữ liệu, mất an ninh mạng hay rò rỉ bí mật nhà nước.
Các đơn vị cần: Khắc phục kịp thời lỗ hổng hệ thống, thay thế thiết bị, ứng dụng đã lỗi thời;
Thường xuyên cập nhật bản vá an ninh cho máy chủ, thiết bị mạng, ứng dụng; chỉ mở các dịch vụ thực sự cần thiết;
Thực hiện xác thực đa yếu tố khi cấp quyền quản trị hệ thống; mã hóa dữ liệu quan trọng và lưu trữ an toàn;
Đánh giá bảo mật đối với dịch vụ bên thứ ba để phòng ngừa nguy cơ tấn công chuỗi cung ứng;
Rà soát, cập nhật thông tin tình báo về các mối đe dọa mạng; xây dựng kịch bản ứng cứu và sao lưu dữ liệu theo quy định.
Trước đó, tối 11/9, Trung tâm VNCERT (Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an) cho biết đã nhận được báo cáo sự cố an ninh mạng có dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại CIC vào ngày 10/9. VNCERT đã phối hợp với CIC, NHNN và các doanh nghiệp an ninh mạng để xác minh, ứng phó kỹ thuật và thu thập chứng cứ.
Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước
Mua nhà, đất trong tháng 7 âm lịch giờ không còn bị quá kiêng kỵ nhưng khách hàng vẫn được khuyến cáo cần tỉnh táo, minh bạch khi giao dịch.
Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tạiBảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước
GĐXH - Đây là những mẫu iPhone được khuyến cáo không nên mua ở thời điểm hiện tại dù cho chúng có mức giá hấp dẫn đến đâu.
Nông sản Việt đẩy mạnh kết nối, Bộ Công Thương đưa giải pháp nào kiểm soát chất lượng và nguồn gốc?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Thời gian qua, nhiều trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ không ngừng mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành. Việc tăng cường kết nối nông sản thông qua kênh bán lẻ hiện đại không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao giá trị cho hàng Việt và nông sản địa phương, mà còn góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động.
Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.
Kinh hoàng hàng vạn băng vệ sinh, bỉm trẻ em giả được sản xuất bằng công nghệ thô sơBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày 9/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá 1 cơ sở sản xuất băng vệ sinh phụ nữ, bỉm trẻ em giả các nhãn hiệu nổi tiếng bằng công nghệ thô sơ tại Thái Nguyên.
Điện lực miền Bắc: Hai hộ dân trùng tiền điện do ngẫu nhiên, không có chuyện sao chép hóa đơnBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Theo Điện lực Cẩm Khê (Công ty Điện lực Phú Thọ), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng UBND xã và công an đã phối hợp kiểm tra hoá đơn tiền điện của 2 hộ giống hệt nhau.
Ngân hàng Vietcombank, BIDV, TP Bank... cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng xã hội, người dùng cảnh giác kẻo mất sạch tiền trong tài khoảnBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Ngân hàng Vietcombank, BIDV, TP Bank... liên tục cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới giúp khách hàng nhận diện rủi ro và chủ động phòng ngừa.
Tiền điện tăng bất thường, người tiêu dùng có quyền gì để bảo vệ chính mình?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Trước sự xôn xao của dư luận về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đã nắm được thông tin này và mong muốn khách hàng phản ánh trực tiếp để đơn vị kiểm tra lại cụ thể mã hóa đơn nhằm đánh giá sản lượng điện của từng hộ gia đình.
Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đặc biệt là hoạt động quảng cáo, bởi hiện nay, không ít sản phẩm đã và đang quảng cáo quá công dụng được cấp phép.
Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậuBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 4/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT – CA TP Hà Nội) cho biết đã phát hiện và ngăn chặn gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu khi số hàng này đang trên đương lưu thông.
Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.