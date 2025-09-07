Điện lực miền Bắc: Hai hộ dân trùng tiền điện do ngẫu nhiên, không có chuyện sao chép hóa đơn

Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đáp GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.

Liên quan đến 2 hóa đơn tiền điện tháng 8 của hai hộ gia đình tại Phú Thọ trùng về mức tiêu thụ, số tiền đóng, ngày 7/9, thông tin từ Điện lực khu vực Cẩm Khê (Công ty Điện lực Phú Thọ) cho biết, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cùng chính quyền và Công an xã Hùng Việt kiểm tra thông tin về hai hóa đơn điện giống hệt nhau lan truyền trên internet.

Kết quả xác minh cho thấy, trong tháng 8/2025, hộ ông Nguyễn Đình Mạnh và hộ ông Nguyễn Đức Đoan đều tiêu thụ 230 kWh, dẫn tới số tiền thanh toán bằng nhau là 572.011 đồng. Tuy nhiên, số seri hóa đơn cùng chỉ số đầu – cuối công tơ hoàn toàn khác biệt.

Hóa đơn điện tháng 8 của hộ ông Nguyễn Đình Mạnh và hộ ông Nguyễn Đức Đoan (ở xã Hùng Việt, Phú Thọ) đều tiêu thụ 230 kWh.

Theo đại diện Điện lực Cẩm Khê, qua kiểm tra, lịch sử sử dụng điện hai năm gần đây, sản lượng tiêu thụ của cả hai hộ đều ổn định, phù hợp thực tế. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có chuyện nhân bản hay sao chép hóa đơn.

Ngành điện đã trực tiếp giải thích, người dân liên quan đều đồng thuận. Công an xã cũng phối hợp kiểm chứng để cung cấp thông tin rõ ràng, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Hiện EVNNPC đang mở rộng áp dụng công tơ điện tử, cho phép ghi chỉ số từ xa, tự động theo ngày giờ cố định. Hệ thống này còn có cảnh báo khi sản lượng biến động trên ±30% so với tháng trước, giúp nhân viên kiểm tra lại trước khi phát hành hóa đơn.

Theo EVNNPC, mọi hoạt động đều minh bạch, công khai, đặt khách hàng làm trung tâm. Người dân có thắc mắc có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 6769 hoặc liên hệ điện lực địa phương để được hỗ trợ.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Hạ Thị Hạnh (ở khu Văn Khúc 7, xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) cho biết, hóa đơn điện tháng 8 của gia đình chị cao bất thường so với những tháng trước đó.

Chị Hạnh cho biết, gia đình chị sử dụng xen kẽ nguồn điện từ đơn vị điện lực và điện từ nguồn năng lượng mặt trời. Trong đó, những tháng mùa hè, gia đình chị phần lớn sử dụng điện từ nguồn năng lượng mặt trời nên tiền điện hàng tháng chỉ dao động từ 300.000 – 350.000 đồng/tháng. Tháng cao điểm nhất của mùa hè cũng chưa đến 480.000 đồng.

Với hóa đơn điện tháng 8, dù thói quen sinh hoạt của gia đình chị Hạnh không thay đổi, thậm chí nhiều ngày trong tháng 8 có thời tiết se lạnh do ảnh hưởng của bão số 5, gia đình chị Hạnh giảm số lần sử dụng điều hòa và điều ngạc nhiên là hóa đơn điện lại vượt hơn 670.000 đồng.

Chị Hạnh cho biết, với một gia đình làm nông nghiệp, tất cả các thành viên trong gia đình đều có thói quen sử dụng tiết kiệm các thiết bị điện, hóa đơn tiền điện trên 670.000 đồng là rất cao và có sự bất thường.

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé GĐXH - Tối ngày 30/8, một số người dân gửi xe ô tô tại lòng lề phố Ngô Quyền (đoạn gần đối diện trụ sở Thành ủy Hà Nội) đã phải chi đến 100.000 đồng/lượt và không được cung cấp vé gửi xe.

Từ tháng 12/2025, chương trình khuyến mại 100% áp dụng toàn quốc, người dân thỏa sức mua sắm tiết kiệm GĐXH - Bộ Công thương vừa có Quyết định về việc tổ chức "Chương trình khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 – Vietnam Grand Sale 2025", bắt đầu từ ngày 1/12/2025 đến 18/1/2026, trên phạm vi toàn quốc.

Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ GĐXH - Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đặc biệt là hoạt động quảng cáo, bởi hiện nay, không ít sản phẩm đã và đang quảng cáo quá công dụng được cấp phép.



