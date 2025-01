Thịt lợn thành phẩm bất ngờ giảm giá hơn 40% ngày cận Tết Nguyên đán 2025

Hà Nội: Ngăn chặn hơn 13 tấn đồ ăn vặt trẻ em yêu thích không rõ nguồn gốc ra thị trường GĐXH - Ngày 10/1, Cục QLTT TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 13 tấn thực phẩm dành riêng cho trẻ em không rõ nguồn gốc tại kho hàng ở huyện Đan Phượng. Các mặt hàng chủ yếu là xúc xích, thịt bò khô và bánh kẹo các loại.

Ngày 11/1, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội không có dấu hiệu giảm giá. Theo đó, giá bán lẻ thành phẩm từng loại thịt lợn dao động từ 90.000 đồng đến khoảng 152.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, tại các siêu thị, hệ thống siêu thị, giá bán thịt lợn lại được giảm sâu. Đơn cử, tại hệ thống siêu thị GO!, Big C và siêu thị Tops Market, thịt lợn đồng loạt giảm từ 20-45% giá trị sản phẩm, tùy loại. Trong đó, các mặt hàng tham gia giảm giá gồm thịt vai, thịt ba rọi, thịt đùi, thịt cốt lết, chân giò, thịt heo xay…

Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, từ nay đến hết ngày 22/1/2025 (tức từ ngày 10 Tết đến hết ngày 23 Tết Âm lịch), người dân mua các mặt hàng thịt lợn tại "lễ hội thịt heo" sẽ giảm giá trực tiếp đến 45% giá trị đối với từng loại thịt. Ảnh: Bảo Loan

Đơn cử, thịt ba rọi CP có giá sau giảm là 145.000 đồng/kg (giá niêm yết 179.000 đồng/kg); thịt đùi CP có giá sau giảm là 101.000 đồng/kg (giá niêm yết 129.700 đồng/kg), bắp giò CP 129.000 đồng/kg (giá niêm yết 154.100 đồng/kg), xương đuôi 53.000 đồng/kg (giá niêm yết là 79.000 đồng/kg), thịt heo xay CP 300g 35.000 đồng/khay (giá niêm yết là 49.000 đồng/khay)….

Thông tin với phóng viên về hoạt động giảm giá này, bà Nguyễn Thị Bích Vân, đại diện tập đoàn Central Retail Việt Nam (đơn vị quản lý siêu thị GO!, Big C, Tops Market) cho biết: "Thịt lợn là mặt hàng nhu yếu phẩm không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của các gia đình Việt. Đặc biệt là những ngày gần đây nhu cầu thịt heo đang tăng nhiều do chế biến các sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày Tết".

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong khi giá bán lẻ thịt lợn tại các chợ dân sinh không thay đổi thì tại một số siêu thị, hệ thống siêu thị, thịt lợn thành phẩm lại giảm giá từ 20-45%, tùy loại. Theo đó, không ít người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu ngày cận Tết. Ảnh: Bảo Loan

"Hơn nữa, năm nay, tình hình kinh tế có nhiều biến động khiến phần lớn người lao động gặp khó khăn, trong khi thịt heo tươi hiện nay đã tăng giá trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh và người chăn nuôi giảm tái đàn. Trong khi đó, ngày Tết cận kề, giá thịt lợn tươi sẽ có xu hướng tăng hơn nữa do nhu cầu tăng cao. Do đó, chúng tôi triển khai chương trình giảm giá sâu các mặt hàng thịt lợn nhằm mục đích chung tay bình ổn thị trường và hỗ trợ người dân sắm Tết không lo về giá", bà Vân cho hay.

Cũng theo bà Vân, từ nay đến hết ngày 22/1/2025 (tức từ ngày 10 Tết đến hết ngày 23 Tết Âm lịch), người dân mua các mặt hàng thịt lợn tại "lễ hội thịt heo" sẽ giảm giá trực tiếp đến 45% giá trị đối với từng loại thịt.

Ngoài ra, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trong dịp Tết, chương trình còn mở rộng thêm các sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu trực tiếp, với các món ăn ngon chế biến từ thịt heo, như sườn heo nướng, bánh patechaud, các sản phẩm giò chả thơm ngon…

Các loại thịt lợn được trưng bày bắt mắt tại siêu thị. Ảnh: Bảo Loan

Tương tự, hệ thống siêu thị của Saigon Co.op cũng đang thực hiện nhiều chương trình giảm giá sâu các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, các mặt hàng thực phẩm tươi sống phục vụ các bữa cơm gia đình ngày Tết cũng giảm luân phiên từ 15-20% như bao tử Basa tươi chỉ còn 85.000 đồng/kg, cá lóc đen nguyên con làm sạch chỉ còn 87.000 đồng/kg; cánh gà tỏi còn 78.000 đồng/kg.

Ngoài ra, các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác như thịt lợn; cá trê tẩm gia vị; cốt lết rim sả; rau, củ, quả…cũng áp dụng mức giảm tương tự.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, ngoài hơn 3.500 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu giảm giá đến 50% tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Tết Ất Tỵ năm nay, Co.op cũng "chơi lớn" bằng cách tung hàng loạt dịch vụ độc quyền, tổ chức các sự kiện lớn nhỏ theo điều kiện thực tế, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng trên không gian số.

Bên cạnh đó, từ nay đến Tết Nguyên đán, Co.opmart, Co.opXtra tổ chức hơn 300 chuyến bán hàng lưu động về vùng sâu vùng xa, khu chế xuất, khu công nghiệp tại nhiều tỉnh thành.

Các chuyến bán hàng này mang hàng Việt chất lượng cao, hàng bình ổn thị trường với giá khuyến mãi từ 30 – 50%, từ đó giúp bà con yên tâm mua sắm Tết. Ngoài ra, "chợ Tết 0 đồng" cũng sẽ được tổ chức tại 32 tỉnh thành từ Hà Giang, Yên Bái, Sơn La đến Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, TP HCM, Long An …

Theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ nhận phiếu mua hàng của Co.opmart trị giá 600.000 - 800.000 đồng để lựa chọn hàng Tết.

