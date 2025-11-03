Thời điểm ăn quan trọng như món ăn, bạn nên dùng bữa sáng khi nào?
Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng thời điểm ăn có thể tác động đến khả năng phòng ngừa bệnh tật và kiểm soát cân nặng.
Việc duy trì các bữa ăn cân bằng không hề dễ dàng trong cuộc sống hiện đại, khi con người phải đối mặt với lịch trình bận rộn, quãng đường đi làm dài và trách nhiệm gia đình. Một số người không thể ăn đầy đủ các bữa chất lượng trong ngày hoặc bỏ qua hoàn toàn để tập trung vào một bữa tối thịnh soạn.
Các nhà khoa học cho rằng, không chỉ loại thực phẩm mà thời điểm ăn uống cũng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Khái niệm này được gọi là “dinh dưỡng theo nhịp sinh học”, tức là điều chỉnh thời gian ăn uống sao cho phù hợp với nhịp hoạt động tự nhiên của cơ thể.
Tiến sĩ Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng và giảng viên Đại học New York (Mỹ), cho biết: “Việc điều chỉnh bữa ăn theo nhịp sinh học có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, trong đó có giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường và cao huyết áp. Cách ăn này cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ”.
Theo Tiến sĩ John Hawley, Giám đốc Trung tâm Hiệu suất và Trao đổi chất Con người (Australia), dinh dưỡng theo nhịp sinh học tập trung vào việc rút ngắn khoảng thời gian ăn trong ngày.
Ví dụ, nếu bạn thường ăn sáng lúc 7h và ăn tối lúc 20h, khoảng cách giữa hai bữa là 13 tiếng. Bạn hãy thử rút ngắn khoảng thời gian này xuống còn 10 hoặc 11 tiếng. Cách ăn này được cho là đặc biệt có lợi đối với người bị béo phì hoặc tiểu đường tuýp 2.
Một trong những nguyên tắc quan trọng của phương pháp này là tránh ăn khuya. Mỗi khi ăn, cơ thể sẽ khởi động phản ứng hormone. Việc ăn vào ban đêm, khi cơ thể ít vận động, có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, khiến quá trình trao đổi chất bị chậm lại. “Buổi tối, lượng đường trong máu thường cao. Khi bạn nằm nghỉ, đường huyết vẫn ở mức cao đó. Ăn tối sớm hơn sẽ giúp giảm lượng đường huyết ban đêm”, Tiến sĩ Hawley giải thích.
Có thể hiểu đây là một chuỗi phản ứng: ăn sớm giúp kiểm soát lượng đường trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì.
Theo các chuyên gia, việc ăn khuya đôi khi là không thể tránh khỏi, nhưng thói quen ăn nhẹ trước khi ngủ hoặc bỏ bữa trưa để ăn tối thật nhiều có thể gây hại cho sức khỏe về lâu dài.
Để thiết lập khung thời gian ăn hợp lý, điều quan trọng đầu tiên là duy trì giờ ngủ ổn định. Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Young khuyên: “Nếu bạn ngủ từ 23h đến 7h, hãy ăn sáng khoảng một giờ sau khi thức dậy, tức là từ 8 đến 9h”.
Trong trường hợp buộc phải ăn muộn, cần lựa chọn thực phẩm phù hợp. Tiến sĩ Hawley khuyến cáo nên tránh các món nhiều chất béo hoặc tinh bột vào ban đêm, thay vào đó nên chọn thực phẩm giàu đạm, ít năng lượng.
