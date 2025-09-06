Thông tin mới nhất vụ 41 học sinh tiểu học và giáo viên nhập viện sau bữa ăn bán trú ở trường

Chiều 3/9, sau bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học An Mỹ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên), một cô giáo cùng 41 học sinh đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực.

Các học sinh nhập viện đều có triệu chứng giống nhau như: đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Trường hợp nữ giáo viên bị nặng nhất, nhập viện từ khoảng 17h ngày 3/9 với tình trạng quặn đau ở bụng, đến 21h cùng ngày mới cắt được cơn đau...

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực huy động thêm các kíp bác sĩ cấp cứu, điều dưỡng, điều trị rối loạn tiêu hoá và theo dõi ngộ độc thức ăn đối với giáo viên, các học sinh.

Cùng với đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cử cán bộ về cơ sở, đến Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực, Trường Tiểu học An Mỹ để xác minh, thu thập thông tin về sự việc.

Trường Tiểu học An Mỹ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) -nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (6/9), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực cho biết, sức khỏe của 41 học sinh tiểu học và một cô giáo nhập viện sau bữa ăn trưa bán trú đã ổn định, tiến triển tốt. Trong đó có 5 học sinh được xuất viện ngày 5/9 và dự kiến ngày 8/9, 37 học sinh và cô giáo sẽ được xuất viện.

Cũng trong sáng nay, Đoàn công tác của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã đến Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực thăm hỏi, động viên các em học sinh và cô giáo; đồng thời làm việc với lãnh đạo xã Phụ Dực và BGH Trường Tiểu học An Mỹ.

Theo BGH nhà trường báo cáo, đơn vị đã cung cấp hồ sơ, lưu mẫu thức ăn cho Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên mang đi xét nghiệm từ ngày 3/9 và chưa có kết quả. Hiện tại, nhà trường đã tạm dừng việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã đề nghị UBND xã Phụ Dực kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác tổ chức bán trú tại Trường Tiểu học An Mỹ theo quy định. Cùng với đó, Sở GD&ĐT ban hành công văn tăng cường quản lý công tác bán trú trong các trường phổ thông có cấp tiểu học nhằm chấn chỉnh các trường trong công tác tổ chức bán trú cho học sinh.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế, các xã, phường tăng cường kiểm tra công tác tổ chức bán trú tại các trường phổ thông có cấp tiểu học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, dinh dưỡng hợp lý trong bữa ăn cho học sinh.