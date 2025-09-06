Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thông tin mới nhất vụ 41 học sinh tiểu học và giáo viên nhập viện sau bữa ăn bán trú ở trường

Thứ bảy, 20:07 06/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực cho biết, sức khỏe của 41 học sinh tiểu học và một cô giáo nhập viện sau bữa ăn trưa bán trú đã ổn định, tiến triển tốt. Trong đó có 5 học sinh được xuất viện ngày 5/9.

Chiều 3/9, sau bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học An Mỹ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên), một cô giáo cùng 41 học sinh đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực. 

Các học sinh nhập viện đều có triệu chứng giống nhau như: đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Trường hợp nữ giáo viên bị nặng nhất, nhập viện từ khoảng 17h ngày 3/9 với tình trạng quặn đau ở bụng, đến 21h cùng ngày mới cắt được cơn đau...

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực huy động thêm các kíp bác sĩ cấp cứu, điều dưỡng, điều trị rối loạn tiêu hoá và theo dõi ngộ độc thức ăn đối với giáo viên, các học sinh.

Cùng với đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cử cán bộ về cơ sở, đến  Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực, Trường Tiểu học An Mỹ để xác minh, thu thập thông tin về sự việc.

Thông tin mới nhất vụ 41 học sinh tiểu học và giáo viên nhập viện sau bữa ăn bán trú - Ảnh 1.

Trường Tiểu học An Mỹ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) -nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (6/9), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực cho biết, sức khỏe của 41 học sinh tiểu học và một cô giáo nhập viện sau bữa ăn trưa bán trú đã ổn định, tiến triển tốt. Trong đó có 5 học sinh được xuất viện ngày 5/9 và dự kiến ngày 8/9, 37 học sinh và cô giáo sẽ được xuất viện.

Cũng trong sáng nay, Đoàn công tác của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã đến Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực thăm hỏi, động viên các em học sinh và cô giáo; đồng thời làm việc với lãnh đạo xã Phụ Dực và BGH Trường Tiểu học An Mỹ.

Theo BGH nhà trường báo cáo, đơn vị đã cung cấp hồ sơ, lưu mẫu thức ăn cho Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên mang đi xét nghiệm từ ngày 3/9 và chưa có kết quả. Hiện tại, nhà trường đã tạm dừng việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã đề nghị UBND xã Phụ Dực kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác tổ chức bán trú tại Trường Tiểu học An Mỹ theo quy định. Cùng với đó, Sở GD&ĐT ban hành công văn tăng cường quản lý công tác bán trú trong các trường phổ thông có cấp tiểu học nhằm chấn chỉnh các trường trong công tác tổ chức bán trú cho học sinh.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế, các xã, phường tăng cường kiểm tra công tác tổ chức bán trú tại các trường phổ thông có cấp tiểu học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, dinh dưỡng hợp lý trong bữa ăn cho học sinh.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Đồng Nai: Công nhân cấp cứu nghi ngộ độc khí CO, đã có người tử vong

Đồng Nai: Công nhân cấp cứu nghi ngộ độc khí CO, đã có người tử vong

Tin tối 4/12: Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện tỷ phú Mỹ; diễn biến mới vụ hàng trăm người ngộ độc bánh mì - xôi Cô Ba Bến Đình

Tin tối 4/12: Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện tỷ phú Mỹ; diễn biến mới vụ hàng trăm người ngộ độc bánh mì - xôi Cô Ba Bến Đình

Cùng chuyên mục

Cháy lớn tại Việt Hưng (Hà Nội): Khói đen cuồn cuộn, lửa bao trùm khu xưởng

Cháy lớn tại Việt Hưng (Hà Nội): Khói đen cuồn cuộn, lửa bao trùm khu xưởng

Thời sự - 1 giờ trước

Một đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội tại phường Việt Hưng, lực lượng chức năng đã chủ động cắt điện khu vực đề phòng sự cố.

Đưa thông tin 'Làm lại giấy khai sinh giá 2,5 triệu', cô gái ở Hải Phòng bị xử phạt

Đưa thông tin 'Làm lại giấy khai sinh giá 2,5 triệu', cô gái ở Hải Phòng bị xử phạt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an phường An Phong (TP Hải Phòng) vừa triệu tập chị Vũ Thị L (SN 1991, trú tại tổ dân phố Tiên Nông, phường Hồng An, TP Hải Phòng) vì hành vi cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng về thủ tục hành chính, trong đó có Giấy khai sinh.

Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợ

Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình vận may đặc biệt về tài lộc.

Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa

Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa

Pháp luật - 4 giờ trước

Chiều nay, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗi

Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗi

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) đã phát đi thư xin lỗi vì việc trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự lễ khai giảng.

Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng giết người sau đó bỏ trốn.

Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 7), cường độ mạnh nhất khi vào Trung Quốc. Tuy nhiên, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ.

Xe chở rác tông chết học sinh lớp 6 trong khuôn viên trường nội trú

Xe chở rác tông chết học sinh lớp 6 trong khuôn viên trường nội trú

Thời sự - 8 giờ trước

Trong lúc thu gom rác ở trường học tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe chuyên dụng tông vào một học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong.

Đánh hội đồng nam sinh, một đối tượng bị khởi tố

Đánh hội đồng nam sinh, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin của trường, Hùng đã gọi thêm các đối tượng để tìm Đức giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi gặp Đức, nhóm này đã hành hung và quay lại clip đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nước

Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nước

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Thấy em bị rơi xuống mương nước, bé trai 4 tuổi nhanh trí chạy vào nhà thông báo người lớn ra ứng cứu.

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toàn

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toàn

Đời sống

GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân cách tốt, dễ được quý nhân giúp đỡ và sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc trong cuộc sống.

Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái

Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái

Pháp luật
Mất tiền tỷ vì chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng

Mất tiền tỷ vì chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng

Pháp luật
Miền Bắc lại mưa lớn sau nắng nóng?

Miền Bắc lại mưa lớn sau nắng nóng?

Thời sự
Thông tin mới nhất vụ 41 học sinh tiểu học và giáo viên nhập viện sau bữa ăn bán trú ở trường

Thông tin mới nhất vụ 41 học sinh tiểu học và giáo viên nhập viện sau bữa ăn bán trú ở trường

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top