Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Củ tỏi nướng của bà trong tháng cô hồn

Bà tôi mất đã lâu, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ món "củ tỏi nướng giấy bạc" bà làm mỗi khi trời chuyển gió, nhất là tháng cô hồn. Bà không nói nhiều, chỉ bảo:"Trời âm thì người phải dương. Cháu ăn một tép tỏi nướng, bụng ấm, đầu đỡ mộng."

Bà lấy giấy bạc, bọc mấy tép tỏi còn nguyên vỏ, bỏ vào lò than hồng hoặc lò nướng nhỏ. Mùi tỏi chín len lỏi khắp bếp – thơm nhẹ, không nồng, không cay gắt như tỏi sống. Củ tỏi nướng xong thấy mềm, vị ngọt lạ, ấm từ miệng xuống tới bụng.

Sau này, khi lớn lên tôi mới biết thêm về y học, mới biết củ tỏi khi nướng chín sẽ dịu chất allicin, giữ lại tinh dầu, không gây hại dạ dày, lại dễ tiêu hóa hơn. Vậy mà, bà tôi chẳng cần nghiên cứu nào, mà chỉ bằng linh cảm và kinh nghiệm dân gian, với một đời sống chậm đã biết cách giữ gìn dương khí cho cả nhà bằng một món ăn dân dã là củ tỏi nướng vừa, rẻ tiền, vừa chẳng tốn kém gì.

Củ tỏi nướng xong thấy mềm, vị ngọt lạ, ấm từ miệng xuống tới bụng trong những ngày âm thịnh tháng cô hồn. Ảnh internet.

Ăn tỏi đúng cách giữ dương khí, không mê tín

Trong dưỡng sinh, củ tỏi là "vị cay hành khí", giúp chống cảm, làm ấm tỳ vị, đẩy lùi khí lạnh – nhất là trong những ngày trời u ám, lòng người dễ mỏi mệt. Nhưng ăn tỏi cũng cần đúng cách mới phát huy tác dụng tốt.

Thời điểm nên ăn tỏi (nhất là tỏi nướng) là trong tháng 7 âm - tháng 'cô hồn' và những ngày lạnh giá, những lúc cần dương khí):

Ăn tỏi nướng buổi sáng

Sau bữa ăn, dùng tỏi chín, tỏi mật ong giúp tăng đề kháng, lưu thông khí huyết.

Ăn tỏi nướng buổi chiều

Trước hoàng hôn, một tép tỏi nướng giúp làm ấm bụng, tốt cho người yếu vía, vừa đi xa, đi đám tang, nghĩa trang, bệnh viện… về.

Lưu ý: Không nên ăn lúc khuya vì dễ kích thích tiêu hóa, gây đầy hơi, mất ngủ.

Tháng cô hồn nên ăn tỏi nướng đúng cách. Ảnh internet

Những lưu ý khi dùng tỏi trong tháng cô hồn

Không nên ăn tỏi sống khi đói bụng, nhất là người có dạ dày yếu.

Không ăn quá nhiều nếu bạn dễ nổi mụn, cơ địa nhiệt.

Người đang dùng thuốc chống đông máu, huyết áp thấp cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu y học thì có những người nên tránh ăn tỏi và các món chế biến từ tỏi. Cụ thể:

Những người không nên ăn củ tỏi và các món chế biến từ củ tỏi

Người tránh ăn tỏi Lý do cần tránh Gợi ý thay thế Người bị viêm loét dạ dày – tá tràng Tỏi sống cay nóng dễ kích ứng niêm mạc Dùng tỏi nướng, chín mềm để giảm tính hăng Người huyết áp thấp Tỏi có thể làm tụt huyết áp nhẹ khi dùng nhiều Dùng liều thấp, ăn vào buổi sáng lành mạnh Người đang dùng thuốc chống đông máu Tỏi làm loãng máu tự nhiên, có thể gây tương tác với thuốc Hạn chế tỏi sống; nên hỏi bác sĩ trước khi dùng thường xuyên Người bị tiêu chảy, bụng yếu Tỏi kích thích tiêu hóa, nhưng với người đang đi ngoài có thể làm nặng hơn Dùng tỏi nướng hoặc cháo tỏi nhẹ, ít hơn Phụ nữ mang thai – 3 tháng đầu Tỏi nhiều có thể gây co bóp nhẹ (ít khi nghiêm trọng, nhưng nên thận trọng) Dùng liều nhỏ, nấu chín kỹ, không dùng tỏi sống Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi Dạ dày chưa phát triển đủ để xử lý vị cay và tinh dầu mạnh từ tỏi Có thể dùng dầu tỏi ngoài da (xoa bóp), không ăn trực tiếp

Nếu không chắc củ tỏi nướng có hợp với mình, hay người thân không thì hãy ăn từ một lượng rất nhỏ - ưu tiên tỏi đã chín mềm, thơm dịu. Củ tỏi - nhất là tỏi nướng rất tốt cho sức khỏe, hãy lắng nghe cơ thể mình trước khi mời củ tỏi vào bữa ăn.

Ăn tỏi không phải để tránh "ma quỷ, âm tà", mà để gần hơn với chính mình và ấm áp lòng người, xua đi nỗi lo âu âm ỉ, bất an. Củ tỏi không phải bùa chú – nhưng là biểu tượng của lòng mẹ, của gian bếp ấm, của một ai đó từng chăm sóc bạn bằng mùi củ tỏi cay nồng.

Vậy nên, buổi chiều tháng cô hồn nếu cảm thấy mỏi, thấy nhà lạnh, lòng buồn bất an... hãy bọc vài tép tỏi, đặt vào lò nướng, rót ly trà nóng, và ngồi lặng lẽ chờ mùi thơm lan ra. Hoặc ngâm sẵn lọ tỏi mật ong thì bỏ ra dùng. Hay đơn giản nấu bát cháo tỏi nóng hổi ăn là cách tốt nhất giữ lại dương khí ấm áp cho mình, cho ngôi nhà với những người thân yêu của mình.

Cách chế biến tỏi ngon dễ, không hăng 1. Tỏi nướng giấy bạc: Bóc lớp vỏ ngoài cùng (giữ lại lớp lụa sát tép). Bọc từng tép hoặc cả củ vào giấy bạc. Nướng 10–15 phút ở 180°C (lò điện) hoặc lò than nhỏ. Khi tỏi mềm, dậy hương thơm là dùng được. Tác dụng của món này giúp ấm bụng, giảm ho, dễ tiêu, không làm hại dạ dày. 2. Tỏi ngâm mật ong (dùng buổi sáng) Cắt lát mỏng hoặc để nguyên tép, ngâm trong mật ong nguyên chất 7–10 ngày. Uống 1 muỗng mỗi sáng, tốt cho phổi, đường ruột, giảm cảm cúm. 3. Cháo tỏi (trấn an vía trẻ nhỏ) Nấu cháo trắng, cho 3–4 tép tỏi giã dập vào khi cháo gần chín. Ăn nóng, dễ ngủ, giúp xoa dịu tâm lý sau một ngày mỏi mệt.

