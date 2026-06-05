Thực đơn ẩm thực tinh tế trong lễ cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao

Lễ cưới của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân được tổ chức tại lâu đài Mont-Saint-Michel, trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, hôm 1/6 (giờ địa phương). Đơn vị wedding planner đứng sau ngày trọng đại của siêu mẫu Victoria's Secret cho biết đây là đám cưới đầu tiên được tổ chức tại tu viện cổ của vùng Normandy trong hơn 1.000 năm.

Bữa tiệc được thực hiện bởi Potel et Chabot – một trong những đơn vị tổ chức tiệc và catering danh tiếng hàng đầu thế giới – thực đơn không chỉ chú trọng hương vị mà còn đề cao tính thẩm mỹ, mang đến trải nghiệm sang trọng cho các vị khách tham dự.

Mở đầu bằng những món khai vị thanh nhã

Bữa tiệc bắt đầu với món salad cà chua tươi kết hợp olive và phô mai Stracciatella mềm mịn. Đây là kiểu khai vị đặc trưng của ẩm thực Địa Trung Hải, nổi bật bởi sự tươi mới, nhẹ nhàng và giúp kích thích vị giác trước khi bước vào những món ăn chính cầu kỳ hơn.

Sự kết hợp giữa vị ngọt tự nhiên của cà chua, vị béo dịu của phô mai cùng hương thơm đặc trưng từ olive tạo nên một món ăn đơn giản nhưng tinh tế, đúng tinh thần của ẩm thực Pháp hiện đại.

Tôm hùm Na Uy – điểm nhấn xa xỉ của bữa tiệc

Một trong những món ăn nhận được nhiều sự chú ý nhất là tôm Langoustine, còn được biết đến là tôm hùm Na Uy.

Langoustine được xem là một trong những loại hải sản cao cấp bậc nhất thế giới nhờ phần thịt ngọt, mềm và hương vị tinh tế. Loại tôm này thường xuất hiện trong các nhà hàng đạt sao Michelin hoặc những bữa tiệc sang trọng.

Điểm đặc biệt là món tôm được phục vụ cùng nước dùng Tom Kha – món súp dừa nổi tiếng của Thái Lan – kết hợp hoa bí ngòi. Sự xuất hiện của Tom Kha mang đến nét châu Á đầy thú vị, giúp món ăn cân bằng giữa vị béo, vị ngọt và hương thơm đặc trưng từ các loại gia vị phương Đông.

Hai lựa chọn món chính đậm chất fine dining

Ở phần món chính, thực khách có thể lựa chọn giữa hai phong cách ẩm thực khác nhau nhưng đều thể hiện đẳng cấp của một bữa tiệc cưới thượng lưu.

Cá vược với rau củ theo mùa

Món cá vược (sea bass) được chế biến theo phong cách châu Âu hiện đại, ăn kèm rau củ theo mùa và nước dùng kiểu Á.

Cá vược nổi tiếng với phần thịt trắng mềm, ít béo nhưng giàu dinh dưỡng. Điểm nhấn của món ăn là cách trang trí cầu kỳ với hoa Dahlia và mì gnocchetti, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trên đĩa ăn.

Gan ngỗng béo ngậy kết hợp cồi điệp

Lựa chọn thứ hai là gan ngỗng foie gras – biểu tượng của ẩm thực Pháp cao cấp.

Foie gras được phục vụ cùng cồi điệp áp chảo và khoai tây nghiền mịn. Sự kết hợp giữa vị béo đặc trưng của gan ngỗng, vị ngọt thanh từ cồi điệp và độ mềm mượt của khoai tây nghiền tạo nên trải nghiệm ẩm thực sang trọng, thường chỉ xuất hiện trong các nhà hàng fine dining cao cấp.

Kết thúc ngọt ngào bằng món tráng miệng sang trọng

Bữa tiệc khép lại bằng món tráng miệng gồm bánh chocolate, kem vani, hạt macca và sữa chocolate nóng.

Chocolate đậm vị kết hợp với kem vani mát lạnh và hạt macca béo bùi mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa các tầng hương vị. Đây cũng là kiểu tráng miệng phổ biến trong các bữa tiệc cưới cao cấp tại châu Âu, giúp thực khách có một cái kết trọn vẹn sau hành trình thưởng thức nhiều món ăn cầu kỳ.

Sự giao thoa Đông – Tây đầy tinh tế

Điểm thú vị trong thực đơn tiệc cưới của Hề Mộng Dao là dù lấy cảm hứng chủ đạo từ ẩm thực Pháp thượng lưu, các đầu bếp vẫn khéo léo đưa vào những yếu tố châu Á như nước dùng Tom Kha của Thái Lan hay các loại nước dùng mang phong cách Á Đông.

Sự kết hợp này phản ánh xu hướng ẩm thực hiện đại: không còn ranh giới cứng nhắc giữa các nền văn hóa mà hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm đa dạng, tinh tế và giàu bản sắc.

Nhìn vào thực đơn, có thể thấy đây không đơn thuần là một bữa tiệc cưới xa hoa mà còn là màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực, nơi những nguyên liệu đắt giá như tôm hùm Na Uy, cá vược biển, gan ngỗng Pháp hay cồi điệp được nâng tầm bằng kỹ thuật chế biến và trình bày đỉnh cao.