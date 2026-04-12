Thực phẩm tự nhiên giúp hạ men gan hiệu quả năm 2026

Chủ nhật, 14:17 12/04/2026 | Ăn
GĐXH - Người men gan cao nên ăn gì? Một số thực phẩm hạ men gan phổ biến bao gồm nước lọc, cà phê, trà xanh, sữa, rau lá xanh, các loại hoa quả tươi, đậu, hạt, ngũ cốc, thủy hải sản và dầu thực vật… Cụ thể có trong bài viết sau.

Cà phê

Tiêu thụ cà phê được cho là giúp làm giảm đồng thời nồng độ của 4 loại men gan, bao gồm: men aspartate aminotransferase (AST), men alanine aminotransferase (ALT), men gamma-glutamyltransferase (GGT) và men phosphatase kiềm (ALP).

Bên cạnh đó, caffeine và polyphenol trong cà phê có tác dụng giảm tích tụ chất béo tại gan và chống viêm.

Vì vậy, đối với bệnh nhân men gan cao, đặc biệt là do gan nhiễm mỡ, sử dụng cà phê thường xuyên vừa có thể cải thiện nồng độ men gan vừa giúp kiểm soát tình trạng bệnh lý.

Lượng cà phê khuyến cáo mỗi ngày nằm trong khoảng từ 200 mg đến dưới 400 mg caffeine, tức mỗi ngày bạn không nên uống quá 473 – 946ml cà phê để tránh gặp phải các tác dụng phụ như tăng huyết áp hay kích thích nhịp tim tăng quá mức.

Rau lá xanh

Rau lá xanh là thực phẩm giúp hạ men gan không thể thiếu trong thực đơn cho người men gan cao. Bởi lẽ, đây là nguồn chất xơ, vitamin C và folate dồi dào, hỗ trợ hoạt động của gan và hệ tiêu hoá, đồng thời, bảo vệ gan khỏi các tổn thương do stress oxy hóa và gốc tự do.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, rau đay, rau ngót, rau muống sở hữu hàm lượng caroten, vitamin C và sắt cao nhất trong các loại rau. Do đó, bạn có thể tăng cường các loại rau trên trong chế độ ăn hàng ngày để hạ men gan hiệu quả.

Tỏi

Đối với bệnh nhân men gan cao do gan nhiễm mỡ, tỏi là một trong những thực phẩm hạ men gan hiệu quả nhất. Bởi lẽ, tỏi rất giàu các chất chống oxy hóa như allicin, sulfur và polyphenol.

Những chất này có khả năng kích thích quá trình phân giải chất béo ở gan và hỗ trợ chức năng chuyển hóa mỡ. Nhờ vậy, tình trạng gan nhiễm mỡ được kiểm soát, nồng độ men gan được cải thiện.

Các loại rau họ cải

Bên cạnh chất xơ, các loại rau họ cải như cải cúc, cải bó xôi, bắp cải,… còn là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hoá như flavonoids, carotenoids, sulforaphane.

Những dưỡng chất này, khi đi vào cơ thể, sẽ bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do stress oxy hóa và gốc tự do. Ngoài ra, rau họ cải còn chứa hàm lượng cao indole – một hợp chất tự nhiên đã được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa và cải thiện gan nhiễm mỡ, từ đó giúp hạ men gan.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt lanh, hạt chia, hạnh nhân… là nguồn thực phẩm giảm men gan hiệu quả dành cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Bởi lẽ, chúng sẽ giúp bạn kiểm soát tình trạng bệnh lý, từ đó, hỗ trợ hạ men gan.

Cụ thể, các loại hạt này chứa hàm lượng cao chất xơ (có tác dụng hạ mỡ máu), axit béo tốt (kiểm soát tình trạng kháng insulin – nguyên nhân dẫn tới gan nhiễm mỡ, tiểu đường) và các chất chống oxy hóa (giảm căng thẳng oxy hóa và tổn thương ở gan).

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng như mâm xôi, dâu tây, việt quất,… chứa nhiều vitamin A, C, E và các chất chống oxy hóa có lợi cho người men gan cao.

Trong đó, polyphenols – một chất chống oxy hoá có nhiều trong dâu tây, việt quất, lựu đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương và giảm thiểu nguy cơ ung thư gan. Đối với người men gan cao, quả mọng sẽ là thực phẩm hạ men gan hiệu quả cho các bữa sáng và bữa phụ.

Trái cây có múi

Cam, quýt, bưởi... chứa hàm lượng cao vitamin C và các chất oxy hoá như beta-carotene, flavonoid, lycopene. Các dưỡng chất này có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, viêm nhiễm do stress oxy hóa và các tác nhân bệnh lý.

Đồng thời, trái cây có múi cũng là nguồn chất xơ dồi dào, hỗ trợ quá trình loại bỏ chất độc từ cơ thể, giảm tải áp lực tơi chức năng gan, từ đó, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và hạ men gan.

Trà xanh

Hợp chất EGCG trong trà xanh được biết đến với công dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Dưỡng chất này có khả năng hỗ trợ cơ thể "đốt cháy" các tế bào mỡ, đồng thời, bảo vệ gan khỏi các tổn thương do stress oxy hóa.

Vì vậy, uống trà xanh hàng ngày sẽ giúp người bệnh men gan cao hạ men gan hiệu quả và kiểm soát tình trạng bệnh lý gan nhiễm mỡ.

So với các loại thịt gia súc và gia cầm, nạc cá chứa nhiều protein và ít chất béo bão hoà hơn. Cụ thể, trong thịt cá, đặc biệt là các loại cá nước lạnh như cá mòi, cá trích, cá thu, cá hồi, axit béo omega 3 đóng vai trò chủ yếu. Loại axit béo này có khả năng giảm tổn thương, viêm nhiễm tại các tế bào gan, đồng thời, giúp cải thiện chức năng gan.

Vì vậy, tiêu thụ các loại cá trên thay cho thịt đỏ sẽ giúp bạn thúc đẩy quá trình phục hồi tại gan và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, hạ men gan.

Nước

Gan có vai trò quan trọng trong quá trình loại bỏ các chất độc hại khỏi cơ thể. Khi cơ thể thiếu nước, chức năng này của gan có thể bị ảnh hưởng và khả năng loại bỏ chất độc bị suy giảm.

Uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp duy trì hoạt động và đảm bảo gan ở trong trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, nước còn cung cấp độ ẩm trong ruột, làm mềm phân và hỗ trợ quá trình tiêu hóa, tránh gây quá tải lên gan.

Vì vậy, bên cạnh việc tiêu thụ thức ăn hạ men gan, bạn cũng đừng quên uống đủ 1.5 – 2 lít nước mỗi ngày.

