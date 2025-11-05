Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?
GĐXH - Ngành Thuế đang khẩn trương triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch và đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thuế công bằng, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.
Từ ngày 1/1/2026, gần 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang mô hình tự khai, tự nộp thuế, thay cho cơ chế thuế khoán đã tồn tại hàng chục năm.
Để giúp người nộp thuế thích ứng, thời gian qua, ngành Thuế đã và đang triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai" (từ 1/11 – 30/12/2025) trên phạm vi toàn quốc. Chiến dịch này sẽ tập trung tại các khu chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh.
Chia sẻ về việc phát động chiến dịch, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, mục tiêu là hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh hiểu, đồng thuận và có thể tự thực hiện khai - nộp thuế điện tử. Trước những lo ngại của các hộ nhỏ lẻ về thiết bị hay kỹ năng kê khai, ngành Thuế đã khảo sát thực tế để phân loại nhóm hộ khó khăn, qua đó xây dựng lộ trình hỗ trợ phù hợp.
Mục tiêu lớn nhất là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình kê khai một cách chủ động, thuận lợi, đúng pháp luật. Việc này giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, chi phí minh bạch, quản lý hiệu quả hơn, tránh bị động hay vi phạm khi cơ chế mới áp dụng từ 2026.
Xa hơn, đây là bước chuẩn bị để hộ kinh doanh có điều kiện phát triển lên mô hình doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xây dựng hệ thống thuế hiện đại, công bằng, bình đẳng.
Theo ông Sơn, một yêu cầu tiên quyết được đặt ra, đó là quá trình hỗ trợ phải tuyệt đối không phát sinh chi phí. Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử được thực hiện miễn phí, không thu thêm lệ phí hay yêu cầu hộ mua phần mềm. Trong đó, yêu cầu cơ quan thuế các cấp phải minh bạch, thống nhất, công khai quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn, từ đó thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn, bảo đảm hộ kinh doanh dễ theo dõi và thực hiện.
Ông Sơn cho biết, đối với hoạt động bán hàng qua sàn thương mại điện tử, các sàn hiện đã kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay hộ kinh doanh. Cơ quan thuế đang hoàn thiện quy trình để người mua hàng có thể lựa chọn lấy hóa đơn trực tuyến, đảm bảo thu đúng, thu đủ và công bằng giữa các nhóm nộp thuế.
Trong giai đoạn đầu chuyển đổi, ngành Thuế sẽ hạn chế xử phạt, tăng cường hướng dẫn và phối hợp với chính quyền địa phương, đại lý thuế, công ty kế toán và nhà cung cấp phần mềm để cùng hỗ trợ hộ kinh doanh.
"Chúng tôi mong bà con hộ kinh doanh yên tâm và ngành Thuế cam kết đồng hành với hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán. Đồng thời các chính sách thuế có liên quan sẽ được nghiên cứu thấu đáo để sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn; chuẩn bị các gói giải pháp hỗ trợ toàn diện nhằm giúp hộ kinh doanh thích ứng dễ dàng, giảm chi phí và tránh rủi ro khi chuyển đổi phương thức đóng thuế mới và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh", Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho hay.
Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãiBảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước
GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.
Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫnBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tiêm chất làm đầy vùng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (phường Tương Mai, Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (SN 1965, trú tại Hải Phòng) bị mù mắt trái, giảm thị lực mắt phải, dư luận đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm pháp lý của cơ sở này đối với khách hàng. Nhất là khi chủ cơ sở này hiện nay cho biết đã chuyển nhượng chủ sở hữu sau gần một tháng xảy ra sự cố?!.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Theo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra thường quy đối với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan (số 6 đường Bờ sông Sét) vào ngày 12/8 - trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) chỉ khoảng một tuần nhưng không phát hiện sai phạm gì!. Hiện tại, UBND phường cũng chưa biết gì về sự việc nghiêm trọng nói trên.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ PusanBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Tin vào quảng cáo “nâng mũi phong thủy cải vận”, bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã phải trả giá đắt: Mất thị lực mắt trái sau khi tiêm filler (chất làm đầy) vào vùng mũi, tại Trung tâm thẩm mỹ Pusan ở phường Tương Mai, Hà Nội.
Bảo Tín Minh Châu cảnh báo khẩn tới khách hàng liên quan tới việc đặt cọc vàngBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu đã lên tiếng cảnh báo thông tin then chốt mà khách hàng cần ghi nhớ để tránh bị lừa đảo.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025: Hàng thời trang giảm giá 'la liệt', người tiêu dùng săn deal 'hời'Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – năm 2025 đang trở thành điểm đến "hot" nhất những ngày cuối tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).
Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi qua tin nhắn SMSBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gửi tin nhắn SMS mạo danh thông báo điểm thưởng hết hạn, hướng dẫn đổi quà để đánh cắp thông tin thẻ
Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, các gian hàng sản phẩm truyền thống như ẩm thực, thủ công mỹ nghệ ghi nhận số lượng khách đông đảo đến tham quan, trải nghiệm và thu về doanh số "khủng".
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi độngBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu năm nay chính là khu vực gian hàng quốc tế- quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Australia, Singapore, Lào… mang đến một không gian giao thương sôi động, đa sắc màu và đậm tính quốc tế.
Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng ViệtBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Hội chợ Mùa Thu 2025 ghi nhận sức mua nội địa tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề thu về hàng chục triệu đồng mỗi ngày, khẳng định hiệu quả của xúc tiến thương mại.