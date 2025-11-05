Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫn GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Từ ngày 1/1/2026, gần 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang mô hình tự khai, tự nộp thuế, thay cho cơ chế thuế khoán đã tồn tại hàng chục năm.

Để giúp người nộp thuế thích ứng, thời gian qua, ngành Thuế đã và đang triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai" (từ 1/11 – 30/12/2025) trên phạm vi toàn quốc. Chiến dịch này sẽ tập trung tại các khu chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh.

Chia sẻ về việc phát động chiến dịch, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, mục tiêu là hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh hiểu, đồng thuận và có thể tự thực hiện khai - nộp thuế điện tử. Trước những lo ngại của các hộ nhỏ lẻ về thiết bị hay kỹ năng kê khai, ngành Thuế đã khảo sát thực tế để phân loại nhóm hộ khó khăn, qua đó xây dựng lộ trình hỗ trợ phù hợp.

Mục tiêu lớn nhất là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình kê khai một cách chủ động, thuận lợi, đúng pháp luật. Việc này giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, chi phí minh bạch, quản lý hiệu quả hơn, tránh bị động hay vi phạm khi cơ chế mới áp dụng từ 2026.

Xa hơn, đây là bước chuẩn bị để hộ kinh doanh có điều kiện phát triển lên mô hình doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xây dựng hệ thống thuế hiện đại, công bằng, bình đẳng.

Theo ông Sơn, một yêu cầu tiên quyết được đặt ra, đó là quá trình hỗ trợ phải tuyệt đối không phát sinh chi phí. Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử được thực hiện miễn phí, không thu thêm lệ phí hay yêu cầu hộ mua phần mềm. Trong đó, yêu cầu cơ quan thuế các cấp phải minh bạch, thống nhất, công khai quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn, từ đó thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn, bảo đảm hộ kinh doanh dễ theo dõi và thực hiện.

Ông Sơn cho biết, đối với hoạt động bán hàng qua sàn thương mại điện tử, các sàn hiện đã kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay hộ kinh doanh. Cơ quan thuế đang hoàn thiện quy trình để người mua hàng có thể lựa chọn lấy hóa đơn trực tuyến, đảm bảo thu đúng, thu đủ và công bằng giữa các nhóm nộp thuế.

Trong giai đoạn đầu chuyển đổi, ngành Thuế sẽ hạn chế xử phạt, tăng cường hướng dẫn và phối hợp với chính quyền địa phương, đại lý thuế, công ty kế toán và nhà cung cấp phần mềm để cùng hỗ trợ hộ kinh doanh.

"Chúng tôi mong bà con hộ kinh doanh yên tâm và ngành Thuế cam kết đồng hành với hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán. Đồng thời các chính sách thuế có liên quan sẽ được nghiên cứu thấu đáo để sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn; chuẩn bị các gói giải pháp hỗ trợ toàn diện nhằm giúp hộ kinh doanh thích ứng dễ dàng, giảm chi phí và tránh rủi ro khi chuyển đổi phương thức đóng thuế mới và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh", Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho hay.

