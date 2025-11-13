Tiếp năng lượng để tỉnh táo tức thì khi làm ngày cày đêm

Bước vào tháng 9, mùa cưới đã bắt đầu với Trần Khánh khi anh liên tục nhận về các job chỉnh sửa hình cưới, làm hậu kỳ video Pre-wedding cho các cặp đôi từ những studio tại TP.HCM hoặc tận Đà Lạt, Phan Thiết…

Tuy nhiên, công việc chính của Khánh là một chuyên gia Digital Painting – vẽ trên các nền tảng kỹ thuật số tại một công ty truyền thông ở TP.HCM. Mỗi ngày anh cùng nhóm lên ý tưởng thiết kế hình ảnh, clip quảng cáo để phục vụ hoạt động truyền thông, viral trên mạng xã hội cho các thương hiệu.

Với Number 1, nhiều người trẻ được tiếp thêm năng lượng, sự tỉnh táo và cảm hứng sáng tạo trong công việc.

Là một Digital art, Khánh còn có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Các hình cưới, video Pre-wedding qua tay anh với sự kết hợp giữa nhiếp ảnh truyền thống và Digital art đã tạo nên sự khác biệt ấn tượng, giúp anh luôn có những đơn hàng dồn dập đổ về trước mỗi mùa cưới.

"Mỗi ngày mình làm việc khoảng 14 – 15 tiếng, trong đó áp lực nhất nhưng cũng hào hứng nhất là chỉnh sửa các video, hình cưới. Cặp đôi nào cũng muốn clip, hình ảnh phải đẹp, độc đáo nhất trong khi thời gian là thứ mình không có bởi deadine tính từng ngày", Trần Khánh nói.

Chia sẻ về cách để không bị "sập nguồn" khi làm ngày cày đêm, liên tục ngồi máy tính trong thời gian dài, Trần Khánh cho biết mỗi ngày anh đều "sạc pin" bằng cách tiếp năng lượng với nước tăng lực Number 1, thức uống giúp anh tỉnh táo tức thì, đem lại cảm giác sảng khoái và cảm hứng sáng tạo trong công việc.

"Với Number 1, mình có thêm năng lượng để bền bỉ với đam mê, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng mới, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Điều này giúp việc "công" và việc "riêng" đều đảm bảo hiệu suất, chất lượng và deadline đúng hạn", Khánh bày tỏ.

Với nhiều người trẻ, ngoài sự nỗ lực thì việc tiếp năng lượng để duy trì sự tỉnh táo, tiếp lửa đam mê là yếu tố quan trọng để hướng tới thành công.

Nhìn lại chặng đường dài làm ngày cày đêm từ nhiều năm qua, Khánh thừa nhận nếu không duy trì được năng lượng, sự tập trung và tỉnh táo thì thật khó để gắn bó và bền đam mê với công việc.

"Mình không thể quên những ngày dài họp hành, lên ý tưởng cho các dự án mới, đêm về lại chạy đua với deadline việc làm thêm khiến tinh thần và thể chất của mình gần như kiệt quệ. Nếu không tiếp năng lượng với Number 1 để tỉnh táo, lấy lại sự tập trung thì sẽ thật khó vượt qua những giai đoạn dồn dập thử thách như thế", Khánh kể.

Đồng tình với điều này, Nguyễn Trần Trường Huy (28 tuổi, TP.HCM) cho biết để "ôm" được nhiều công việc cùng lúc, ngoài kinh nghiệm và kỹ năng thì nguồn năng lượng và sự tỉnh táo, tập trung là yếu tố quyết định để bền với đam mê và hướng tới thành công.

"Nhiều người trẻ chọn cách tiếp năng lượng với Number 1 khi liên tục làm ngày cày đêm để có thêm thu nhập, thỏa đam mê và phát triển bản thân.

Làm trong ngành logictis, Trường Huy cho biết anh luôn phải đối mặt với deadline tính từng giờ khi điều phối, giám sát toàn bộ các khâu từ đóng gói, vận chuyển, giao hàng, lưu trữ hàng hóa. Xử lý các giấy tờ, chứng từ xuất nhập khẩu với khách hàng, cục thuế và hải quan để kịp giao nhận hàng hóa chuẩn bị cho hoạt động sản xuất sắp vào mùa cao điểm trong quý cuối năm.

"Có những ngày, mình chạy như đưa thoi giữa công ty đến các bến cảng trong giờ cao điểm kẹt xe, nắng nóng, điện thoại thì liên tục các cuộc gọi cháy máy để trao đổi tiến độ công việc khiến mình mệt mỏi, bơ phờ đến kiệt sức", Huy kể.

Bên cạnh việc công ty, Huy còn có thêm nghề tay trái là chơi trống jazz cùng nhóm nhạc tự do tại các phòng trà – café. "Thu nhập từ âm nhạc không nhiều, chỉ có tình yêu với tiếng trống, với giai điệu sau những ngày làm việc mệt mỏi mới giúp mình bền với đam mê âm nhạc", Huy tâm sự.

Để đủ sức ngày cày deadline, tối chạy show phòng trà, tiệm cafe, Huy cho biết mỗi ngày anh đều chọn cách tiếp năng lượng với Number 1 để duy trì khả năng tập trung và sáng tạo.

Number 1 không chỉ giúp duy trì sự tỉnh táo mà còn tiếp thêm năng lượng cả về thể chất và tinh thần, giúp bạn bền bỉ với đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

"Với Number 1, mình luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tràn đầy để duy trì sự tỉnh táo và tập trung xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu, vì "sai một ly, đi một dặm". Mỗi ngày tiếp năng lượng với Number 1 còn giúp mình có thêm động lực và cảm hứng để bền bỉ theo đuổi đam mê với âm nhạc, nghệ thuật mà mình yêu thích", Huy tâm sự.

Không chỉ dừng lại ở việc làm ngày cày đêm, hành trình mà Trần Khánh, Trường Huy đang đi để vừa có thêm thu nhập, phát triển bản thân cũng là thông điệp mà Rapper Đen cùng Number 1 gửi gắm tới hàng triệu bạn trẻ. "Number 1 không chỉ mang đến sức mạnh thể chất và sự tỉnh táo mà còn tiếp thêm tinh thần giúp bạn bền đam mê, tiến về phía trước".

Hãy cùng Đen và Number 1 tiếp năng lượng cho những ước mơ…" sự kết nối giữa đại sứ thương hiệu Đen, với 15 năm theo đuổi đam mê không ngừng nghỉ trong âm nhạc và những người trẻ đang quay cuồng giữa hoài bão và thực tế, giữa đam mê và áp lực, Number 1 mang đến một thông điệp mạnh mẽ: Tiếp năng lượng, bền đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tân Hiệp Phát