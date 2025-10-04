Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Thực phẩm 'bất thường' từng 'lọt' vào trường và bị trả lại

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm GĐXH - Hé lộ đơn vị cung cấp thực phẩm cho hai trường nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên mới xảy ra sự việc hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn.

Liên quan đến sự việc hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn ở các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới xảy ra vào tối 1/10, ngày 3/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, một lãnh đạo Phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị cung cấp thực phẩm là hộ kinh doanh Huyền Cư (hộ kinh doanh Phạm Văn Cư).

Theo nguồn tin của PV, vào ngày 10/9/2025, Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới đã phát hiện đơn vị cung cấp hàng hóa chưa đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể là hơn 30kg giò lợn. Khoảng 10h45 ngày 10/9/2025, khi nhân viên thực hiện thái giò để chia suất cơm cho học sinh nội trú thì phát hiện một số cây giò có biểu hiện khác thường: Giò bở, nát và đặc biệt có mùi hôi. Ngay sau đó, nhà trường đã tiến hành lập biên bản hoàn trả lại số thực phẩm theo đúng hợp đồng hai bên thỏa thuận.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 3/10, lãnh đạo Phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Qua trao đổi với nhà trường, đúng là ngày 10/9 có hiện tượng giò chưa chín nên đã quay đầu (hoàn trả). Chúng tôi có hỏi nhà trường tại sao không báo cáo thì đơn vị nói "cái này trường không báo cáo vì trong quy định, nhà trường kiểm tra không đảm bảo thì hoàn trả lại".

Trong khi đó, chiều 4/10, xác nhận với PV, lãnh đạo xã Thanh Thịnh cho hay: "Đúng là có sự việc như báo phản ánh. Ngay sau khi nhận được thông tin, xã đã liên hệ với nhà trường và được biết hôm đó trường đã lập biên bản, trả lại cho đơn vị. Vấn đề này, sang tuần xã sẽ kiểm tra lại; khi có kết luận của Sở Y tế, nếu có vấn đề sẽ cho chấm dứt hợp đồng luôn. Chúng tôi có trao đổi với nhà trường tại sao xảy ra sự việc mà không báo cáo, thì được đơn vị trả lời 'nhà trường xử lý xong thì sẽ báo cáo sau'. Xã sẽ tiếp tục theo dõi và kiểm tra thêm".

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, tối 1/10 tại xã Chợ Rã và xã Thanh Thịnh (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn và đi ngoài.

Cụ thể, tại xã Chợ Rã, tối 1/10 có 65 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn, buồn nôn, nôn và đi ngoài phân lỏng sau bữa ăn ở bếp tập thể.

Tại xã Thanh Thịnh, sau khi ăn bữa tối tại Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới (khoảng 18h30 ngày 1/10), một số học sinh có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn và đi ngoài phân lỏng. Số học sinh bị ảnh hưởng khoảng 45 em, trong đó 14 em phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế Chợ Mới. Cả hai sự việc đã được chính quyền địa phương xác nhận với PV.

Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra, xử lý và lấy các mẫu phẩm đưa đi xét nghiệm theo đúng quy định.

"Nhà trường tổ chức bán trú, họ tự nấu nhưng mua thực phẩm từ bên ngoài. Cả hai trường — Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể và Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới — đều do hộ kinh doanh Huyền Cư, có địa chỉ tại tỉnh Thái Nguyên, cung cấp thực phẩm. Đơn vị này hiện cung cấp cho hàng chục trường học trong tỉnh. Họ có giấy tờ đầy đủ, nhưng việc nấu nướng do nhà trường tự thực hiện, không rõ đảm bảo vệ sinh thế nào", lãnh đạo Phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông tin.

Khi PV đặt câu hỏi: "Đây có phải Công ty TNHH Huyền Cư ở Phổ Yên (cũ) không?", lãnh đạo Phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm thông tin thêm: "Công ty Huyền Cư có hai pháp nhân: Một là công ty TNHH, hai là hộ kinh doanh. Hợp đồng với hai trường nội trú trên ký kết dưới danh nghĩa hộ kinh doanh".

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên tích cực điều tra, làm rõ.