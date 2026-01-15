Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Tiết lộ của tiểu thương về nguồn gốc thực sự của loại quýt sim giá rẻ đang bán đầy thị trường

Thứ năm, 09:30 15/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quýt sim bán đầy thị trường đang là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. Với hương vị thơm ngon, ngọt đậm cùng với lời khẳng định chắc nịch về nguồn gốc ở Cao Bằng nên loại quả này nhanh chóng thành mặt hàng “hot”.

Nhiều năm gần đây, quýt sim là một trong những loại trái cây nhận được sự ưa chuộng của người tiêu dùng. Nổi tiếng với hương vị ngọt thanh, mùi thơm nhẹ nhàng và vỏ mỏng dễ bóc, quýt sim đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường trái cây Việt Nam. Loại quýt này thường có màu vàng cam rực rỡ hoặc mã rám, kích thước nhỏ gọn và mọng nước, dùng để ăn trực tiếp hoặc vắt nước đều rất ngon.

Tiết lộ của tiểu thương về nguồn gốc thực sự của loại quýt sim giá rẻ đang bán đầy thị trường - Ảnh 1.

Quýt sim đang bán trên thị trường nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt.

Cuối năm cũng là giai đoạn vào mùa của quýt sim, lúc này quýt không chỉ ngon hơn mà còn có sản lượng lớn cung cấp ra thị trường, giúp giá thành giảm mạnh, phù hợp cho mọi đối tượng tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Hương vị đặc trưng của quýt sim là vị ngọt thanh xen lẫn chút chua nhẹ nên chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng, ai đã từng thưởng thức sẽ khó có thể quên.

Theo khảo sát của phóng viên Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), hiện tại trên thị trường, giá quýt sim đang bán dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại). Chia sẻ của nhiều tiểu thương cho biết, quýt sim có mã đẹp, to, tươi, đều sẽ bán được giá hơn những quả bé, mã xấu, sứt sẹo.

Tiết lộ của tiểu thương về nguồn gốc thực sự của loại quýt sim giá rẻ đang bán đầy thị trường - Ảnh 2.

Quýt sim đang được rao bán trên thị trường dao động từ 15.000 - 35.000 đồng/kg.

"Thời điểm cuối năm, quýt sim là một trong những loại quả "làm mưa làm gió" tại thị trường. Hiện tại, giá quýt sim đang được rao bán tương đối rẻ, loanh quanh 20.000 – 30.000 đồng/kg đối với bán lẻ, bán sỉ sẽ thấp hơn vài giá. Vào cuối năm quýt chín già nên hương vị cũng ngọt đậm hơn, mọng nước và có hương thơm rất đặc trưng. 

Nhiều người tiêu dùng rất chuộng loại quả này vì dễ ăn, giá lại rẻ. So với những loại quả khác thì quýt sim luôn bán chạy nhất và hàng cũng ít bị thối, dập", anh Hoàng Nam (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) cho hay.

Tiết lộ của tiểu thương về nguồn gốc thực sự của loại quýt sim giá rẻ đang bán đầy thị trường - Ảnh 3.

Với hương vị thơm ngon, ngọt đậm, quýt sim nhanh chóng trở thành loại quả "hot" trên thị trường.

Quýt sim đang bán tràn ngập thị trường được giới thiệu có vị ngọt, thơm ngon và điểm khác biệt là có lớp vỏ rám. Nhiều người bán khẳng định chắc nịch, quýt sim được trồng ở Cao Bằng là hàng sạch, ăn đảm bảo nên người mua hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, với giá bán tương đối rẻ, nhiều người tiêu dùng tỏ ra hoài nghi về nguôn gốc của loại quả này có phải từ Việt Nam?

Chị T.T.H (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Quýt sim giá rẻ đang đổ đống bán đầy chợ, vỉa hè không phải của Cao Bằng mà thực chất là hàng của Trung Quốc, quýt sim của Việt Nam không bao giờ có giá hơn chục nghìn/kg. Nhiều người bán vì lợi ích nên nói dối người tiêu dùng hoặc nhập nhằng nguồn gốc nói quýt sim là hàng của Việt Nam, được đưa từ các tỉnh vùng núi về. 

Tại các chợ đầu mối hàng ngày vẫn nhập rất nhiều một loại cam của Trung Quốc có tên Ôn Châu hoặc cam rám với giá tương đối rẻ để tiêu thụ, mỗi rành khoảng gần 20kg. Khi phân phối về những nơi bán lẻ, tiểu thương sẽ tiếp tục phân loại, tùy vào chất lượng, mẫu mã quả sẽ có mức giá khác nhau, lấy hàng số lượng càng lớn giá sẽ càng rẻ.

Quýt sim đang được rao bán tràn ngập thị trường với giá tương đối rẻ.

Loại quýt mã rám có gì đặc biệt mà khiến tiểu thương Việt nhập hàng tạ về bán mỗi ngày?Loại quýt mã rám có gì đặc biệt mà khiến tiểu thương Việt nhập hàng tạ về bán mỗi ngày?

GĐXH - Theo chia sẻ của các tiểu thương, loại quýt này có hương vị thơm ngon, ngọt lịm nên chiếm được sự ưu ái của người tiêu dùng, vì vậy mà hàng nhập về đến đâu bán hết tới đó.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Quýt sim ngọt lịm giá rẻ đổ bộ chợ Việt, người tiêu dùng thi nhau đặt số lượng lớn về dùng dần

Quýt sim ngọt lịm giá rẻ đổ bộ chợ Việt, người tiêu dùng thi nhau đặt số lượng lớn về dùng dần

Tiểu thương “hé lộ” về nguồn gốc của một loại cam quen thuộc được người tiêu dùng Việt tiêu thụ mỗi ngày

Tiểu thương “hé lộ” về nguồn gốc của một loại cam quen thuộc được người tiêu dùng Việt tiêu thụ mỗi ngày

Cam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho khách

Cam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho khách

Một loại cam Việt giúp tăng đề kháng đang bán đầy chợ giá chỉ vài nghìn đồng/kg

Một loại cam Việt giúp tăng đề kháng đang bán đầy chợ giá chỉ vài nghìn đồng/kg

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Chọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng Vietlott

Chọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng Vietlott

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 21 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khống

Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phó Trạm kiểm dịch nhận 70 triệu đồng cấp giấy khống

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), trong đó làm rõ hành vi nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định.

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 12 các dòng đã xuống giá rất thấp với toàn bộ sản phẩm từ iPhone 12 Pro Max huyền thoại cho đến iPhone 12 thường cũng ngang với những chiếc máy cỏ trên thị trường.

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay (15/1) bất ngờ "quay đầu" khi chỉ trong một buổi sáng, giá bán trong nước giảm từ vùng 94,8 xuống vùng 90 triệu đồng/kg, mức giảm tương ứng khoảng 3,7 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 15/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm

Giá vàng hôm nay 15/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 15/1/2026 ghi nhận vàng miếng SJC giảm ngay đầu phiên, xuống dưới 163 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 15 - 18/1/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 15 - 18/1/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sốc, rẻ nhất phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh doanh số quyết liệt với Honda CR-V

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sốc, rẻ nhất phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh doanh số quyết liệt với Honda CR-V

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hiện hấp dẫn nhất phân khúc cỡ C, nắm giữ lợi thế rất lớn để cạnh tranh với Honda CR-V.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 15 - 18/1/2026: Cúp điện đến 10 giờ tối một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 15 - 18/1/2026: Cúp điện đến 10 giờ tối một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện này không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn được trang bị loạt tính năng hiếm có trong phân khúc với giá bán rẻ.

Các chương trình du học đại học, thạc sĩ, dịch vụ visa tại CMMB Plus

Các chương trình du học đại học, thạc sĩ, dịch vụ visa tại CMMB Plus

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Đức trở thành điểm đến học thuật được nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam cân nhắc nhờ đào tạo chất lượng, môi trường quốc tế và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Xem nhiều

Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Hatchback điện cỡ nhỏ với tầm hoạt động hơn 200 km/lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh và có giá dưới 400 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất 7,7-8,3%: Bất ngờ số tiền nhiều nhất nhận được

Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất 7,7-8,3%: Bất ngờ số tiền nhiều nhất nhận được

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 14 - 18/1/2026: Cúp điện cả ngày nhiều tuyến đường và khu dân sinh

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 14 - 18/1/2026: Cúp điện cả ngày nhiều tuyến đường và khu dân sinh

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 14/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 14/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top