Tiết lộ của tiểu thương về nguồn gốc thực sự của loại quýt sim giá rẻ đang bán đầy thị trường
GĐXH - Quýt sim bán đầy thị trường đang là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. Với hương vị thơm ngon, ngọt đậm cùng với lời khẳng định chắc nịch về nguồn gốc ở Cao Bằng nên loại quả này nhanh chóng thành mặt hàng “hot”.
Nhiều năm gần đây, quýt sim là một trong những loại trái cây nhận được sự ưa chuộng của người tiêu dùng. Nổi tiếng với hương vị ngọt thanh, mùi thơm nhẹ nhàng và vỏ mỏng dễ bóc, quýt sim đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường trái cây Việt Nam. Loại quýt này thường có màu vàng cam rực rỡ hoặc mã rám, kích thước nhỏ gọn và mọng nước, dùng để ăn trực tiếp hoặc vắt nước đều rất ngon.
Cuối năm cũng là giai đoạn vào mùa của quýt sim, lúc này quýt không chỉ ngon hơn mà còn có sản lượng lớn cung cấp ra thị trường, giúp giá thành giảm mạnh, phù hợp cho mọi đối tượng tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Hương vị đặc trưng của quýt sim là vị ngọt thanh xen lẫn chút chua nhẹ nên chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng, ai đã từng thưởng thức sẽ khó có thể quên.
Theo khảo sát của phóng viên Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), hiện tại trên thị trường, giá quýt sim đang bán dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại). Chia sẻ của nhiều tiểu thương cho biết, quýt sim có mã đẹp, to, tươi, đều sẽ bán được giá hơn những quả bé, mã xấu, sứt sẹo.
"Thời điểm cuối năm, quýt sim là một trong những loại quả "làm mưa làm gió" tại thị trường. Hiện tại, giá quýt sim đang được rao bán tương đối rẻ, loanh quanh 20.000 – 30.000 đồng/kg đối với bán lẻ, bán sỉ sẽ thấp hơn vài giá. Vào cuối năm quýt chín già nên hương vị cũng ngọt đậm hơn, mọng nước và có hương thơm rất đặc trưng.
Nhiều người tiêu dùng rất chuộng loại quả này vì dễ ăn, giá lại rẻ. So với những loại quả khác thì quýt sim luôn bán chạy nhất và hàng cũng ít bị thối, dập", anh Hoàng Nam (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) cho hay.
Quýt sim đang bán tràn ngập thị trường được giới thiệu có vị ngọt, thơm ngon và điểm khác biệt là có lớp vỏ rám. Nhiều người bán khẳng định chắc nịch, quýt sim được trồng ở Cao Bằng là hàng sạch, ăn đảm bảo nên người mua hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, với giá bán tương đối rẻ, nhiều người tiêu dùng tỏ ra hoài nghi về nguôn gốc của loại quả này có phải từ Việt Nam?
Chị T.T.H (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Quýt sim giá rẻ đang đổ đống bán đầy chợ, vỉa hè không phải của Cao Bằng mà thực chất là hàng của Trung Quốc, quýt sim của Việt Nam không bao giờ có giá hơn chục nghìn/kg. Nhiều người bán vì lợi ích nên nói dối người tiêu dùng hoặc nhập nhằng nguồn gốc nói quýt sim là hàng của Việt Nam, được đưa từ các tỉnh vùng núi về.
Tại các chợ đầu mối hàng ngày vẫn nhập rất nhiều một loại cam của Trung Quốc có tên Ôn Châu hoặc cam rám với giá tương đối rẻ để tiêu thụ, mỗi rành khoảng gần 20kg. Khi phân phối về những nơi bán lẻ, tiểu thương sẽ tiếp tục phân loại, tùy vào chất lượng, mẫu mã quả sẽ có mức giá khác nhau, lấy hàng số lượng càng lớn giá sẽ càng rẻ.
Quýt sim đang được rao bán tràn ngập thị trường với giá tương đối rẻ.
